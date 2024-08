Les millionnaires britanniques fuient vers Dubaï au milieu des hausses d’impôts et de l’incertitude économique

Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google Actualités pour recevoir des notifications de dernière minute >

Les Émirats arabes unis (EAU) sont sur le point de conserver leur statut de première destination mondiale pour les particuliers fortunés, avec un afflux net record de 6 700 millionnaires attendu d’ici la fin de 2024, selon le Henley Private Wealth Migration Report.

Ce chiffre double presque l’afflux net projeté pour les États-Unis, qui devraient attirer 3 800 millionnaires au cours de la même période.

À l’opposé, le Royaume-Uni devrait connaître une réduction de 17 % de sa population millionnaire d’ici 2028, passant de 3 061 553 à 2 542 464, comme l’a rapporté la banque suisse UBS.

Cette baisse est attribuée à la hausse du coût de la vie et des impôts au Royaume-Uni, incitant de nombreuses personnes fortunées à chercher refuge dans des juridictions plus favorables à la fiscalité.

La population millionnaire en déclin au Royaume-Uni

Le déclin attendu de la population millionnaire du Royaume-Uni est significatif étant donné que le pays est le troisième plus grand nombre de millionnaires au monde, y compris de nombreux résidents étrangers originaires de Russie, du Moyen-Orient et d’ailleurs.

La décision du Royaume-Uni de supprimer progressivement le statut de « non-dom », qui permettait aux personnes fortunées d’éviter les impôts britanniques sur les revenus étrangers, est un facteur majeur de ce déclin.

Les droits de succession de 40 % sur les successions supérieures à 325 000 £ (417 755 $) et l’abolition du régime fiscal non-dom à partir de 2025 devraient inciter davantage de personnes fortunées à déménager.

De plus, la TVA proposée par le gouvernement travailliste sur les frais de scolarité dans les écoles privées risque de rendre l’éducation plus coûteuse, ce qui entraînerait une nouvelle migration vers des paradis fiscaux comme Dubaï.

L’appel hors taxes et les visas dorés de Dubaï

L’attrait de Dubaï pour les millionnaires est indéniable.

La ville offre un régime d’impôt sur le revenu nul, des visas dorés de longue durée et un style de vie enviable.

Le visa doré des Émirats arabes unis permet aux résidents étrangers de vivre, de travailler ou d’étudier dans le pays, ce qui en fait une option attrayante pour ceux qui cherchent à s’installer.

Le rapport Henley note que même si la plupart des nouveaux résidents de Dubaï viennent d’Inde, du Moyen-Orient, de Russie et d’Afrique, on constate une augmentation notable du nombre de millionnaires britanniques et européens s’installant dans l’émirat.

Facteurs favorisant la migration

La tendance migratoire est motivée à la fois par des facteurs d’incitation et d’attraction.

Du côté des pressions, la possibilité d’une augmentation des impôts sous le nouveau gouvernement travailliste au Royaume-Uni constitue une préoccupation majeure.

L’engagement électoral du parti travailliste d’imposer une TVA sur les frais de scolarité dans les écoles privées, ce qui pourrait augmenter les coûts de 20 %, illustre les hausses d’impôts qui poussent les riches à s’expatrier.

Du côté des attractions, l’infrastructure moderne de Dubaï, son faible taux de criminalité et ses réformes globales en matière de visa en font une destination hautement prisée.

Le cadre avancé de gestion de patrimoine des Émirats arabes unis est un autre facteur clé pour attirer les riches.

Le pays a introduit un environnement réglementaire sophistiqué qui offre des solutions innovantes pour la protection, la préservation et la valorisation des richesses.

Ces réformes, associées aux infrastructures modernes et aux incitations à l’investissement de Dubaï, en font une option de plus en plus attractive pour les millionnaires.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.