La croissance du PIB mexicain au deuxième trimestre ralentit à 0,2 %, en deçà des attentes dans un contexte de défis sectoriels

L’économie mexicaine a connu une croissance modeste au deuxième trimestre 2024, mais n’a pas répondu aux attentes du marché. Selon l’Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), le PIB du pays a augmenté de 0,2% par rapport au trimestre précédent, en baisse par rapport au taux de croissance de 0,3% enregistré au premier trimestre.

Vous cherchez des signaux et des alertes de la part de pro-traders ? Inscrivez-vous à Invezz Signals™ GRATUITEMENT. Cela prend 2 minutes.

Le secteur des activités primaires a connu une baisse notable, avec une production en baisse de 1,7% au deuxième trimestre, contrastant fortement avec la hausse de 1,7% enregistrée au premier trimestre.

Cette contraction a eu un impact significatif sur la croissance globale du PIB, soulignant la volatilité et les défis au sein des secteurs de l’agriculture et des ressources naturelles du Mexique.

Les activités tertiaires, qui englobent les services et le commerce de détail, ont affiché un taux de croissance plus lent, à 0,3% au deuxième trimestre, contre 0,6% au trimestre précédent.

Le ralentissement de ce secteur, qui constitue un moteur essentiel de l’économie mexicaine, suscite des inquiétudes quant aux dépenses de consommation et aux services aux entreprises, dans un contexte d’incertitudes économiques plus larges.

Dans une évolution plus positive, les activités secondaires, notamment l’industrie manufacturière et la construction, se sont améliorées de 0,3% au deuxième trimestre.

Ce rebond fait suite à deux trimestres consécutifs de déclin (-0,5%) et suggère une certaine résilience de la base industrielle mexicaine malgré le ralentissement économique global.

Malgré le ralentissement trimestriel, le PIB du Mexique a augmenté de 2,2 % sur un an au deuxième trimestre 2024.

Cette croissance indique un certain degré de résilience et met en évidence le potentiel de reprise face aux défis économiques persistants.

Opportunités de croissance

Copy link to section

Les perspectives économiques du Mexique sont influencées par plusieurs facteurs externes et internes.

À l’extérieur, les incertitudes économiques chez les principaux partenaires commerciaux comme les États-Unis et la volatilité économique mondiale affectant les flux d’investissement présentent des risques importants. Au niveau national, des défis tels qu’une infrastructure inadéquate, l’instabilité politique et l’impact d’une inflation élevée et de la hausse des taux d’intérêt sur les dépenses de consommation et les investissements pourraient affecter la performance du PIB.

La croissance du PIB du Mexique a varié par rapport aux autres pays d’Amérique latine ces dernières années.

Alors que certains pays de la région, comme le Chili, la Colombie et le Pérou, ont connu une croissance économique plus cohérente et à long terme grâce à des facteurs tels que la diversification économique et des politiques d’investissement favorables, le Mexique a été confronté à des obstacles importants.

Ceux-ci incluent une forte dépendance à l’égard de secteurs spécifiques, la volatilité des prix du pétrole et des défis structurels qui ont entravé sa performance économique.

La croissance du PIB du Mexique au deuxième trimestre 2024 met en évidence les performances mitigées des différents secteurs économiques. Même si les activités secondaires semblent prometteuses avec un rebond, les contractions significatives des activités primaires et le ralentissement de la croissance des activités tertiaires soulignent la nécessité de mesures stratégiques pour assurer une croissance durable.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.