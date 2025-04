Bitcoin Pepe ne montre aucun signe de ralentissement malgré les difficultés rencontrées par le marché des cryptomonnaies

Le prix du Bitcoin a chuté à 83 000 $, enregistrant une baisse de 1,2 % au cours des dernières 24 heures, dans un contexte de vente massive de cryptomonnaies déclenchée par l’annonce de taxes douanières du président Donald Trump.

Après l’annonce, les prix d’Ethereum, de XRP et de Solana ont chuté respectivement de 4 %, 3 % et 4 %, faisant baisser la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies de près de 5 %.

Les pièces ont connu une certaine reprise après avoir atteint d’aussi bas niveaux.

Cependant, un projet a continué à faire preuve de résilience.

La prévente de Bitcoin Pepe a connu une dynamique continue au cours des dernières semaines.

Les taxes douanières réciproques de Trump

Le président Donald Trump a confirmé l’imposition d’importantes taxes douanières réciproques sur les partenaires commerciaux des États-Unis, marquant une escalade majeure de sa politique commerciale.

Les nouvelles taxes visent à égaler les barrières commerciales auxquelles sont confrontés les exportateurs américains, les taxes douanières atteignant jusqu’à 54 % sur les importations chinoises, 20 % sur l’Union européenne, 26 % sur l’Inde et 24 % sur le Japon.

Les marchés ont réagi vivement, les actions américaines annulant leurs gains antérieurs.

Les contrats à terme sur le Dow Jones ont chuté de 1 007 points, soit 2,3 %, tandis que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq-100 ont reculé de 3,4 % et 4,2 % respectivement, reflétant les inquiétudes des investisseurs quant aux retombées économiques et aux représailles potentielles des nations touchées.

Les actions de multinationales ont chuté après la clôture, Nike et Apple accusant chacune une baisse de 7 %.

Les détaillants dépendant des importations ont été les plus durement touchés : Five Below a chuté de 15 %, Dollar Tree a perdu 11 % et Gap a reculé de 8,5 %.

Les valeurs technologiques ont également connu de fortes baisses, Nvidia reculant de 4,5 % et Tesla de 6 %.

La dynamique soutenue de la prévente de Bitcoin Pepe

Bitcoin Pepe a défié la baisse du marché des cryptomonnaies, maintenant une forte dynamique depuis le lancement de sa prévente à la mi-février.

Bitcoin Pepe attire l’attention du marché avec sa prévente explosive, ayant levé plus de 5,9 millions $ en quelques semaines seulement.

Les premiers investisseurs ont enregistré des gains constants, les projections suggérant que les rendements cumulés pourraient dépasser 300 % d’ici la fin de sa prévente qui comptera 30 étapes.

La prévente de Bitcoin Pepe a rapidement gagné en popularité, franchissant ses sept premières étapes avec un fort intérêt des investisseurs.

En tant que première solution de couche 2 axée sur les pièces de mème sur Bitcoin, Bitcoin Pepe combine la sécurité de Bitcoin avec une évolutivité similaire à celle de Solana.

Une cotation en bourse prévue au deuxième trimestre de 2025 pourrait faire grimper son prix davantage, renforçant ainsi sa position de potentiel acteur majeur dans le monde des cryptomonnaies.

Informations sur la prévente de Bitcoin Pepe

Bitcoin Pepe apporte la culture virale des mèmes à la plateforme de cryptomonnaies la plus fiable.

Il introduit la norme de jeton PEP-20, permettant aux investisseurs de lancer des pièces de mème directement sur le réseau Bitcoin.

Cette infrastructure unique a suscité un vif intérêt de la part des investisseurs souhaitant accumuler des jetons BPEP avant son lancement sur les plateformes publiques.

Bitcoin Pepe suit un modèle de prévente en 30 étapes, les prix augmentant d’environ 5 % à chaque étape.

Lancé à un prix de 0,021 $, ce dernier a grimpé à 0,0295 $ à l’étape 8, et devrait atteindre 0,031 $ lors de la prochaine étape.

À la fin de la prévente, le prix du jeton BPEP pourrait atteindre 0,0864 $, offrant aux premiers investisseurs des gains potentiels supérieurs à 300 %.

Grâce à des fondamentaux solides, une traction croissante et des conditions de marché favorables, Bitcoin Pepe est bien positionné pour profiter du prochain rallye des cryptomonnaies.