Plus de la moitié des Américains achètent leurs produits d’épicerie en ligne : les snacks et les bonbons arrivent en tête de liste

Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google Actualités pour recevoir des notifications de dernière minute >

La commodité des achats en ligne a transformé le paysage de l’épicerie américaine, avec un nombre croissant de consommateurs se tournant vers les plateformes numériques pour leurs besoins alimentaires.

Vous cherchez des signaux et des alertes de la part de pro-traders ? Inscrivez-vous à Invezz Signals™ GRATUITEMENT. Cela prend 2 minutes.

Selon Consumer Insights de Statista, plus de la moitié des Américains ont opté pour les achats d’épicerie en ligne au cours de l’année écoulée, ce qui met en évidence une évolution significative vers la commodité numérique.

Ce changement reflète une tendance plus large dans le comportement des consommateurs, motivée par le désir de facilité et d’accessibilité dans l’achat de produits alimentaires.

Catégories populaires d’épicerie en ligne

Copy link to section

Les snacks et les bonbons sont en tête des préférences des épiceries en ligne, captant 24 % des commandes en ligne.

Cela suggère que les consommateurs privilégient les options rapides et pratiques pour leurs besoins de collation.

Juste derrière, les fruits et légumes représentent 23 % des achats d’épicerie en ligne, ce qui indique un fort intérêt pour le maintien d’habitudes alimentaires saines.

Les aliments surgelés, le riz et les pâtes, les céréales, les viandes et les saucisses, les produits laitiers et le pain occupent également une place importante dans les paniers d’épicerie en ligne.

Cette variété démontre que les Américains n’achètent pas seulement des articles de luxe, mais intègrent également des produits de première nécessité dans leurs habitudes d’achat en ligne.

Source:Statista

Qui sont les principaux détaillants d’épicerie en ligne aux États-Unis ?

Copy link to section

Sur le marché concurrentiel de l’épicerie en ligne, certains détaillants sont devenus les premiers choix des consommateurs américains.

Walmart est le détaillant leader, dominant le secteur de l’épicerie en ligne avec sa vaste gamme de produits et sa plateforme conviviale.

Après Walmart, Amazon, Costco et Instacart ont également gagné des parts de marché substantielles.

Ces détaillants répondent à un large éventail de préférences des consommateurs et se sont imposés comme des acteurs clés dans le secteur de l’épicerie numérique.

Malgré la popularité croissante des achats d’épicerie en ligne, les détaillants sont confrontés à plusieurs défis.

Le marché est saturé, avec une pression importante sur les prix, tant de la part des géants établis que des nouveaux entrants.

Les petits détaillants ont souvent du mal à rivaliser avec des concurrents plus grands qui bénéficient d’économies d’échelle.

La gestion de la chaîne d’approvisionnement présente des défis logistiques, notamment pour garantir la livraison en temps voulu de produits frais.

Les détaillants doivent équilibrer la gestion des stocks, la qualité des produits et l’efficacité de la livraison pour répondre aux attentes des consommateurs et maintenir leur satisfaction.

Il est essentiel de gagner la confiance de ses clients et de la maintenir. Des problèmes tels que des commandes incorrectes, des retards et une qualité de produit inférieure peuvent nuire à la réputation d’un détaillant.

Exploiter les données clients et les analyses avancées

Copy link to section

Malgré ces défis, les détaillants d’épicerie en ligne ont de nombreuses opportunités d’améliorer leur compétitivité.

L’exploitation des données clients et des analyses avancées permet des expériences d’achat personnalisées et des recommandations ciblées, ce qui peut stimuler l’engagement et la fidélité.

L’intégration de technologies avancées, telles que l’intelligence artificielle, l’apprentissage automatique et l’automatisation, peut rationaliser les opérations et améliorer l’efficacité globale.

Des fonctionnalités telles que les systèmes de commande intelligents, la prévision de la demande et les itinéraires de livraison optimisés contribuent à l’excellence opérationnelle.

Les détaillants peuvent également se différencier en diversifiant leur offre de produits et en formant des partenariats avec des fournisseurs locaux ou des marques spécialisées. L’introduction de services uniques, tels que des kits repas ou des options d’abonnement, peut attirer et fidéliser davantage les clients.

Mettre l’accent sur la durabilité et les pratiques éthiques devient de plus en plus important.

Les consommateurs sont attirés par les entreprises qui soutiennent les emballages respectueux de l’environnement, les agriculteurs locaux et les pratiques commerciales équitables.

En s’alignant sur ces valeurs, les détaillants peuvent non seulement attirer les acheteurs soucieux de l’environnement, mais également acquérir un avantage concurrentiel.

Même si les défis persistent, les opportunités de croissance et de différenciation abondent. Les détaillants qui parviennent à gérer efficacement ces complexités et à tirer parti des avancées technologiques sont bien placés pour prospérer dans ce secteur dynamique et concurrentiel.

Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide d'outils d'intelligence artificielle, puis relu et corrigé par un traducteur local.