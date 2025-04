Les prix des jetons Cardano et Ethereum restent sous tension alors que le prix de Bitcoin Pepe explose

Les principales cryptomonnaies et les altcoins ont suivi une tendance baissière ces derniers mois en raison de la politique commerciale agressive de Trump. Avec un niveau de peur de 24, les acheteurs hésitent à miser gros sur leurs jetons préférés.

Malgré tout, de nouveaux projets comme Bitcoin Pepe ont maintenu une dynamique ascendante. Au-delà du chaos macroéconomique, les amateurs de pièces de mème sont séduits par son infrastructure unique et son fort potentiel de croissance. En intégrant la culture des mèmes au réseau Bitcoin, les détenteurs de jetons bénéficient du meilleur des deux mondes.

Le prix d’Ethereum reste sous pression, les acheteurs restant en retrait

Le prix d’Ethereum reste sur une tendance baissière, les incertitudes macroéconomiques maintenant les acheteurs en retrait. Selon SoSoValue, les 9 principaux ETF au comptant liés à Ethereum n’ont enregistré aucun flux net quotidien lundi. Il a atteint son plus bas niveau sur deux ans avant de combler une partie de ces pertes pour se négocier à 1 573 $ au moment de la rédaction.

À court terme, la fourchette entre 1415 $ et 1750 $ sera à surveiller, car un rebond correctif est probable. Cependant, tant que l’altcoin restera en dessous de la moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 20 jours, les baissiers garderont le contrôle.

Graphique du cours d’Ethereum, TradingView

L’infrastructure de Bitcoin Pepe garantit des gains importants pendant et après la prévente

Bitcoin Pepe a captivé l’attention des passionnés de cryptomonnaies, offrant la possibilité de devenir millionnaire en cryptomonnaies pendant et après la prévente. En intégrant la culture des mèmes ultra-populaire à la sécurité de Bitcoin, les amateurs de pièces de mème ont enfin obtenu ce qui leur manquait. La sécurité et la fiabilité inégalées de Bitcoin, la vitesse de transaction et les frais réduits de Solana sont au cœur de ce jeton.

En environ 8 semaines, les premiers acheteurs de jetons Bitcoin Pepe ont déjà réalisé des gains cumulés de 33,8 % en 7 étapes. À la fin des 30 étapes de sa prévente, les détenteurs de jetons auront accumulé jusqu’à 311,4 % de gains.

De plus, son infrastructure unique et sa viralité le positionnent pour une croissance de prix d’un facteur 100 supérieure une fois qu’il sera disponible sur les plateformes publiques au deuxième trimestre. Cela signifie que les premiers investisseurs qui ont acheté le jeton BPEP au prix initial de 0,021 $ verront leur investissement relativement faible se transformer en millions en un laps de temps relativement court. Dépêchez-vous et achetez des jetons Bitcoin Pepe ici.

Le modèle de triangle symétrique indique une fenêtre de négociation limitée pour le cours du jeton Cardano

Graphique des prix de Cardano, TradingView

Le prix du jeton Cardano a effacé une partie des pertes enregistrés au cours de la séance précédente, après avoir chuté à son plus bas niveau depuis le mois de novembre 2024. Malgré ce rebond correctif, il reste à l’intérieur d’un triangle symétrique, indiquant une lutte acharnée entre les baissiers et les haussiers.

De plus, l’altcoin se négocie toujours en dessous des EMA de 20 et de 50 jours, signalant qu’il n’est pas encore sorti d’affaire. Alors que le chaos macroéconomique persiste, le prix du jeton Cardano devrait rencontrer une résistance autour de 0,6542 $ à court terme. À la baisse, son plus bas niveau de quatre mois à 0,5136 $ offrira probablement un soutien solide. Une baisse supplémentaire verrait les baissiers cibler la zone inférieure de 0,4587 $.

