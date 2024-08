Le PDG de BlackRock qualifie Bitcoin d’instrument financier légitime : qu’est-ce que cela signifie pour Poodlana ?

Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google Actualités pour recevoir des notifications de dernière minute >

Larry Fink, directeur général de BlackRock Inc, a admis qu’il y a cinq ans, son opinion sur Bitcoin était erronée et que BTC était un « instrument financier légitime ».

Vous cherchez des signaux et des alertes de la part de pro-traders ? Inscrivez-vous à Invezz Signals™ GRATUITEMENT. Cela prend 2 minutes.

La plus grande cryptomonnaie au monde en termes de capitalisation boursière a été plutôt volatile ces derniers mois, son prix atteignant un sommet de 73 000 $, pour chuter ensuite à environ 55 000 $.

Il se négocie actuellement à un peu plus de 60 000 $.

Fink considère Bitcoin comme de « l’or numérique »

Copy link to section

Fink considère désormais Bitcoin comme un actif dans lequel vous investissez « quand vous avez plus peur lorsque les pays dévalorisent leur monnaie à cause de déficits excessifs ».

Le PDG de BlackRock considère BTC comme de « l’or numérique » qui offre plus de contrôle financier à ses investisseurs.

Le directeur général a réitéré cette semaine sa position positive à l’égard du Bitcoin dans l’émission « Squawk on the Street » de CNBC. Et voici pourquoi cela peut également être positif pour Poodlana (POODL).

La force du Bitcoin pourrait se refléter dans Poodlana

Copy link to section

Si l’on en croit l’optimisme du PDG de BlackRock, Larry Fink, à l’égard de Bitcoin, cela pourrait également être de bon augure pour Poodlana puisque BTC est le leader de l’industrie. Quelle que soit la direction prise, le reste du marché des cryptomonnaies a tendance à évoluer dans la même direction.

Ainsi, si la vision haussière de Fink sur Bitcoin se concrétise et continuera de se redresser dans les mois à venir, les nouveaux entrants comme Poodlana (POODL) pourraient également gagner en tandem.

La bonne nouvelle est que Fink n’est pas le seul à être optimiste concernant Bitcoin. Les analystes de Standard Chartered s’attendent à ce que l’actif numérique atteigne une valorisation de 100 000 $ d’ici la fin de l’année 2024. Vous pouvez en savoir plus sur Poodlana sur ce lien.

POODL ne nécessite pas un capital énorme

Copy link to section

La pièce de mème de mode POODL qui alimente la plateforme de cryptographie Poodlana pourrait valoir la peine d’être achetée en août car elle est, d’une certaine manière, beaucoup plus accessible que Bitcoin au moment de l’écriture.

Soyons réalistes, à plus de 60 000 $, BTC n’est peut-être pas un investissement approprié pour un trader moyen disposant d’un capital limité. Mais POODL, à 0,0375 $, vous offre un moyen de jouer sur la force attendue du Bitcoin à une fraction de son prix.

Le jeton Poodlana est actuellement en prévente, au cours de laquelle son prix augmente toutes les 72 heures. Ouvrir une position précoce dans POODL peut également être passionnant, car les pièces de mème ont tendance à croître de manière explosive au début. Cliquez ici pour en savoir plus sur Poodlana (POODL).

La prévente de Poodlana continue de grimper

Copy link to section

Un facteur qui suggère généralement qu’un investissement est bon est la demande – et c’est quelque chose dont la prévente de Poodlana ne manque pas.

Cela fait seulement quelques jours que POODL a lancé sa prévente d’un mois. Néanmoins, elle a déjà récolté plus de 4,6 millions $, ce qui témoigne d’un vif intérêt de la part de la communauté des investisseurs.

De plus, l’équipe derrière Poodlana a promis une inscription dans l’heure suivant la prévente. Cela peut s’ajouter à la liste des raisons pour lesquelles cela peut être une excellente idée d’ouvrir une position précoce dans POODL.

Notez qu’ils envisagent de lancer à terme une plateforme de jalonnement et d’introduire également des distributions et des bonus exclusifs. Ainsi, l’équipe de Poodlana n’est probablement pas là uniquement pour faire augmenter le prix de la pièce pour tout liquider. Visitez le site Web de POODL maintenant pour en savoir plus.

Cet article est le fruit d'une collaboration entre nos rédacteurs et nos partenaires. Il peut contenir des liens et du contenu publicitaires sponsorisés. Le contenu n'est pas destiné à fournir des conseils financiers et n'est fourni qu'à titre d'information.