Le prix du Bitcoin a augmenté de 10 % supplémentaires ces dernières semaines, mais Paul Tudor Jones continue de voir une nouvelle hausse pour la plus grande cryptomonnaie au monde en termes de capitalisation boursière dans les mois à venir.

Le fonds spéculatif milliardaire reste optimiste sur BTC car « tous les chemins mènent à l’inflation », quel que soit le vainqueur des élections américaines de novembre 2024.

Mais un jeton Bitcoin se négocie actuellement à près de 70 000 $, ce qui le rend un peu inadapté à un investisseur moyen.

Heureusement, une victoire pour BTC est généralement également une victoire pour toute une série d’autres cryptomonnaies.

Ainsi, investir dans « Treatz » – la pièce de mème native d’un projet cryptographique prometteur, Dogizen, peut vous permettre de bénéficier de la force attendue du Bitcoin.

Dogizen pourrait bénéficier davantage de la victoire de Trump

Personnellement, Paul Tudor Jones s’attend à ce que Donald Trump arrive à la Maison Blanche en novembre.

Bien que Trump et Kamala Harris aient tous deux adopté une position favorable à l’égard des cryptomonnaies ces derniers mois, l’industrie de la cryptomonnaie elle-même préfère Donald Trump à Kamala Harris et s’attend à ce que son administration soit plus optimiste à l’égard du Bitcoin et de ses pairs.

En fait, Jeff Park de Bitwise s’attend à ce que le prix du BTC atteigne 92 000 $ si Donald Trump est réélu président des États-Unis en novembre.

Une telle hausse brutale du Bitcoin pourrait entraîner un afflux significatif de capitaux vers le marché des cryptomonnaies – et il est concevable qu’au moins une partie de ces capitaux se retrouve sur Dogizen et fasse grimper le prix de sa pièce native Treatz dans les mois à venir.

Dogizen s’engage à signer un partenariat de marque

La force potentielle du Bitcoin devrait se refléter dans Dogizen, notamment parce qu’il suscite une forte demande en phase de prévente.

Le jeton natif Dogizen est sur le point d’atteindre 1,0 million $ dans quelques jours.

L’une des raisons pour lesquelles la prévente de Dogizen semble en feu est qu’elle ne collecte pas de fonds en premier et choisit de créer une communauté par la suite.

Son jeu Telegram de nouvelle génération dispose déjà d’une communauté forte de plus d’un million de personnes.

Dogizen s’engage pleinement à sécuriser des partenariats de marque et à introduire une plateforme publicitaire à l’avenir.

En fin de compte, il commencera à partager ses revenus avec ceux qui ont construit une position précoce dans sa pièce de mème native.

Comme on peut le constater, les choses semblent optimistes en interne et lorsque vous les combinez avec les événements macroéconomiques plus larges qui pourraient aider le prix de Treatz, comme les baisses de taux continues, investir dans Dogizen commence immédiatement à sembler plus intéressant.

