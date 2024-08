Très bonne nouvelle pour les tokens Pepe, Book of Meme et Dogwifhat

Les prix des crypto-monnaies ont poursuivi leur fort rebond lundi alors que les investisseurs réfléchissaient à la récente conférence Bitcoin à Nashville. Bitcoin est revenu au-dessus de 70 000 $ pour la première fois depuis le 7 juin.

Vous cherchez des signaux et des alertes de la part de pro-traders ? Inscrivez-vous à Invezz Signals™ GRATUITEMENT. Cela prend 2 minutes.

La plupart des pièces meme et altcoins ont également rebondi lundi. Book of Meme (BOME), une nouvelle pièce de monnaie Solana, a atteint 0,010 $, son point le plus élevé depuis le 28 juin. Son point le plus élevé était de plus de 65 % au-dessus de son point le plus bas ce mois-ci.

Pepe, une pièce mème lancée en 2023, a également augmenté à 0,000012 $, soit plus que le plus bas de ce mois-ci de 0,0000076 $. Ce rallye s’est produit dans un environnement de volume élevé, ce qui signifie que la tendance haussière pourrait se poursuivre.

Pendant ce temps, Dogwifhat (WIF) a augmenté à 2,50 $. Certains des autres jetons les plus performants étaient AIOZ Network, Bitcoin SV, Bitcoin Cash et Brett. Voici quelques bonnes nouvelles qui pourraient pousser les jetons à la hausse.

Bitcoin a dépassé un point de résistance clé

Copy link to section

La première bonne nouvelle qui pourrait aider à faire grimper les jetons Pepe, Book of Meme et Dogwifhat est l’action des prix de Nitcoin. Comme indiqué ci-dessous, Bitcoin a fait deux choses importantes lundi.

Premièrement, il s’est déplacé au-dessus de la partie supérieure de la configuration graphique en biseau élargi, un signe haussier populaire. Dans la plupart des cas, cette tendance conduit à une forte cassure haussière. Étant donné que cette tendance s’est produite après la hausse du Bitcoin, plus tôt cette année, elle peut également être classée comme une tendance en drapeau haussier.

Tableau des prix du Bitcoin

Deuxièmement, Bitcoin a retesté le point de résistance crucial à 70 000 $ pour la première fois depuis juin. Il s’agit d’un niveau psychologique important qui pourrait laisser entrevoir davantage de potentiel.

En outre, davantage de données montrent que l’intérêt ouvert de Bitcoin pour le marché à terme a atteint un niveau record de plus de 38 milliards de dollars. Il s’agit d’un retour en force pour un actif dont l’intérêt ouvert est tombé à 27 milliards de dollars le 8 juillet. Un intérêt plus élevé est un signe positif qu’un actif a plus de demande et que le prix va continuer à augmenter.

Intérêt ouvert des contrats à terme Bitcoin

Bitcoin est un dénominateur important pour les altcoins car ils se portent bien lorsque Bitcoin est dans une forte tendance haussière. Par exemple, la plupart d’entre eux ont atteint un niveau record en mars alors que Bitcoin a atteint son plus haut historique.

Solana prospère également

Copy link to section

L’autre nouvelle importante pour les pièces meme comme Dogwifhat et Book of Meme est que le prix Solana se porte bien. Le jeton Solana a grimpé lundi à 194,30 $, son plus haut niveau depuis le 1er avril de cette année. Il a grimpé de plus de 60 % par rapport à son point le plus bas de ce mois-ci.

Les mesures en chaîne de Solana se portent bien, tandis que les actifs DeFi et les frais facturés par le réseau ont continué de monter en flèche. Il a généré plus de 2 millions de dollars de frais au cours des dernières 24 heures, selon DeFi Llama .

Solana est une blockchain importante car elle est devenue le réseau incontournable pour les développeurs de pièces de monnaie qui l’aiment pour ses vitesses rapides et ses faibles coûts de transaction.

Solana DeFi TVL est en hausse

L’intérêt ouvert pour les pièces Meme augmente

Copy link to section

Pendant ce temps, les données de CoinGlass montrent que l’intérêt ouvert pour le marché à terme augmente. Les intérêts ouverts de Pepe ont atteint 131 millions de dollars lundi, contre 83 000 dollars depuis le début de l’année.

En outre, l’intérêt ouvert de Dogwifhat a atteint 316 millions de dollars, tandis que celui de Book of Meme a atteint 113 millions de dollars, son plus haut niveau depuis le 7 juin. Il est passé du plus bas du mois à ce jour de près de 50 millions de dollars.

La même tendance se produit sur le marché spot où leur volume a également augmenté. Le volume quotidien de Pepe s’élevait à plus de 830 millions de dollars, tandis que Dogwifhat et Book of Meme avaient respectivement 375 millions de dollars et 425 millions de dollars. Ces chiffres signifient qu’il existe une forte demande pour ces pièces meme, qui ont surperformé Bitcoin cette année.

Graphique d’intérêt ouvert BOME par CoinGlass

L’indice de peur et de cupidité est en hausse

Copy link to section

Les pièces Meme comme les jetons Book of Meme, Pepe et WIF ont augmenté en raison de la cupidité persistante du marché. Les données montrent que l’indice de peur et d’avidité a atteint lundi la zone d’avidité de 63, son plus haut niveau depuis plus d’une semaine. Dans la plupart des cas, ces jetons fonctionnent bien lorsqu’il y a de la peur sur le marché.

Cette tendance s’est produite après l’événement Bitcoin du week-end dernier à Nashville, au cours duquel Donald Trump, Robert Kennedy et d’autres dirigeants ont parlé de la pièce. Donald Trump a déclaré qu’il était très optimiste à l’égard du Bitcoin et qu’il défendrait la création d’un fonds Bitcoin.

Michael Saylor, directeur de MicroStrategy, a noté que Bitcoin atteindrait plus de 13 millions de dollars à l’avenir. Si cela se produit, cela signifie que les avoirs de sa société vaudront plus de 2,86 billions de dollars.

Pour l’avenir, le prochain catalyseur clé à surveiller sera la décision prochaine de la Réserve fédérale. Si la banque fait ce que les analystes attendent, ce sera un autre signe haussier pour Bitcoin et autres pièces mèmes.

Les économistes estiment que la Fed décidera de laisser ses taux d’intérêt inchangés, puis d’envisager une baisse lors de sa réunion de septembre.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.