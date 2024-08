Avec des avantages fiscaux et des visas dorés, le Portugal devient un favori des expatriés

Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google Actualités pour recevoir des notifications de dernière minute >

Le Portugal est en train de devenir rapidement une destination de choix pour les expatriés fortunés en quête de plus que du soleil et des sardines.

Vous cherchez des signaux et des alertes de la part de pro-traders ? Inscrivez-vous à Invezz Signals™ GRATUITEMENT. Cela prend 2 minutes.

Selon le rapport d’enquête « Wealthy Expats in Portugal 2024/25 » de la World Digital Foundation, qui a interrogé plus d’un millier de personnes fortunées envisageant de s’installer, l’attrait du pays réside dans ses régimes fiscaux favorables, sa sécurité, ses excellents soins de santé et sa qualité de vie globale. .

Incitations fiscales et programmes de résidence

Copy link to section

L’un des attraits importants pour les expatriés fortunés réside dans la politique fiscale avantageuse du Portugal. Le régime fiscal de résidence non habituelle (RNH), introduit en 2009, est particulièrement attractif, offrant des avantages fiscaux substantiels aux résidents étrangers depuis une décennie.

Bien que ce régime soit remplacé par le nouveau programme NHR 2.0 en 2025, il devrait rester attrayant, en particulier pour les professionnels de la technologie, les entrepreneurs et les particuliers fortunés.

Ce programme continuera à soutenir la richesse et l’innovation étrangères tout en garantissant la protection des bénéfices locaux.

De plus, le programme portugais de résidence par investissement Golden Visa a été un facteur clé pour attirer les investisseurs internationaux.

Ce programme accorde la résidence aux ressortissants de pays tiers qui investissent 500 000 € dans des fonds réglementés.

Après cinq ans, les investisseurs peuvent demander la résidence permanente et même la citoyenneté, offrant ainsi la liberté de circulation dans l’UE.

Ce programme est passé des investissements immobiliers à des secteurs tels que les énergies renouvelables, la santé, la technologie et le tourisme, favorisant la croissance et la diversification économiques.

Sécurité et qualité de vie

Copy link to section

La sécurité est une préoccupation majeure pour les expatriés fortunés, et le Portugal offre un faible taux de criminalité et une réputation d’accueil et de sécurité. Selon Mathilda Green, une riche expatriée d’Amsterdam,

Le Portugal ressemble à un sanctuaire. Je peux me promener dans Lisbonne à toute heure du jour ou de la nuit sans me sentir en danger.

Le Portugal dispose également d’un niveau élevé de soins de santé et d’un marché immobilier de luxe florissant, en particulier dans des villes comme Lisbonne, Porto et des régions populaires comme l’Algarve.

L’afflux d’expatriés fortunés a conduit à un boom du marché immobilier de luxe, avec des propriétés dans des régions comme Cascais, Comporta et Ferragudo offrant des lieux époustouflants et d’excellents retours sur investissement.

Selon l’indice du marché immobilier, le marché immobilier portugais devrait croître deux fois plus vite en 2024 que celui de l’Amérique du Nord, de l’Europe et du Royaume-Uni.

L’essor des nomades numériques

Copy link to section

Le riche patrimoine culturel du Portugal et sa communauté accueillante sont des attractions importantes pour les expatriés. Le pays offre un mélange unique de charme historique et d’équipements modernes, ce qui en fait un lieu idéal pour les familles internationales.

La montée en puissance des nomades et des entrepreneurs numériques a également contribué à la croissance de l’écosystème des start-ups au Portugal. Des villes comme Lisbonne sont devenues des pôles de talents internationaux, attirés par des impôts moins élevés et une scène entrepreneuriale dynamique.

Une communauté d’expatriés florissante

Copy link to section

Le rapport indique que le Portugal continue d’attirer des familles riches de pays comme les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, Israël et diverses régions d’Europe et d’Asie.

Ces personnes sont attirées par la stabilité politique du pays, son environnement fiscal favorable et sa qualité de vie élevée.

Paul Stannard, président de Portugal Pathways, une plateforme en ligne qui soutient les familles aisées qui s’installent au Portugal, déclare :

“Il n’y a aucun ralentissement dans l’afflux de personnes fortunées arrivant au Portugal, grâce à la sécurité du pays, à sa riche culture, à ses régimes fiscaux favorables et à son marché immobilier de luxe florissant.”

Les initiatives stratégiques du Portugal, des incitations fiscales au programme Golden Visa, combinées à sa haute qualité de vie et sa richesse culturelle, en font une destination de plus en plus populaire auprès des expatriés fortunés.

Alors que le pays continue d’évoluer et d’adapter ses politiques pour attirer les talents et les investissements internationaux, il reste un choix de premier ordre pour ceux qui recherchent un environnement stable, accueillant et prospère.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.