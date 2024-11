Crypto-bulle : le BTC vise 70 000 $ alors que le DOGE est en tête de la liste des rendements hebdomadaires

Suivez Invezz sur Telegram , Twitter , et Google Actualités pour recevoir des notifications de dernière minute >

Le prix du Bitcoin oscille autour de 68 500 $ alors que les haussiers cherchent à se renforcer davantage vers le précédent record historique.

Pendant ce temps, plusieurs pièces de monnaie mèmes ont connu une hausse décente de leurs prix au cours de la semaine dernière, alors que les élections américaines se rapprochent de plus en plus et que le sentiment haussier des crypto-monnaies se solidifie.

Ce résumé cryptographique examine les performances de certaines des meilleures pièces de monnaie et du marché des mèmes.

Actualités cryptographiques aujourd’hui

L’appel de Ripple et de la SEC est resté un sujet de discussion majeur alors que les experts juridiques ont commenté le dépôt « tardif » du formulaire C par le régulateur. Le prix du XRP oscillait autour de 0,55 $ alors que la réaction de la communauté s’est refroidie après l’excitation de jeudi.

BlackRock, quant à lui, cherche à faire des percées sur le marché des dérivés cryptographiques avec des partenariats ciblant les échanges cryptographiques mondiaux.

L’objectif du géant de l’investissement est d’apporter son actif de trésorerie tokenisé BUIDL sur le marché comme garantie dans le trading de produits dérivés, a rapporté Bloomberg vendredi.

L’investisseur et entrepreneur Anthony Pompliano a déclaré sur X le 18 octobre que Wall Street réfléchissait trop à l’opportunité que présente Bitcoin.

Mais lorsque Wall Street capitule, c’est le Bitcoin qui récoltera les flux entrants.

Vendredi, le gestionnaire d’actifs cryptographiques et émetteur de GBTC Grayscale a également fait l’ annonce majeure selon laquelle les placements privés pour 20 fonds de jetons cryptographiques sont désormais ouverts.

Les fonds ciblent les investisseurs qualifiés et comprennent Avalanche, Aave, XRP, The Graph et SUI.

Ailleurs, Worldcoin a été rebaptisé « World » et a introduit plusieurs mises à jour, notamment le lancement de sa chaîne mondiale de couche 2.

Voici les performances des prix de Bitcoin, Solana, Dogecoin et Stacks alors que le marché des crypto-monnaies se dirige vers le week-end.

Prix du BTC

Les gains observés au cours de la semaine placent le prix du Bitcoin au-dessus de 68 000 $.

Après avoir atteint des sommets intrajournaliers de 68 871 $, cela signifie que le sommet historique de 73 000 $ est inférieur à 7 % des niveaux actuels.

Les haussiers pourraient viser des sommets de trois mois au-dessus de 69 500 $ et le niveau psychologique de 70 000 $ pour la prochaine résolution baissière.

S’il y a un retrait, un nouveau test et l’établissement d’un support au-dessus de 65 000 $ seront d’excellents haussiers.

Le BTC a augmenté de 10 % la semaine dernière.

Prix SOL

En tant qu’altcoin, Solana a connu des difficultés depuis qu’il est passé de plus de 200 $.

Cependant, le prix du SOL a fait preuve de résilience après avoir grimpé de moins de 135 $ le 3 octobre.

Si l’altcoin suit les gains du BTC dans un contexte d’augmentation des pièces mèmes, il pourrait prolonger sa hausse pour tester la résistance au-dessus de 190 $.

Avec plusieurs protocoles en hausse après Breakpoint, Solana pourrait être l’un des principaux gagnants. SOL a bondi de près de 8 % la semaine dernière.

Prix du DOGE

Dogecoin se négocie autour de 0,14 $, en hausse de plus de 13 % au cours des dernières 24 heures et de plus de 22 % au cours de la semaine dernière.

La pièce mème est arrivée en tête de la liste des 10 principaux actifs de Grayscale en termes de rendements hebdomadaires.

Comme souligné plus tôt dans la journée, DOGE figurait parmi les crypto-monnaies mèmes à dépasser les 100 premières crypto-monnaies en termes de capitalisation boursière. Book of Meme a mené les premiers gains pendant les heures asiatiques.

Les analystes de crypto-monnaie affirment que le récit du mème pourrait voir Shiba Inu, Floki, Pepe et dogwifhat, entre autres, monter en flèche dans les mois à venir.

Les pièces mèmes font donc partie des jetons que les traders sont susceptibles de surveiller la semaine prochaine et avant les élections américaines.

Les pièces qui surperforment ou sous-performent seront également au centre des préoccupations des traders, y compris ceux confrontés à des déblocages importants.

Prix des piles

Le prix de Stacks (STX) a augmenté de 3 % pour s’échanger à près de 1,94 $ au moment de la rédaction de cet article. Avec un modèle de triangle ascendant en place, une cassure est susceptible de pousser STX vers des sommets depuis le début de l’année à 3,72 $.

La mise à niveau Nakamoto du réseau Bitcoin de couche 2 prévue pour le 29 octobre pourrait être un énorme catalyseur positif.

La mise à niveau apporte des blocs rapides et la finalité Bitcoin à Stacks.