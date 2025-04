L’élan de Bitcoin Pepe s’intensifie alors que les experts optent pour la stabilité de BTC

Les principales cryptomonnaies restent sous pression, la peur demeurant l’émotion dominante dans le secteur. Cependant, les passionnés semblent optimistes quant à une reprise du Bitcoin, compte tenu de sa stabilité.

Parallèlement, de nouveaux projets à fort potentiel de croissance gagnent du terrain, les amateurs de mèmes détournant leur attention des pièces de mème basées sur le concept de la blague. Cela explique le succès de Bitcoin Pepe, deux mois seulement après le début de sa prévente. En tant que seule ICO de pièce de mème basée sur Bitcoin au monde, les passionnés de cryptomonnaies sont enthousiastes à l’idée de lancer des pièces de mème sur le réseau fiable de Bitcoin.

Le cours d’Ethereum se retrouve sous pression, les investisseurs optant pour les ETF Bitcoin

En tant que principale altcoin, le prix d’Ethereum a tendance à évoluer en parallèle avec les performances du Bitcoin. Cependant, alors que la principale cryptomonnaie montre des signes de reprise, Ethereum reste sous pression, se négociant en dessous des moyennes mobiles exponentielles (EMA) de 25 et de 50 jours.

Outre les incertitudes macroéconomiques, les défis au sein de son écosystème pèsent également sur le principal acteur. Par conséquent, les ETF au comptant ETH ont enregistré des sorties nettes quotidiennes de 5,98 millions $ lundi, contre des entrées quotidiennes de 1,47 million $ pour les ETF au comptant BTC.

Les données de SoSoValue montrent en outre une série de sorties quotidiennes depuis le 25 mars. Durant cette période, il n’y a eu que trois séances d’entrées et un cas de flux nuls. Lundi, 7 des 8 principaux ETF ETH ont enregistré des flux nuls, l’ETF FETH de Fidelity signalant des sorties nettes de 7,78 millions $.

À court terme, je m’attends à ce que le niveau de 1 415 $ reste une zone de support stable. Plus précisément, la fourchette entre 1 515 $ et la moyenne mobile exponentielle (EMA) de 25 jours à 1 750 $ sera à surveiller. De plus, les acheteurs doivent attirer suffisamment d’acheteurs pour soutenir le cours d’Ethereum jusqu’à la moyenne mobile exponentielle (EMA) de 50 jours à 1 972 $ si sa reprise doit se maintenir.

Le jeton Bitcoin Pepe voit son prix augmenter en phase 8, les investisseurs se détournant des principales cryptomonnaies

Deux mois après le début de sa prévente, Bitcoin Pepe connaît un succès fulgurant, les passionnés se précipitant pour accumuler des jetons BPEP à son prix actuellement abordable. Les 7 premières étapes étant déjà épuisées, la prévente du projet, qui a débuté à un prix de 0,0210 $ par jeton, est actuellement à 0,0295 $ et devrait atteindre 0,0864 $ à la fin de sa prévente qui comptera 30 étapes.

Le prix augmentant d’environ 5 % à chaque étape, les premiers adoptants ont déjà réalisé des gains cumulés de 33,8 %. Au moment où le jeton sera disponible au public au deuxième trimestre, les détenteurs à long terme auront vu leur investissement croître de 311,4 %. De plus, son infrastructure et sa viralité laissent présager une croissance d’un facteur 100 dans les mois à venir.

L’attrait de ce nouvel entrant repose en grande partie sur sa capacité à intégrer la culture des mèmes dans le réseau fiable de Bitcoin. En tant que seule ICO de pièce de mème basée sur Bitcoin au monde, elle a utilisé la solution de couche 2 pour les pièces de mème afin de permettre aux investisseurs de lancer des pièces de mème sur ce réseau fiable.

De plus, sa mission de « construire Solana sur Bitcoin » garantit aux détenteurs le meilleur des deux mondes : la fiabilité de Bitcoin et les transactions rapides et les frais réduits de Solana. Alors que les amateurs de pièces de mème saisissent cette opportunité irrésistible, le projet a déjà levé plus de 6,6 millions $. Dépêchez-vous et achetez des jetons Bitcoin Pepe ici.

Le cours de Shiba Inu a chuté en raison de sa faible liquidité

Les passionnés de cryptomonnaies attendent avec impatience une reprise après les mauvaises performances de leurs actifs préférés au premier trimestre de l’année. Cependant, les jetons à faible liquidité comme Dogecoin et Shiba Inu continuent de souffrir, les investisseurs optant pour le jeton Bitcoin qui est plus stable.

Au cours des dernières 24 heures, le prix du jeton Shiba Inu a baissé de 1,375 %, comme le souligne CoinMarketCap. De plus, un examen de son graphique des prix journaliers montre qu’il rencontre une résistance le long de la moyenne mobile exponentielle (EMA) de 25 jours, autour de 0,00001250 $.

Même avec un rebond au-dessus de ce niveau, je m’attends à ce que la pièce de mème continue de se négocier en dessous du niveau crucial de support devenu résistance de 0,00001357 $, car les acheteurs hésitent à miser gros sur cet actif. Du côté inférieur, le niveau de 0,00001025 $ devrait offrir un support stable.

