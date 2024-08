Tesla va rappeler 1,8 million de véhicules aux États-Unis pour détection défectueuse du loquet du capot

Tesla rappelle plus de 1,8 million de véhicules aux États-Unis en raison d’une panne logicielle potentielle qui pourrait empêcher la détection d’un capot non verrouillé, posant ainsi un risque important pour la sécurité.

La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a annoncé le rappel mardi, soulignant l’importance de maintenir des normes de sécurité rigoureuses dans l’industrie automobile.

Le rappel concerne les véhicules Model 3 2021-2024, Model S 2021-2024, Model X 2021-2024 et Model Y 2020-2024.

Il s’agit du quatrième rappel de Tesla cette année, soulignant les défis auxquels même les grandes entreprises technologiques sont confrontées pour garantir la sécurité et la fiabilité des produits.

La NHTSA a déclaré que ces véhicules sont équipés d’un ensemble de verrouillage de capot produit par Magna Closures Co Ltd en Chine.

Alors, quel est exactement le problème

La principale préoccupation est le risque que le capot ne soit pas correctement verrouillé.

Un capot non verrouillé pourrait s’ouvrir complètement pendant que le véhicule est en mouvement, obstruant la vue du conducteur et augmentant considérablement le risque d’accident.

Bien que Tesla n’ait signalé aucun accident, blessure ou décès lié à ce problème, le risque potentiel a incité l’entreprise à réagir rapidement.

La réponse de Tesla

L’enquête de Tesla sur ce problème a débuté en mars après avoir reçu des plaintes de clients chinois concernant des ouvertures de capot intempestives dans les véhicules Model 3 et Model Y.

L’entreprise a lancé une récupération du matériel de verrouillage et des inspections en service des véhicules.

Malgré un taux d’incidence plus faible en Europe et en Amérique du Nord, Tesla a mené des études techniques dans ces régions le mois dernier et a décidé de procéder au rappel plus tôt ce mois-ci.

Pour résoudre le problème, Tesla a commencé à déployer une mise à jour logicielle en direct conçue pour détecter un capot non verrouillé et alerter les conducteurs.

Cette approche proactive vise à prévenir les accidents avant qu’ils ne surviennent. La NHTSA a confirmé que cette mise à jour faisait partie du remède au rappel.

Ce dernier rappel s’ajoute à une série de rappels que Tesla a récemment émis.

En décembre de l’année dernière, Tesla a rappelé près de 2 millions de ses voitures sur les routes américaines pour limiter l’utilisation de sa fonction de pilote automatique, à la suite d’une enquête de deux ans menée par les régulateurs de sécurité américains sur environ 1 000 accidents dans lesquels cette fonction était activée.

En février, Tesla a rappelé la quasi-totalité de ses 2,2 millions de véhicules parce que certains voyants du tableau de bord étaient trop petits.

En mai, le constructeur automobile a rappelé 125 000 voitures pour réparer un système d’avertissement de ceinture de sécurité qui aurait pu augmenter le risque de blessure en cas de collision.

En juin, le Cybertruck de Tesla a été rappelé pour la quatrième fois pour résoudre des problèmes liés aux pièces de garniture et aux essuie-glaces défectueux.

Qu’est-ce que cela signifie pour Tesla et l’industrie automobile ?

Le rappel par Tesla de plus de 1,8 million de véhicules en raison d’une détection défectueuse du loquet du capot met en évidence le besoin crucial de normes de sécurité rigoureuses dans l’industrie automobile.

Bien que la mise à jour du logiciel vise à atténuer les risques, l’incident souligne les défis permanents auxquels même les grandes entreprises technologiques sont confrontées pour garantir la sécurité et la fiabilité de leurs produits.

Ce rappel rappelle les complexités impliquées dans la fabrication de véhicules modernes, où la technologie de pointe doit s’intégrer parfaitement aux systèmes mécaniques traditionnels.

La réponse rapide et les mesures proactives de Tesla démontrent son engagement à répondre aux problèmes de sécurité et à maintenir la confiance des consommateurs.

Alors que l’industrie automobile continue d’évoluer avec les innovations en matière de véhicules électriques et autonomes, le maintien de normes de sécurité élevées restera une préoccupation majeure.

Les récents rappels de Tesla, y compris celui-ci, reflètent les efforts de l’entreprise pour anticiper les problèmes potentiels et garantir que ses véhicules répondent aux normes de sécurité les plus élevées.

Pour les investisseurs comme pour les consommateurs, ces actions soulignent l’importance de la vigilance et de l’amélioration continue dans la recherche de solutions de transport plus sûres et plus fiables.

