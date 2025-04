La prévente de PepeX atteint 1,2 million $ : faut-il investir maintenant ?

PepeX, présenté comme la réponse japonaise aux pratiques opaques qui gangrènent les plateformes de lancement de pièces de mème comme Pump.fun, fait sensation sur le marché des cryptomonnaies.

Positionné pour restaurer la confiance dans les lancements équitables, PepeX cible la frustration croissante liée à la manipulation du marché et aux avantages des initiés qui ont entaché le secteur, malgré son envergure de plusieurs milliards de dollars.

Prévue pour une sortie au troisième trimestre, la plateforme promet une suite de fonctionnalités conçues pour égaliser les chances : transparence anti-regroupement, suivi des portefeuilles des développeurs, protection contre le sniping et outils de création de jetons alimentés par l’IA.

Grâce à ces mécanismes, PepeX s’efforce de « rendre les lancements équitables à nouveau équitables » et de redéfinir l’un des secteurs les plus volatils du marché des cryptomonnaies en quelque chose de plus transparent et accessible.

La prévente se poursuit

La prévente de PepeX gagne en popularité alors qu’elle entre dans la quatrième étape de son modèle de vente comptant 30 étapes sur une durée totale de 90 jours.

Lancée à 0,02 $, avec une augmentation de prix de 5 % à chaque étape, la prévente devrait se terminer le 22 juin à 0,0823 $, soit un gain de 311 % par rapport au point de départ.

Le projet a déjà levé plus de 1,2 million $ lors de ses premiers jours, offrant aux premiers investisseurs un accès à 45 % de l’offre totale de jetons, soit 2,25 milliards de jetons PEPX.

L’escalade structurée des prix attire l’attention de ceux qui cherchent une exposition précoce à ce qui est présenté comme une plateforme de lancement de pièces de mème de nouvelle génération.

Après la prévente, PepeX devrait obtenir des cotations sur les principales bourses avant le lancement de sa plateforme, qui promet des outils alimentés par l’IA visant à bouleverser l’industrie du lancement des pièces de mème.

Pourquoi PepeX attire-t-il l’attention ?

PepeX a attiré l’attention des investisseurs en se positionnant comme le « premier incubateur de pièces de mème alimenté par l’IA au monde ».

Il répond au mécontentement croissant envers des plateformes comme Pump.fun en mettant l’accent sur l’équité, la transparence et la qualité des projets.

Les principaux éléments différenciateurs incluent un plafond de 5 % sur les avoirs en jetons pour les créateurs de projets et un coût initial de 500 $ pour le lancement d’un jeton, des mesures conçues pour dissuader les projets peu sérieux ou malveillants et attirer des développeurs plus engagés.

Son atout principal, le moteur Moonshot alimenté par l’IA, permet aux utilisateurs de créer des jetons avec une relative facilité.

Les robots d’IA promeuvent ensuite ces jetons sur les réseaux sociaux, augmentant ainsi leur visibilité et leur engagement.

Le secteur des pièces de mème attirant toujours des milliards de dollars de volume, PepeX arrive sur le marché à un moment où la demande de plateformes plus fiables et équitables continue de croître.

C’est cette combinaison d’innovation technique et de contrôles plus stricts qui alimente l’enthousiasme du marché.

Est-ce le bon moment pour investir dans PepeX ?

La prévente de PepeX prend de l’ampleur, avec plus de 1,2 million $ déjà récoltés alors que le jeton natif PEPX passe à la 4ème phase de la prévente.

Le jeton est actuellement au prix de 0,0232 $, offrant aux acheteurs potentiels un rendement potentiel de plus de 273 % d’ici la fin de la prévente qui comptera un total de 30 étapes.

À la première étape, le potentiel de gain pouvait atteindre 332 %, tandis qu’une entrée à la 5ème étape le réduirait à environ 255 %.

La diminution des rendements au fur et à mesure de la progression de la prévente stimule l’arrivée d’investisseurs précoces, notamment ceux qui recherchent des avantages de premier arrivé.

En s’attaquant directement à des questions telles que l’équité et la sécurité — des domaines où des plateformes comme Pump.fun ont suscité des critiques — PepeX se positionne comme une alternative sérieuse sur le marché des plateformes de lancement de pièces de mème.