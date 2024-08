Alors que le marché immobilier turc est confronté à d’importantes perturbations, les investisseurs se tournent de plus en plus vers les opportunités internationales.

L’instabilité économique et les défis réglementaires ont rendu le secteur immobilier turc moins attractif, provoquant une forte hausse des investissements immobiliers étrangers.

Ce changement met en évidence une tendance plus large selon laquelle les investisseurs turcs recherchent des opportunités plus stables et lucratives à l’étranger, modifiant considérablement le paysage de l’immobilier international.

Les investissements turcs dans l’immobilier étranger ont quadruplé

Les investisseurs immobiliers turcs sont aux prises avec la flambée des prix de l’immobilier et des taux hypothécaires élevés, qui ont considérablement diminué les retours sur investissements.

Le marché turc connaît désormais ses ventes de logements les plus faibles depuis près d’une décennie, en raison de graves obstacles économiques et réglementaires.

En réponse, les investisseurs recherchent activement des propriétés sur des marchés plus stables et plus rentables tels que Dubaï, Londres et l’Espagne.

L’impact de ces défis est évident dans l’augmentation spectaculaire des investissements turcs dans l’immobilier étranger.

En 2023, les investisseurs turcs ont investi environ 2 milliards de dollars dans l’immobilier à l’étranger, un chiffre qui représente une multiplication par quatre par rapport à 2021.

Cette tendance devrait se poursuivre, les projections suggérant que les investissements pourraient atteindre jusqu’à 4 milliards de dollars en 2024.

Le retour sur investissement de l’immobilier turc s’est considérablement accru

Cette tendance ne se limite pas aux investisseurs fortunés ; Les Turcs à revenu intermédiaire diversifient également leurs portefeuilles en investissant à l’étranger.

La volatilité économique actuelle et les taux d’inflation exceptionnellement élevés en Turquie ont conduit à un désir plus large d’investissements sûrs, comme le rapporte l’Association des exportateurs de services immobiliers.

Ce changement souligne la propension croissante des citoyens turcs à rechercher la stabilité grâce à l’immobilier international.

Le marché intérieur a été encore plus mis à rude épreuve par la suppression du plafond de 25 % pour la hausse des loyers, ajoutant à l’incertitude entourant les investissements immobiliers turcs.

De plus, le retour sur investissement (ROI) des propriétés turques s’est étendu sur une période étonnante de 30 ans, contre moins de 18 ans en Espagne et au Royaume-Uni.

Cette disparité met en évidence l’attrait décroissant de l’investissement dans l’immobilier turc et l’attractivité croissante des marchés étrangers.

En réponse à ces changements, les entreprises de construction turques étendent leur présence à l’international.

Par exemple, Fenercioglu a commencé à répondre à la demande croissante des investisseurs turcs pour des propriétés étrangères.

Ce changement stratégique est révélateur de la tendance plus large des investisseurs turcs à chercher à tirer profit de conditions plus favorables à l’étranger.

L’intérêt croissant pour les investissements immobiliers internationaux reflète les profonds défis auxquels est confronté le marché intérieur turc.

Alors que les incertitudes économiques persistent et que l’attrait des opportunités à l’étranger continue de croître, il est probable que les investisseurs turcs se concentreront de plus en plus sur les marchés internationaux. Cette dynamique évolutive signifie un changement notable dans les stratégies d’investissement turques et met en évidence la mondialisation continue des portefeuilles d’investissement.