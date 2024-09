BofA met à niveau l’action Apollo Global après une baisse spectaculaire de 20 % ce mois-ci : devriez-vous envisager d’acheter ?

Le 5 août, Bank of America a reclassé Apollo Global Management de « Neutre » à « Acheter » à la suite d’une baisse significative de 20 % des actions de la société depuis le début du mois.

Les analystes de la BofA ont attribué cette baisse à des résultats du deuxième trimestre plus faibles que prévu ainsi qu’à des pressions plus larges sur le marché, notamment des données économiques faibles et des perspectives de taux d’intérêt plus faibles.

Aperçu des résultats d’Apollo Global pour le deuxième trimestre

Les résultats financiers du deuxième trimestre d’Apollo Global Management n’ont pas répondu aux attentes de Wall Street, avec un BPA non-GAAP déclaré de 1,64 $, manquant les estimations de 0,11 $.

Ce ralentissement s’explique principalement par la baisse des bénéfices de l’unité d’assurance Athene, malgré des bénéfices liés aux commissions records et une dynamique solide dans l’unité de gestion d’actifs.

Le chiffre d’affaires total pour ce trimestre s’est élevé à 6,02 milliards de dollars, soit une baisse significative de 56,1 % d’une année sur l’autre.

Malgré la baisse des bénéfices du deuxième trimestre, les activités fondamentales d’Apollo Global restent solides. Le total des actifs sous gestion au 30 juin 2024 s’élevait à 696 milliards de dollars, contre 671 milliards de dollars à la fin du premier trimestre, en grande partie grâce à un afflux de 39 milliards de dollars au cours de la période.

Cette croissance au deuxième trimestre comprend de fortes entrées de 144 milliards de dollars au cours des douze derniers mois à la fin du 30 juin. Les bénéfices liés aux frais ont connu une bonne augmentation à 516 millions de dollars contre 462 millions de dollars au premier trimestre, soutenus par des frais de gestion plus élevés.

Le défi d’Athéna

Un frein important aux performances récentes d’Apollo a été son activité de rentes Athene, dont les bénéfices ont chuté de 11 % sur un an pour atteindre 710 millions de dollars.

Cette baisse s’explique principalement par la baisse des revenus issus des placements alternatifs.

Malgré cela, Athene continue d’attirer des capitaux importants, obtenant 6 milliards de dollars pour la deuxième phase d’une stratégie qui complète ses opérations principales.

Le segment reste vital, même s’il est confronté à des défis, notamment avec une diminution du spread net au deuxième trimestre, reflétant un paysage dynamique et difficile.

Un ratio cours/bénéfice attractif

Au-delà des résultats financiers immédiats, Apollo Global améliore activement ses activités de gestion d’actifs et étend son canal de gestion de patrimoine privé.

Les analystes ont souligné l’attrayant ratio cours/bénéfice de croissance (PEG) d’Apollo, inférieur à 1, qui le positionne favorablement dans le secteur de la gestion d’actifs. L’anticipation d’être ajouté au S&P 500 constitue un catalyseur potentiel qui pourrait renforcer davantage l’attrait du titre pour les investisseurs.

Le récent déclin du titre a également rendu sa valorisation attractive, avec un ratio PE à terme de 13,4 reflétant une valorisation décotée par rapport à la croissance de ses bénéfices à long terme, qui devrait se situer dans une fourchette de 15 à 20 %.

La prochaine journée des investisseurs d’Apollo, prévue le 1er octobre, peut être particulièrement importante car elle pourrait révéler d’autres plans stratégiques et potentiellement catalyser la reprise du titre.

Alors que nous traversons les récents bouleversements financiers d’Apollo Global, il est clair que même si le passé immédiat a été difficile, les initiatives commerciales et stratégiques sous-jacentes sont prometteuses de reprise et de croissance.

Maintenant, avec une compréhension plus approfondie des fondamentaux, passons à ce que les graphiques ont à dire sur la trajectoire des prix des actions.

La tendance haussière à long terme touche-t-elle à sa fin ?

Apollo est l’une des actions du secteur financier les plus performantes depuis 2016, ayant rapporté un rendement décuplé (dividendes compris) à ses investisseurs au cours de cette période.

Graphique APO de TradingView

Fin juillet de cette année, le titre avait plus que doublé par rapport à son plus bas d’octobre 2023, mais cette récente baisse aurait pu mettre fin à cette tendance haussière au moins à moyen terme.

Le RSI sur 28 jours a fortement baissé et tous les indicateurs de tendance à moyen terme sont devenus négatifs. Compte tenu de cela, les investisseurs qui considèrent cette baisse comme une opportunité d’achat doivent attendre avant d’initier de nouvelles positions longues.



Les premiers signes de stabilité n’apparaîtront que si le titre commence à s’échanger au-dessus de sa moyenne mobile à 100 jours et que l’indicateur MACD (12,26,9) passe au vert. À moins que cela ne se produise, les chances qu’il baisse demeurent.



Les traders à court terme ayant des perspectives baissières devraient essayer d’initier une position courte plus proche de 105 $ avec un stop-loss suiveur au-dessus de la moyenne mobile sur 100 jours du titre, qui est actuellement à 114,75 $. Si la tendance à la baisse persiste, le titre peut tomber à son plus bas à moyen terme, proche de 78 $, où l’on peut réaliser des bénéfices.