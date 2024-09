Singapour lance le traitement de l’immigration biométrique sans passeport à l’aéroport de Changi

Dans le but de rationaliser et d’accélérer le processus d’immigration, Singapour a lancé un essai révolutionnaire permettant à certains passagers de passer l’immigration à l’aéroport de Changi sans utiliser de passeport traditionnel.

Cette initiative exploite les données biométriques, telles que la reconnaissance faciale et oculaire, pour simplifier le contrôle aux frontières, marquant une étape importante dans les efforts plus larges de Singapour visant à moderniser ses opérations aéroportuaires.

Réduire le temps d’attente à l’immigration de 40 %

À partir de lundi, les résidents de Singapour arrivant au terminal 3 de l’aéroport de Changi peuvent contourner les contrôles de passeport conventionnels grâce à un nouveau système de « dédouanement sans jeton ».

Ce programme, qui utilise une technologie avancée de reconnaissance oculaire et faciale, promet de réduire les temps d’attente à l’immigration jusqu’à 40 %.

D’ici septembre, le système s’étendra à tous les terminaux de l’aéroport de Changi et sera également mis en œuvre à l’aéroport de Seletar et au Marina Bay Cruise Center d’ici décembre 2024.

Le nouveau système biométrique est accessible aux citoyens de Singapour, aux résidents permanents et aux détenteurs d’un laissez-passer de longue durée.

De plus, les étrangers quittant Singapour peuvent utiliser le système s’ils ont préalablement enregistré leurs données biométriques, telles que les données relatives à l’iris, au visage et aux empreintes digitales, aux comptoirs d’immigration manuels.

Cependant, les enfants de moins de six ans sont exclus de ce programme et doivent continuer à utiliser les voies manuelles pour le traitement de l’immigration.

L’Autorité de l’Immigration et des Points de Contrôle (ICA) de Singapour a introduit ce système biométrique dans le cadre de son « Nouveau concept de dédouanement », qui reflète une avancée significative vers l’automatisation complète de la sécurité aux frontières.

L’ICA vise à ce que 95 % des voyageurs empruntent les voies automatisées d’ici début 2026, les 5 % restants comprenant ceux qui ne sont pas éligibles au contrôle biométrique, comme les très jeunes enfants.

Bien que le système de traitement biométrique ait suscité une certaine résistance, les autorités affirment qu’il renforce à la fois la sécurité et l’efficacité, améliorant ainsi considérablement l’expérience de voyage.

Dédouanement par code QR aux points de contrôle terrestres

En plus du traitement biométrique, Singapour a également mis en place une méthode de dédouanement sans passeport impliquant des codes QR auto-générés aux points de contrôle terrestres.

Depuis mai, les voyageurs peuvent utiliser des codes QR pour entrer et sortir par deux points de contrôle terrestres entre Singapour et la Malaisie.

Ce système est conçu pour gérer les passages frontaliers où un préavis des mouvements de voyageurs n’est pas possible.

Les systèmes biométriques et de code QR font partie de la stratégie plus large de Singapour visant à moderniser et rationaliser les opérations de contrôle aux frontières. Ces innovations visent à gérer l’augmentation du nombre de voyageurs et à relever les défis posés par une main-d’œuvre vieillissante.

L’incursion de Singapour dans le traitement biométrique reflète une tendance mondiale croissante. Sumesh Patel, président de SITA pour la région Asie-Pacifique, note qu’environ 85 % des aéroports dans le monde devraient adopter une forme de traitement biométrique au cours des trois à cinq prochaines années.

Cette technologie est sur le point d’améliorer la sécurité, de réduire les temps d’attente et d’améliorer l’efficacité globale des voyages.

Alors que Singapour ouvre la voie en matière d’innovation en matière de contrôle aux frontières, sa mise en œuvre réussie pourrait créer un précédent pour d’autres pays.

L’efficacité de ces initiatives pourrait conduire à une adoption plus large à l’échelle mondiale de méthodes biométriques et d’autres méthodes sans passeport, transformant potentiellement l’avenir des voyages internationaux.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.