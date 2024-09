La Reserve Bank of Australia maintient son taux directeur inchangé à son plus haut niveau depuis 12 ans

Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google Actualités pour recevoir des notifications de dernière minute >

La Banque de réserve d’Australie a laissé ses taux d’intérêt inchangés à 4,35 %, au plus haut depuis 12 ans, affirmant que l’inflation était encore trop élevée et diminuait plus lentement que prévu.

La banque centrale a maintenu mardi son taux directeur pour une sixième réunion consécutive, une décision largement attendue après que l’inflation du trimestre de juin ait largement répondu aux prévisions de la RBA et que les turbulences sur les marchés aient commencé à se propager à travers le monde.

“L’inflation a considérablement diminué depuis son pic de 2022, car la hausse des taux d’intérêt a contribué à rapprocher la demande et l’offre globales de l’équilibre. Mais l’inflation est encore bien au-dessus du point médian de la fourchette cible de 2 à 3 pour cent”, a déclaré la RBA. dit.

La RBA a déclaré que les dernières projections montrent qu’il faudra encore un certain temps avant que l’inflation ne revienne durablement dans la fourchette cible.

Les données ont renforcé la nécessité de rester vigilant face aux risques haussiers pesant sur l’inflation et le Conseil n’exclut rien. La politique devra être suffisamment restrictive jusqu’à ce que le Conseil soit convaincu que l’inflation évolue durablement vers la fourchette cible.

Il prévoit que l’inflation reviendra à la fourchette cible de 2 à 3 % à la fin de 2025 et se rapprochera du point médian en 2026.

Le dollar australien a augmenté tandis que le rendement des obligations à trois ans sensibles aux politiques a atténué sa baisse antérieure immédiatement après la décision, les traders ayant réduit leurs paris sur des baisses de taux agressives cette année.

Les perspectives restent très incertaines, selon la RBA

La RBA a déclaré que les perspectives économiques restaient incertaines et que des données récentes démontraient que le processus de retour de l’inflation à l’objectif avait été « lent et cahoteux ».

Il a noté que les révisions de la consommation et de l’épargne, les coûts unitaires de main-d’œuvre élevés et l’inflation persistante, en particulier dans le secteur des services, suggèrent des risques inflationnistes potentiels. Même si la croissance des salaires a atteint un sommet, elle reste insoutenable par rapport aux tendances de la productivité.

En outre, il a déclaré que l’activité économique montre une faible dynamique, avec une croissance lente du PIB, une hausse du chômage et des pressions sur les entreprises, ce qui indique un potentiel de production modérée et prolongée et de détérioration du marché du travail.

“Au niveau mondial, les marchés financiers ont été volatils ces derniers temps et le dollar australien s’est déprécié. Les incertitudes géopolitiques restent élevées, ce qui pourrait avoir des implications sur les chaînes d’approvisionnement”, a-t-il déclaré.

Opinions et prévisions des analystes

Les commentaires des analystes ont indiqué que même si le moment n’aurait pas été prudent pour relever les taux, la RBA, dans sa prudence, aurait pu écarter l’optimisme suscité par une inflation plus faible au deuxième trimestre.

ING Think a déclaré que même si le mois dernier elle avait prévu une hausse des taux lors de cette réunion, la prévision “était en lambeaux” lundi.

Faisant référence aux turbulences sur les marchés suite aux données sur l’emploi aux États-Unis, elle a admis qu’aucune banque centrale sensée n’aurait augmenté ses taux dans un tel contexte et elle n’a été “ni surprise ni déçue” que la RBA ait laissé son taux directeur inchangé.

Le cabinet de recherche et d’analyse a toutefois déclaré que l’optimisme persistant du marché quant à des réductions de taux d’ici la fin de l’année semblait déconnecté de l’évaluation des risques inflationnistes par la gouverneure Michele Bullock.

“Les contrats à terme sur taux au comptant intègrent environ 90 % de chances de voir les taux baisser de 25 points de base d’ici la réunion du 10 décembre. Cela pourrait encore être un vestige des turbulences des marchés de ces derniers jours, et nous nous attendons à un nouveau retracement de la panique excessive qui a saisi les marchés ce lundi alors que les contrats à terme sur taux au comptant étaient sur le point d’anticiper deux réductions d’ici décembre.

“À notre avis, même une seule réduction en décembre semble trop précoce, et nos prévisions révisées pour les taux d’intérêt, qui ramèneront à 4,35% notre prévision de taux d’intérêt maximum (nous avions précédemment supposé qu’il atteindrait 4,6%), ne suffiront pas. envisager des réductions de taux jusqu’en 2025. »

