Eric Trump réitère son optimisme concernant BTC : stimulera-t-il l’intérêt pour Bitcoin Pepe ?

Le cours du Bitcoin continue de chuter au milieu d’une guerre commerciale alimentée par les taxes douanières et des craintes de récession à venir.

L’actif numérique se négocie actuellement autour de 77 000 $, contre un pic de 109 000 $ à la fin du mois de janvier.

Pourtant, Eric Trump reste plus optimiste que jamais quant à l’avenir du roi des cryptomonnaies. Dans une récente interview accordée à CNBC, le deuxième fils du président américain a qualifié les cryptomonnaies de « futur du système financier moderne ».

Trump voit un grand avenir pour les cryptomonnaies car elles sont « plus rapides, plus pragmatiques et beaucoup plus transparentes ».

Si tout cela continue à stimuler l’intérêt pour le Bitcoin et qu’il reprend sa trajectoire ascendante dans les prochains mois, le reste du marché des cryptomonnaies, y compris des pièces de mème comme Bitcoin Pepe, pourraient suivre le mouvement.

Eric Trump annonce la création d’une nouvelle société de minage de BTC

Copy link to section

L’optimisme d’Eric Trump concernant le Bitcoin est illustré par un partenariat récemment annoncé avec Hut 8, une société basée à Miami, pour créer une nouvelle entreprise de minage de BTC appelée American Bitcoin.

Trump s’est également engagé à utiliser World Liberty Financial pour lancer une nouvelle pièce stable adossée au dollar américain.

Les investisseurs doivent noter qu’un vote de confiance de personnalités renommées comme Eric Trump tend à ajouter une couche de légitimité à l’ensemble du marché des cryptomonnaies et attire généralement plus d’argent vers celui-ci.

Cependant, Bitcoin ne capte pas tous les fonds investis. En fait, les petits investisseurs choisissent souvent les pièces de mème car ils peuvent créer une position importante avec seulement 10 $.

De plus, les pièces de mème ont la réputation d’offrir des rendements initiaux importants.

C’est ce qui fait de l’investissement dans des cryptomonnaies comme Bitcoin Pepe une proposition d’investissement passionnante en 2025. Cliquez ici si vous souhaitez en savoir plus sur cette pièce de mème prometteuse.

Bitcoin Pepe attire déjà des capitaux

Copy link to section

Il est à noter que le récit susmentionné a déjà suscité un intérêt massif autour du jeton Bitcoin Pepe cette année.

La prévente de la pièce de mème a permis de récolter plus de 6,1 millions $ ces dernières semaines.

Bitcoin Pepe vise à créer une solution de couche 2 sur la blockchain Bitcoin, en introduisant le standard de jeton PEP-20.

Cela permet des transactions plus rapides, des frais réduits et le développement d’applications décentralisées (dApps), tout en tirant parti de la sécurité de Bitcoin.

Ainsi, les développeurs de Bitcoin Pepe sont pleinement engagés dans l’utilité, ce qui le différencie d’une simple pièce de mème spéculative et sans autre intérêt que le divertissement.

Et les investisseurs auront également un accès plus facile au Bitcoin Pepe une fois qu’il sera coté sur une plateforme d’échange de cryptomonnaies, ce qui pourrait attirer plus de capitaux et, à terme, faire grimper le prix de cette pièce de mème au cours du reste de l’année 2025.

Si vous souhaitez apprendre comment ouvrir une position précoce sur Bitcoin Pepe pour profiter de sa future hausse potentielle, vous pouvez visiter le site web du projet en cliquant sur ce lien.