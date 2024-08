La décision de Southwest Airlines de mettre fin aux sièges ouverts, un génie stratégique ou une erreur ?

“Southwest était la seule compagnie aérienne restante à ne pas punir financièrement ma famille lorsque nous voulions nous asseoir à côté de nos jeunes enfants sans payer 35 à 50 dollars de plus par vol”, a écrit Emily Porter, une médecin basée à Austin, au Texas, sur “X”. peu de temps après que les compagnies aériennes ont annoncé qu’elles supprimaient leur modèle à sièges ouverts.

Les sacs gratuits seront ensuite mis à l’écart et ils seront tout aussi mauvais que les sacs américains.

Drew Ayling, ingénieur logiciel chez Ford Motor, a décrit cette décision comme quelque chose qui ne “semblait tout simplement pas bien”, tandis que TJ Moe, un ancien receveur de football américain a qualifié cette décision de “décision horrible, horrible”.

“Southwest a été ma compagnie aérienne préférée toute ma vie en raison des sièges ouverts”, a-t-il déclaré sur ‘X’.

Porter, Ayling et Moe ne sont que quelques-uns parmi les nombreux voyageurs qui ont exprimé leur déception face à la décision de la compagnie aérienne de mettre fin à la pratique des sièges ouverts – sa marque depuis plus de 50 ans dans le cadre de ses efforts de « modernisation », mais plus important encore pour la génération de passagers supplémentaires. revenu.

Annonçant cette décision jeudi dernier, la compagnie aérienne a déclaré que les recherches qu’elle avait menées indiquaient que 80 % des clients de Southwest et 86 % des clients potentiels préféraient un siège attribué. Il a même désigné le modèle à sièges ouverts comme la principale raison pour laquelle un client a choisi une compagnie aérienne concurrente.

Même si certains ont également salué cette décision, leur nombre est peu nombreux, ce qui amène à se demander si cette décision finira par aliéner la clientèle fidèle de la compagnie aérienne.

L’histoire des sièges égalitaires du Sud-Ouest

La compagnie aérienne a été fondée en 1967 et a son siège social à Dallas et s’est rapidement démarquée par son offre unique, ou plutôt par son manque de certaines.

Dans les années 1970, les nouveaux clients ont été accueillis à bord avec une proposition unique : libre-service et sièges ouverts. La réservation confirmait un siège de voyageur dans l’avion, mais il ne savait pas lequel.

Certaines hôtesses de l’air diraient : « Ce sont des sièges ouverts. Vous pouvez vous asseoir où vous voulez, comme à l’église.

Il n’y avait pas non plus de cabines de première classe et personne n’avait la priorité à l’embarquement, ce qui démontrait la philosophie de fonctionnement égalitaire du fondateur Herb Kelleher et son aversion pour la « mentalité de classe ».

Faire correspondre les offres de ses pairs, bonne ou mauvaise décision ?

En plus des sièges attribués, Southwest réservera désormais environ un tiers de ses sièges à la partie premium et à espace étendu pour les jambes de la cabine, affirmant qu’il s’agit d’une forte préférence des clients et qu’elle serait conforme à ce que l’industrie compare en matière de fuselage étroit. avions proposés.

Christopher Meller, directeur des analyses et des analyses chez Lundbeck, dans un article détaillé sur LinkedIn, a qualifié cette décision d’« erreur à courte vue ».

Meller a remis en question l’appel de la compagnie aérienne à supprimer un « différenciateur clé » pour devenir juste un autre produit « moi aussi » dans le but de gagner des fractions de part de marché.

“Parfois, la précipitation pour se conformer à ce que proposent vos concurrents peut transformer votre marque en une marchandise plutôt que de la faire se démarquer. Je pense que c’est ce à quoi Southwest sera bientôt confronté avec sa dernière décision”, a-t-il déclaré.

Des résultats décevants, la pression d’Elliott Management derrière cette décision

Même si la compagnie aérienne a qualifié cette démarche de pas vers la modernisation, ce n’est un secret de polichinelle que des bénéfices et une performance boursière décevants depuis la pandémie, associés à la pression de l’investisseur activiste Elliott Management, ont forcé la main de la direction.

Les performances financières de Southwest ont été décevantes, les actions ayant perdu près de la moitié de leur valeur au cours des trois dernières années, alors que l’indice S&P 500 a gagné 25 %.

Le ratio cours/bénéfice de la société s’élève à 33, nettement supérieur à la médiane du secteur de 4,86, et sa marge opérationnelle a diminué à 0,2 % au premier semestre de cette année, contre plus de 13 % en 2019.

Seuls deux analystes sur 18 ont une note « d’achat » sur le titre, selon les données du LSEG rapportées par Reuters.

Le PDG Bob Jordan a déclaré que ce changement pourrait générer plus d’un milliard de dollars de revenus annuels et accroître l’attractivité de la compagnie aérienne.

Que disent les analystes ?

Les analystes ont souligné la nécessité de nouvelles sources de revenus à marge élevée pour compenser les pressions sur les coûts.

Selon Reuters, les analystes de Raymond James s’attendent à ce que ces changements contribuent à hauteur de 95 cents par action aux bénéfices de la compagnie aérienne l’année prochaine. Il a déclaré que des concurrents tels que Delta, United et Alaska Airlines comptaient sur les voyageurs premium dépensiers pour protéger leurs bénéfices.

Les analystes ont également déclaré que le succès de Southwest dépendrait de sa capacité à commercialiser et à vendre les changements et à pénétrer un marché qu’elle n’a jamais servi auparavant.

“Il faut tempérer les attentes selon lesquelles l’attribution de sièges constitue un changement d’interrupteur pour le Sud-Ouest”, a déclaré Conor Cunningham, analyste chez Melius Research à Reuters.

Le fait qu’Elliott lui-même ait semé le doute sur cette prétendue décision historique ne peut être ignoré.

« Les initiatives annoncées par cette équipe dirigeante ratée – des tentatives évidentes d’auto-préservation – ne sont tout simplement pas crédibles. Trop peu, trop tard n’est pas une stratégie. Il est temps d’avoir un nouveau leadership », a déclaré Elliott dans un communiqué peu après l’annonce des compagnies aériennes.

Southwest a envisagé d’abandonner les sièges ouverts et de passer à des sièges attribués en 2006, mais a abandonné l’idée après que des tests ont montré que cette décision pourrait nuire à son efficacité et augmenter le temps d’embarquement de 1 à 4 minutes. Ce changement pourrait également faire grimper les coûts de main-d’œuvre, dans la mesure où Southwest pourrait avoir besoin de davantage d’agents pour l’embarquement, a déclaré Reuters.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.