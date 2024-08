Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google Actualités pour recevoir des notifications de dernière minute >

Les indices FTSE 100 et FTSE 250 ont connu une semaine chargée alors que la saison des résultats d’entreprises se poursuivait et que la Banque d’Angleterre (BoE) annonçait jeudi sa première baisse de taux d’intérêt depuis plus de 4 ans.

Vous cherchez des signaux et des alertes de la part de pro-traders ? Inscrivez-vous à Invezz Signals™ GRATUITEMENT. Cela prend 2 minutes.

Le Footsie a reculé à 8 283 £ jeudi par rapport au sommet de 8 400 £ de cette semaine, tandis que l’indice FTSE 250 de taille moyenne se négociait à 21 460 £.

Décision de la BoE sur les taux d’intérêt

Copy link to section

L’une des principales nouvelles du FTSE cette semaine a été la décision de la BoE de commencer à réduire les taux d’intérêt. Dans son communiqué de jeudi, la banque a réduit ses taux de 25 points de base et a laissé entendre que d’autres mesures étaient en cours.

La banque l’a fait après les récentes tendances inflationnistes et économiques du pays. Des données récentes ont montré que l’indice des prix à la consommation (IPC) du pays est resté au niveau de l’objectif de 2,0 % fixé par la banque au cours des derniers mois.

Dans le même temps, l’économie britannique s’est montrée relativement résiliente. Les données les plus récentes sur le PIB ont montré que l’économie a augmenté de 0,4% en mai, soit le double des attentes des analystes. Les indices PMI des ventes au détail, de l’industrie manufacturière et des services ont été assez solides.

Cependant, en réalité, certains signes indiquent que l’économie est confrontée à des problèmes majeurs. Cette semaine encore, Rachel Reeves, la nouvelle chancelière de l’Échiquier, a souligné que l’administration était confrontée à un déficit de 32 milliards de dollars et qu’elle pourrait être contrainte d’augmenter les impôts.

Les analystes estiment donc que la BoE réduira ses taux une ou deux fois cette année, surtout si l’inflation continue de baisser. Dans une note, les analystes d’ING déclarent:

« Nous pensons que la Banque d’Angleterre finira par réduire ses taux plus rapidement que ce que le comité est actuellement prêt à admettre. Nous pensons que les données sur l’inflation des services et la croissance des salaires s’amélioreront au fil de l’année, ce qui rendra le comité plus à l’aise avec l’idée de procéder à au moins une réduction supplémentaire cette année.

La décision de la BoE est intervenue un jour après que la Réserve fédérale ait laissé ses taux d’intérêt inchangés et signalé qu’une réduction des taux en septembre était sur la table.

Meilleurs résultats du FTSE 100

Copy link to section

L’indice FTSE 100 a réagi cette semaine à plusieurs résultats importants aux États-Unis et au Royaume-Uni. Aux États-Unis, des sociétés comme Amazon, Meta Platforms, Apple et Microsoft ont publié leurs résultats. Les chiffres d’Apple ont été meilleurs que prévu tandis qu’Amazon a connu un trimestre difficile, conduisant à une dégradation par les analystes de Piper Sandler.

Au Royaume-Uni, Rolls-Royce a publié de solides résultats financiers et a réévalué ses distributions de dividendes aux investisseurs. La même chose s’est produite avec International Consolidated Airline Group (IAG), qui a publié de solides résultats et a également repris ses versements.

St. James Place, le plus grand gestionnaire de patrimoine du Royaume-Uni, a publié des chiffres solides qui montrent que sa reprise était en cours. D’autres sociétés comme Barclays, Next PLC et Shell ont publié des chiffres solides, ce qui explique pourquoi l’indice FTSE 100 était relativement stable.

Résultats de Glencore et IHG

Copy link to section

Les indices FTSE 100 et FTSE 250 seront également à l’honneur la semaine prochaine alors que plusieurs grandes sociétés de l’indice devraient publier leurs chiffres.

Glencore, la société minière géante, sera l’une des principales actions du FTSE 100 à surveiller la semaine prochaine. Elle publiera ses résultats financiers mercredi. Il s’agira de chiffres remarquables, car ce seront les premiers depuis que la société a acquis l’activité charbon de Teck Resources.

Ces chiffres arriveront également à un moment où certains investisseurs résistent au projet de Glencore de transformer son activité charbon en une entreprise autonome. Cette semaine encore, le Royaume-Uni a inculpé de corruption Alex Beard, l’ancien responsable de son activité de négoce pétrolier.

On ne sait pas encore si Glencore sera impliqué dans ce procès, mais la performance de ses actions le laisse penser. Le cours de l’action Glencore s’est effondré à 415p jeudi, son plus bas niveau depuis le 26 mars.

Intercontinental Hotels Group (IHG) sera une autre société du FTSE 100 à surveiller lors de la publication de ses résultats mercredi. Ces chiffres seront publiés alors que le titre s’est effondré à 7 620 pence, son point le plus bas depuis le 24 février. Il a également formé une configuration à double sommet indiquant d’autres baisses à venir.

Bénéfices d’IWG, Abrdn et WPP à venir

Copy link to section

L’autre action du FTSE 250 à surveiller la semaine prochaine sera International Workplace Group (IWG), la société mère de Regus, HQ, BasePoint et OpenOffice. IWG, un rival de WeWork, publiera également ses chiffres car son titre reste 20 % en dessous de son point le plus haut de cette année.

IWG a modestement bénéficié de l’effondrement de WeWork, puisqu’elle est désormais devenue la plus grande entreprise du secteur au monde.

Pendant ce temps, Abrdn, une société d’investissement en difficulté, sera surveillée lorsqu’elle publiera ses chiffres. Son action a augmenté de près de 30 % par rapport à son point le plus bas de cette année alors que les investisseurs prédisent un retour.

Enfin, WPP, la plus grande agence de publicité, publiera également ses chiffres car son titre reste en correction. L’entreprise a connu des difficultés ces derniers temps, car de nombreuses entreprises ont réduit leurs budgets marketing pour réduire leurs coûts.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.