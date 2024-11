Comment les produits dérivés de Taylor Swift pourraient donner à Target un avantage sur Costco

Costco a peut-être des lingots d’or, mais Target mise sur son propre type d’or : les produits dérivés de Taylor Swift.

Le détaillant a annoncé la sortie de produits exclusifs Taylor Swift le Black Friday, notamment un vinyle, un CD et un livre spécial relatant les expériences de la chanteuse lors de sa tournée à succès Eras Tour.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la collaboration continue de Target avec l’icône de la pop, qui s’ajoute à plus de dix versions exclusives de ses albums que le magasin a publiés.

Les fans de Swift sont réputés pour leur appétit pour les objets de collection, et les analystes estiment que cette nouvelle offre pourrait donner un coup de pouce significatif aux ventes de Target pendant la période des fêtes.

Les analystes prédisent que les produits dérivés de Taylor Swift pourraient stimuler les ventes de Target au quatrième trimestre

Michael Lasser, analyste chez UBS, considère le partenariat avec Taylor Swift comme un jeu stratégique visant à générer de l’enthousiasme, à augmenter le trafic et à fidéliser la clientèle.

Selon une enquête de Morning Consult, 69 % des adultes américains s’identifient comme fans de Taylor Swift, dont 16 % comme fans inconditionnels, soit environ 42 millions de superfans.

Lasser estime que si seulement 2 % de ces fans avides achetaient à la fois l’album et le livre, les ventes de Target au quatrième trimestre pourraient augmenter de 100 millions de dollars.

Il a également noté que ces projections sont prudentes, car elles ne tiennent pas compte des achats supplémentaires en magasin que les fans peuvent effectuer lors de leurs visites.

Au-delà de l’impact direct sur les revenus des marchandises, Lasser affirme que la collaboration souligne l’accent mis par Target sur « la nouveauté, l’innovation et l’exclusivité », des éléments qui peuvent créer le buzz et différencier le détaillant pendant la période compétitive des fêtes de fin d’année.

Les fans se préparent à faire la queue tôt pour les sorties de Taylor Swift

Les fans de Swift, connus pour leur dévouement, se préparent déjà à la sortie.

Les produits seront disponibles dans les magasins Target le Black Friday et en ligne à partir du lendemain.

De nombreux fans s’attendent à ce que les articles se vendent rapidement, un peu comme les produits dérivés de la tournée de Swift, qui auraient généré 200 millions de dollars au cours de la seule étape 2023.

Les revendeurs devraient également capitaliser sur la forte demande, ce qui fait craindre que les articles se vendent encore plus rapidement.

Les analystes suggèrent que Target pourrait envisager de suivre l’exemple de Costco en fixant des limites d’achat, comme il l’a fait avec les lingots d’or, pour gérer les stocks et éviter la thésaurisation.

Le fandom de Taylor Swift peut-il générer une croissance durable pour Target ?

Bien que les produits dérivés de Taylor Swift puissent créer le buzz, leur impact sur les revenus globaux de Target peut être limité.

Les lignes dures, la catégorie qui comprend les ventes de divertissement, ne représentaient que 13 % du chiffre d’affaires total de Target au cours du trimestre se terminant en août 2024.

Cependant, dans un paysage de vente au détail où Target a fait face à des pertes de parts de marché, toute stratégie visant à maintenir l’engagement des clients peut être précieuse.

Lasser a souligné que le moment choisi pour la sortie pourrait aider Target pendant une période de shopping des fêtes potentiellement volatile, écrivant : « Ces lancements devraient fournir un moteur de trafic différencié. »

Taylor Swift a déjà prouvé son influence économique grâce à ses tournées et à ses ventes de produits dérivés qui battent des records, un impact surnommé « Swiftonomics ».

Si ce partenariat s’avère aussi fructueux que le prévoient les analystes, Target pourrait bénéficier d’un coup de pouce significatif grâce à l’effet Swift, aidant le détaillant à concurrencer des géants comme Costco.

Quelle est la prochaine étape pour Target dans un marché de détail encombré ?

Au-delà des sorties du Black Friday, Target souhaite continuer à tirer parti des partenariats et des produits exclusifs pour fidéliser la clientèle.

La collaboration du détaillant avec Swift s’inscrit dans la tendance des marques à s’associer à des célébrités pour se démarquer dans un environnement de vente au détail surchargé.

Alors que Costco se concentre sur les produits essentiels et à forte demande comme les lingots d’or, la stratégie de Target s’appuie sur la pertinence culturelle et l’engagement des fans, dans le but d’attirer des acheteurs plus jeunes et avertis des tendances.

À l’approche des fêtes de fin d’année, ces stratégies seront essentielles pour que les détaillants puissent capter l’attention et les dépenses des consommateurs.