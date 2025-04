La prévente de Bitcoin Pepe progresse alors que le marché des cryptomonnaies réagit aux dernières déclarations de Jerome Powell

Le marché des cryptomonnaies a modestement rebondi lors des séances asiatiques jeudi, après une forte liquidation nocturne, suite aux propos du président de la Fed, Jerome Powell, qui a écarté la perspective de baisses de taux précoces, tandis que les marchés mondiaux continuent d’absorber le choc de la dernière série de taxes douanières américaines.

Le cours du Bitcoin a gagné 1,5 % au cours des dernières 24 heures, approchant la barre des 84 600 $, selon les données de CoinGecko.

D’autres jetons majeurs ont suivi, les jetons Ether, XRP, Dogecoin et BNB progressant entre 1 % et 3 %. Solana a surperformé, bondissant de 6 % pour mener la reprise alors que l’appétit pour le risque revenait prudemment.

Le président de la Fed a également suggéré mercredi que les réglementations relatives aux cryptomonnaies pour les banques pourraient s’assouplir à l’avenir.

Des réglementations potentiellement plus souples sur les cryptomonnaies pour les banques pourraient améliorer l’accès institutionnel aux actifs numériques, stimulant ainsi la liquidité, l’adoption généralisée et la confiance des investisseurs, des facteurs positifs pour le Bitcoin et le marché des cryptomonnaies dans son ensemble.

Si cela se produit, cela pourrait également donner un fort élan à des projets émergents comme Bitcoin Pepe.

Discours de Powell sur les taxes douanières et la réglementation des cryptomonnaies

Copy link to section

Lors de son intervention, Powell a souligné la nécessité de disposer de plus de temps pour évaluer les effets économiques des taxes douanières, notant qu’ils pourraient contribuer à une inflation plus élevée et à une croissance plus lente.

Il a suggéré que les États-Unis pourraient connaître une période de « stagflation », un scénario rappelant les années 1970, lorsque le pays a connu à la fois une faible activité économique et une inflation à deux chiffres.

Les propos de Powell reflètent les inquiétudes concernant l’impact potentiel à long terme des politiques commerciales actuelles, avec la possibilité d’un environnement économique difficile à venir.

Concernant la réglementation des cryptomonnaies, Powell a reconnu l’historique du secteur, marqué par « une vague de faillites et de fraudes », mais a noté que l’industrie se démocratisait de plus en plus.

Powell a noté que la Réserve fédérale avait adopté une position relativement prudente en matière de réglementation bancaire, tandis que d’autres régulateurs avaient opté pour des mesures encore plus strictes.

Il a indiqué que certaines de ces règles seraient probablement assouplies.

Ses commentaires interviennent alors que les marchés restent nerveux face à l’inflation, aux taxes douanières et à l’orientation politique.

Un rallye du marché des cryptomonnaies pourrait aider Bitcoin Pepe

Copy link to section

Un rebond du marché des cryptomonnaies profite au Bitcoin Pepe car la vigueur générale du marché sert de principal indicateur de risque pour le sentiment à travers les actifs numériques.

Lorsque le marché des cryptomonnaies connaît une hausse significative, cela améliore généralement la confiance des investisseurs et attire les capitaux en marge vers l’écosystème.

Cet environnement a tendance à stimuler les altcoins, notamment les pièces de mème, car les investisseurs particuliers recherchent des placements spéculatifs susceptibles de surperformer lors des phases de hausse généralisée.

En tant que seule ICO de pièces de mème basée sur Bitcoin au monde, Bitcoin Pepe pourrait bénéficier d’une amélioration du sentiment du marché.

En substance, les hausses sur le marché des cryptomonnaies augmentent les niveaux de liquidités et l’appétit pour le risque, ce qui peut stimuler la demande pour les projets en phase de démarrage comme Bitcoin Pepe.

L’intérêt pour Bitcoin Pepe est croissant

Copy link to section

Le Bitcoin Pepe connaît un regain d’intérêt notable, sa prévente progressant rapidement face à la demande croissante des investisseurs.

Le projet introduit le standard de jeton innovant PEP-20 pour faciliter le lancement de pièces de mème directement sur le réseau Bitcoin.

Depuis le lancement de sa prévente, le jeton BPEP a permis de lever plus de 6,7 millions $, soulignant l’enthousiasme croissant pour le projet.

La prévente est structurée en 30 étapes, avec une augmentation de prix de 5 % à chaque étape. Le prix du jeton BPEP est passé de 0,021 $ initialement à 0,031 $ à la 9e étape.

Les différentes phases de sa prévente se terminent à un rythme de plus en plus rapide, les dernières rondes se clôturant en un temps record en raison de la pression d’achat croissante.

Les premiers investisseurs ont déjà enregistré des rendements supérieurs à 40 %, et le prix du jeton devrait atteindre 0,0864 $ d’ici la fin de la prévente, ce qui suggère des rendements potentiels supérieurs à 300 % pour ceux qui ont pris position au début de la prévente.

Grâce à une infrastructure unique, une forte dynamique de marché et des conditions favorables sur le marché des cryptomonnaies, Bitcoin Pepe se positionne pour attirer une attention significative dans le secteur des pièces de mème.