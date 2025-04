La prévente de CartelFi commence aujourd’hui ; les premiers investisseurs visent un rendement de 300 %

La capitalisation boursière totale des cryptomonnaies a chuté à 2,4 billions $, soit une baisse de près de 40 % par rapport à son sommet de décembre 2024, qui s’élevait à 3,9 billions $.

Cette forte contraction souligne l’inquiétude croissante des investisseurs, alimentée par les tensions géopolitiques et l’incertitude économique grandissantes.

Cette vente massive reflète une débâcle parallèle sur les marchés boursiers mondiaux suite à l’annonce par le président américain Donald Trump, le 2 avril, de nouvelles taxes douanières généralisées.

Qualifiée de « Jour de la libération », la mesure de Trump impose des taxes douanières pouvant atteindre 54 % sur les importations provenant de grands partenaires commerciaux, notamment la Chine, l’UE, l’Inde et le Japon.

L’entrée en vigueur imminente de ces mesures et la perspective d’une guerre commerciale prolongée ont poussé les investisseurs à adopter une attitude de repli sur les valeurs refuges, entraînant une fuite massive de capitaux des marchés boursiers et des actifs cryptographiques.

Cependant, même au milieu de cette correction généralisée, certains investisseurs identifient des points d’entrée potentiels.

Une telle opportunité réside dans CartelFi, un projet de DeFi en phase de démarrage qui vise à révolutionner l’investissement dans les pièces de mème en convertissant les actifs spéculatifs en instruments générateurs de rendement.

Pour ceux qui recherchent un potentiel de croissance à long terme au milieu du carnage, CartelFi se présente comme un pari à contre-courant à surveiller de près.

Qu’est-ce que CartelFi ?

Copy link to section

CartelFi se positionne comme une force disruptive à la croisée des mèmes et de la finance décentralisée, offrant une solution à une contradiction de longue date dans le monde des cryptomonnaies : le choix entre les pièces de mème à haut risque et à haut rendement et la stabilité des protocoles de DeFi générateurs de rendement.

Grâce à des pools de liquidités spécialisés conçus pour les pièces de mème, CartelFi transforme des actifs spéculatifs généralement inactifs en capital productif.

Ce modèle permet aux investisseurs de conserver une exposition au potentiel de hausse considérable des pièces de mème tout en générant des rendements traditionnellement associés à des investissements plus sérieux dans le secteur de la DeFi.

Le mécanisme automatique de rachat et de destruction du protocole, financé par un montant pouvant atteindre 100 % des frais collectés, exerce une pression déflationniste destinée à soutenir la valeur du jeton au fil du temps.

CartelFi fournit des « APY de qualité colombienne », transformant les pièces de mème en actifs de capital productifs.

Avec des milliards de dollars dormants dans les portefeuilles pour les pièces de mème, CartelFi voit une opportunité à débloquer ce capital inactif.

Sa thèse : les pièces de mème peuvent être plus que des projets ambitieux – ils peuvent aussi être des actifs générateurs de flux de trésorerie.

CartelFi, peut-il percer le code ?

Copy link to section

L’agriculture de rendements pour les pièces de mème est depuis longtemps un concept insaisissable — très recherché, mais jamais exécuté avec succès.

CartelFi pourrait être la première plateforme à trouver une solution.

Dans l’industrie actuelle de la DeFi, générer des rendements signifie généralement encaisser des actifs volatils comme PEPE ou DOGE et les réaffecter à des actifs plus « responsables » — les pièces stables, ETH ou des jetons de premier ordre — dans des pools de liquidités qui offrent des rendements modestes, souvent inférieurs à 5-10 % de taux annuel effectif (TAE).

Le problème ? Les détenteurs de pièces de mème sont souvent contraints de vendre leurs jetons à des moments inopportuns, ce qui entraîne des pertes ou les empêche de profiter d’une éventuelle hausse.

Cela crée une importante inefficacité sur le marché : des dizaines de milliards de dollars en pièces de mème restent inactifs, prenant la poussière dans les portefeuilles pendant que les détenteurs attendent le prochain cycle de hausse.

Grâce à des pools de liquidités sur mesure conçus pour les pièces de mème, CartelFi offre des APY élevés – jusqu’à 300 % sur des jetons comme PEPE.

Il existe également des options pour les utilisateurs de DeFi conservateurs, notamment des pools « normaux » offrant des rendements à deux chiffres sur des pièces stables comme USDC/USDT.

Mais le véritable attrait réside dans la conception de CartelFi, axée sur les mèmes : un rendement sans compromis sur leur potentiel de gains exponentiels.

Informations sur la prévente de CartelFi

Copy link to section

CartelFi lance sa prévente plus tard aujourd’hui, offrant aux premiers investisseurs la possibilité de profiter d’un modèle de vente structuré en 30 étapes.

Chaque étape verra une augmentation de 5 % du prix du jeton, créant ainsi une forte incitation à une participation précoce.

Selon le projet, les acheteurs qui participent à la première phase pourraient réaliser un gain de plus de 300 % au moment de la cotation du jeton sur les plateformes d’échange.

CartelFi ayant pour objectif de transformer les pièces de mème en actifs générateurs de rendement, la prévente représente une opportunité à haut rendement pour ceux qui souhaitent investir dès le départ dans ce que l’équipe décrit comme le « premier projet de DeFi transformant les mèmes en machines à imprimer de l’argent ».

Rendez-vous sur le site web de CartelFi pour acheter des jetons CARTFI et en savoir plus sur le projet.