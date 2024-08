Nvidia est-il dans une « bulle » ? Le hedge fund Elliott s’inquiète des investissements dans l’IA

Elliott Management, un fonds spéculatif basé en Floride gérant environ 70 milliards de dollars d’actifs, a lancé un avertissement sévère à ses investisseurs concernant Nvidia, affirmant que les actions du géant de la fabrication de puces sont prises dans une « bulle » motivée par des attentes exagérées en matière d’intelligence artificielle (IA). .

Vous cherchez des signaux et des alertes de la part de pro-traders ? Inscrivez-vous à Invezz Signals™ GRATUITEMENT. Cela prend 2 minutes.

Le cabinet a transmis ce message dans une récente lettre à ses clients, dont une copie a été obtenue par le Financial Times.

Elliott sceptique quant à la viabilité à long terme de l’IA

Copy link to section

Dans la lettre, Elliott Management a exprimé son scepticisme quant aux achats massifs en cours d’unités de traitement graphique (GPU) de Nvidia par les grandes entreprises technologiques.

Le fonds spéculatif s’est demandé si la technologie d’IA qui propulse le cours de l’action de Nvidia est vraiment aussi révolutionnaire qu’on le prétend.

De nombreuses utilisations supposées de l’IA ne seront jamais rentables, ne fonctionneront jamais correctement, nécessiteront trop d’énergie ou se révéleront peu fiables.

Nvidia est devenu un acteur dominant sur le marché des processeurs puissants nécessaires à la construction et au déploiement de grands systèmes d’IA, comme la technologie derrière ChatGPT d’OpenAI.

Des entreprises comme Microsoft, Meta et Amazon ont investi des dizaines de milliards de dollars pour développer une infrastructure d’IA, une partie importante de ce capital étant dirigée vers Nvidia. Malgré cela, Elliott Management n’est toujours pas convaincu de la viabilité à long terme de ces investissements.

Réactions du marché et implications plus larges

Copy link to section

L’avertissement du hedge fund intervient à un moment où les valeurs des puces électroniques, qui ont connu un rebond significatif alimenté par l’enthousiasme suscité par l’IA générative, sont confrontées à un ralentissement.

Les inquiétudes quant à savoir si les grandes entreprises continueront à dépenser massivement en IA ont conduit à une réévaluation des cours des actions du secteur.

Par exemple, les actions d’Intel ont chuté de 20 % suite à l’annonce d’un projet de suppression d’environ 15 000 emplois.

L’action de Nvidia, qui en a brièvement fait la plus grande entreprise mondiale avec une capitalisation boursière de plus de 3 300 milliards de dollars fin juin, a depuis baissé de plus de 20 %. Malgré cette baisse, le titre Nvidia reste en hausse d’environ 120 % sur l’année et de plus de 600 % depuis le début de l’année dernière.

Cette volatilité reflète les incertitudes plus larges auxquelles sont confrontées les entreprises technologiques fortement investies dans l’IA.

L’approche prudente d’Elliott Management

Copy link to section

Elliott Management a largement évité d’investir dans ce qu’elle appelle des « actions à bulle », y compris celles du groupe de géants de la technologie Magnificent Seven.

Les documents réglementaires indiquent qu’Elliott détenait une petite position dans Nvidia d’une valeur d’environ 4,5 millions de dollars fin mars, bien que la durée de cet investissement ne soit pas claire.

Le fonds spéculatif s’est également montré prudent quant à la vente à découvert d’actions technologiques de haut vol, qualifiant une telle stratégie de « suicidaire ».

Fondée par le milliardaire Paul Singer en 1977, Elliott Management a un solide historique, n’ayant enregistré des pertes que sur deux années civiles depuis sa création.

L’entreprise a annoncé un gain de 4,5 % au premier semestre de cette année. Dans sa lettre, Elliott souligne l’écart entre les gains de productivité promis par l’IA et ses performances réelles.

L’entreprise a fait valoir que les applications de l’IA jusqu’à présent se sont limitées à des tâches telles que la synthèse des notes de réunion, la génération de rapports et l’assistance au codage informatique, ce qui est loin de répondre au battage médiatique généralisé.

Potentiel de correction du marché de l’IA

Copy link to section

Elliott Management a suggéré que la bulle des investissements dans l’IA pourrait éclater si Nvidia publiait des résultats financiers décevants, ce qui pourrait « briser le charme » de la confiance des investisseurs.

Ce scénario pourrait conduire à une réévaluation plus large des investissements liés à l’IA et de leur véritable impact sur la productivité et la valeur marchande.

L’avertissement d’Elliott Management concernant Nvidia et le paysage plus large des investissements dans l’IA met en évidence les inquiétudes croissantes quant à la durabilité du boom technologique actuel.

À mesure que les technologies de l’IA continuent d’évoluer, le défi pour les investisseurs et les entreprises sera de faire la distinction entre une véritable innovation et un battage médiatique spéculatif.

La position prudente du hedge fund rappelle la nécessité d’attentes mesurées et d’une évaluation minutieuse de la valeur à long terme dans le monde en évolution rapide de la technologie.