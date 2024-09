Les prix à terme du maïs chutent en dessous de 4 $ le boisseau : le marché est confronté à ses niveaux les plus bas depuis 4 ans

Les prix à terme du maïs ont plongé en dessous de 4 dollars le boisseau en août, atteignant leur plus bas niveau depuis plus de quatre ans.

Ce déclin dramatique a déstabilisé le marché du maïs, entraîné par une interaction délicate entre une offre abondante et une demande faible. Avec des changements importants dans les stocks mondiaux et les prévisions de production, le marché du maïs traverse une période d’incertitude accrue.

Augmentation de l’offre et baisse de la demande

Le ministère américain de l’Agriculture (USDA) prévoit une augmentation notable des stocks mondiaux de maïs pour la campagne de commercialisation 2024/2025, prévoyant une augmentation à 311,6 millions de tonnes contre 309,1 millions de tonnes l’année précédente.

De plus, les projections de production ont été révisées à la hausse à 1,23 milliard de tonnes.

Cette augmentation de l’offre a perturbé la dynamique du marché, nécessitant une réévaluation de l’équilibre entre l’offre et la demande.

Plusieurs facteurs ont contribué à la baisse des prix du maïs. La lenteur des ventes à l’exportation n’a pas répondu aux attentes, ce qui suscite des inquiétudes quant à une offre excédentaire.

L’entrée imminente du Brésil, un concurrent majeur sur le marché mondial du maïs, a encore intensifié les pressions sur les prix. Les incertitudes économiques, notamment les craintes d’une récession aux États-Unis et d’une baisse des revenus agricoles, ont aggravé les défis du marché.

Le sentiment actuel du marché est empreint de prudence.

La menace imminente d’une offre excédentaire pose des défis importants aux producteurs et aux commerçants de maïs.

La faible demande, associée à un climat économique instable, a créé une situation précaire sur le marché du maïs.

Les perspectives de production céréalière mondiale révisées à la hausse

Au milieu des turbulences sur le marché du maïs, l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a mis à jour ses prévisions pour la production céréalière mondiale en 2024.

La FAO prévoit désormais une augmentation de 7,9 millions de tonnes (0,3%) par rapport à l’estimation de juillet, portant la production totale à un sommet historique de 2 854 millions de tonnes.

Cette révision est largement attribuée à l’amélioration des prévisions pour les céréales secondaires, dont le maïs et le blé, qui ont augmenté respectivement de 0,4% et 0,3%.

L’amélioration des prévisions pour les céréales secondaires s’explique principalement par des rendements meilleurs que prévu en Argentine et au Brésil. Malgré cela, la production de maïs du Brésil devrait être nettement inférieure aux niveaux records atteints en 2023.

En outre, les prévisions concernant la production de maïs en Turquie et en Ukraine ont été relevées, compensant les baisses en Indonésie, en Afrique australe et au Pakistan, où la sécheresse et la baisse des prix ont eu un impact sur les rendements et les semis.

Tendances de la production de blé et de riz

La FAO a également révisé à la hausse ses prévisions concernant la production mondiale de blé, en raison de perspectives plus favorables en Asie, notamment au Pakistan, où des niveaux de production de blé sans précédent sont attendus.

À l’inverse, les conditions météorologiques extrêmes dans les principales régions productrices de blé de la Fédération de Russie ont freiné l’augmentation de la production mondiale de blé.

Depuis juin, les prévisions de la FAO concernant la production mondiale de riz pour la saison 2024/25 ont connu des ajustements mineurs, avec une augmentation prévue de 0,9% pour atteindre un nouveau sommet de 535,1 millions de tonnes de riz paddy.

La consommation mondiale de céréales en 2024/25 devrait atteindre 2 856 millions de tonnes, soit une hausse de 0,2 % par rapport à juin et de 0,5 % par rapport à l’année précédente. L’utilisation accrue de céréales secondaires, telles que le maïs et l’orge, pour la consommation humaine et animale, souligne la dynamique changeante des marchés céréaliers mondiaux.

La baisse actuelle des prix à terme du maïs met en évidence l’équilibre complexe entre l’offre et la demande et les forces extérieures du marché. Alors que le marché du maïs continue d’évoluer, les parties prenantes doivent rester vigilantes et s’adapter pour faire face aux défis et aux opportunités à venir.

