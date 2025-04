Le prix du jeton PepeX devrait bientôt augmenter alors que le marché des cryptomonnaies amorce une reprise

Le Bitcoin a franchi la barre des 87 000 $ pour la première fois depuis plusieurs semaines, malgré les inquiétudes persistantes concernant les taxes douanières américaines.

Le prix de la cryptomonnaie a augmenté de plus de 3 % au cours des dernières 24 heures, s’échangeant à 87 430 $ — son plus haut niveau depuis le 2 avril.

Il a gagné 16 % depuis son plus bas niveau de 2025, juste en dessous de 75 000 $, le 9 avril, réduisant l’écart avec son plus haut niveau historique à 20 %.

Ethereum et XRP ont également poursuivi leur reprise lundi.

Les 10 plus grandes cryptomonnaies par capitalisation boursière sont restées globalement stables ou ont légèrement augmenté au cours de la dernière journée.

La capitalisation boursière mondiale des cryptomonnaies a augmenté de 3,24 % pour atteindre 2,76 billions $, tandis que le volume total des transactions a bondi de 47,75 % pour s’établir à 67,18 milliards $.

Avec la stabilisation des marchés, certains investisseurs recherchent des opportunités en phase de démarrage présentant un potentiel de rendement élevé.

Un nom qui suscite l’intérêt est PepeX, une plateforme de lancement de pièces de mème construite avec une infrastructure alimentée par l’IA.

Le retour du marché des cryptomonnaies

Les jetons Bitcoin, XRP et d’autres cryptomonnaies ont progressé lundi matin, soutenus par un dollar plus faible.

Le cours du Bitcoin a bondi dimanche soir, se maintenant au-dessus de 87 000 $, alors que l’indice du dollar a chuté à son plus bas niveau en trois ans suite aux propos du président Trump concernant la possibilité de destituer le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell.

Le directeur du Conseil économique national, Kevin Hassett, avait déclaré vendredi que l’administration examinait toujours la possibilité de destituer le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell.

Hassett a en outre insinué que la Fed, sous la direction de Powell, avait agi avec des motivations politiques favorisant les démocrates.

Le rebond des cryptomonnaies s’est accompagné d’un nouveau record pour l’or, reflétant la demande croissante des investisseurs pour des actifs considérés comme des valeurs refuges et des couvertures contre l’inflation.

Pourquoi PepeX attire-t-il l’attention du marché ?

PepeX gagne du terrain en se présentant comme une alternative plus structurée et axée sur la sécurité dans le secteur des plateformes de lancement de pièces de mème.

Alors que des plateformes comme Pump.fun sont examinées de près pour héberger des projets de faible qualité et à haut risque, PepeX propose un cadre piloté par l’IA, qui privilégie la transparence et la responsabilité des développeurs.

Son outil principal, le Moonshot Engine, rationalise la création de jetons grâce à l’automatisation, tandis que les robots de marketing intégrés amplifient la visibilité du projet sur les réseaux sociaux.

La plateforme impose également un plafond de 5 % sur les avoirs en jetons pour les créateurs de projets et des frais de lancement de 500 $, des mesures visant à dissuader les lancements opportunistes et à signaler la crédibilité.

Avec des volumes de pièces de mème toujours importants et un intérêt spéculatif soutenu, PepeX se positionne pour répondre à la demande d’une option de lancement plus sûre et plus fiable.

Prévente de PepeX : le prix va bientôt augmenter

La prévente de PepeX a permis de lever plus de 1,4 million $, l’intérêt des investisseurs grandissant pour une alternative plus structurée et axée sur la sécurité à l’espace souvent chaotique des plateformes de lancement de pièces de mème.

L’allocation des jetons du projet privilégie l’utilité et la durabilité, avec 45 % réservés à la prévente, 10 % chacun pour le développement et la liquidité, 15 % pour le marketing, 15 % supplémentaires pour le jalonnement et les récompenses, et 5 % pour l’utilisation de la trésorerie.

Le jeton est actuellement évalué à 0,0243 $, mais il passera bientôt à 0,0255 $.

Les premiers investisseurs devraient réaliser des gains considérables une fois la prévente terminée, et pourraient en obtenir davantage une fois le jeton coté sur les bourses.

PepeX se positionne avec un cadre pragmatique et axé sur la sécurité, visant à résoudre des problèmes tels que les arnaques (rug pulls), les projets copiés et le manque de transparence – des défis qui ont longtemps affecté le segment des pièces de mème.