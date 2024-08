Les géants pétroliers mondiaux devraient gagner alors que le Pakistan envisage de déréglementer les prix du pétrole

Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google Actualités pour recevoir des notifications de dernière minute >

Le Pakistan travaille actuellement sur les détails d’une éventuelle déréglementation des prix du pétrole. Dans l’état actuel des choses, c’est le gouvernement qui détermine tous les quinze jours les prix des carburants. Cependant, la déréglementation signifierait que les prix ne seraient plus directement déterminés par le gouvernement, mettant ainsi fin à la politique pétrolière.

Plusieurs compagnies pétrolières internationales opèrent au Pakistan. Si la déréglementation se poursuit, elle ouvrira la porte à des profits plus élevés et à une meilleure protection contre la contrebande.

La raison de la déréglementation

Le Pakistan traverse actuellement une crise économique causée par l’inflation et d’autres problèmes budgétaires. Le gouvernement tente d’apporter une certaine stabilité au marché pétrolier afin d’attirer les investissements étrangers et de bénéficier aux consommateurs.

Les prix du carburant au Pakistan fluctuent en fonction des prix internationaux du pétrole. Lorsqu’ils sont en baisse, le gouvernement en place s’attribue le mérite d’avoir fourni du carburant moins cher à la population. Lorsqu’ils sont élevés, le même gouvernement impute la responsabilité des prix au marché international du pétrole.

Aucun gouvernement ne tente d’apporter de l’efficacité au marché, où les acteurs du marché sont souvent contraints de prendre des mesures extrêmes pour protéger leurs activités.

Par exemple, de nombreuses entreprises qui opèrent autour de la frontière occidentale du pays le font en présence d’un immense marché noir où le carburant est importé d’Iran et d’Afghanistan. Ce carburant est moins cher et hors taxes, il convient donc à la fois aux vendeurs et aux acheteurs, ce qui entraîne des pertes commerciales pour les compagnies pétrolières réglementées.

De nouvelles opportunités pour les compagnies pétrolières mondiales

La déréglementation vise à créer des conditions de concurrence équitables pour tous les acteurs du marché. Voici comment cela peut aider les entreprises internationales opérant au Pakistan.

Des règles assouplies et moins d’intervention politique vont probablement encourager les acteurs étrangers à améliorer leurs infrastructures au Pakistan. Les investisseurs étrangers ont toujours été réticents à investir au Pakistan en raison des influences politiques dans chaque secteur de l’économie. Si certaines entreprises en profitent, d’autres perdent également des affaires.

Un environnement plus compétitif garantira que les entreprises pourront réussir non pas grâce à leurs relations politiques mais grâce à leurs meilleures pratiques commerciales.

Cette décision aidera également ces entreprises à fixer des objectifs à long terme dans le pays en établissant des partenariats qui peuvent durer des années. Ces partenariats, sans aucune ingérence politique, ont le potentiel de durer longtemps, ce qui apportera plus de stabilité au secteur.

Un mécanisme de tarification compétitif aidera également les entreprises à mieux gérer leurs chaînes d’approvisionnement. Le Pakistan est le 5ème plus grand pays au monde et la consommation de carburant, qui repose principalement sur le carburant importé, est assez élevée. Une grande quantité de pétrole entre dans le pays et la capacité à en tirer des profits massifs va désormais s’améliorer.

Qu’est-ce que cela signifie pour les consommateurs ?

Cette décision est bonne pour les compagnies pétrolières, mais pas nécessairement bonne pour le public. Cela ne signifie pas nécessairement qu’ils paieront plus qu’aujourd’hui. Cependant, même s’ils doivent payer plus, une certaine stabilité dans le secteur sera bien accueillie tant par les concessionnaires locaux que par le public.

La seule question qui reste sans réponse est de savoir dans quelle mesure cette nouvelle politique est mise en œuvre. Les politiques gouvernementales peuvent changer du jour au lendemain dans le pays et il leur faudra un certain temps pour régler les détails de cette évolution.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.