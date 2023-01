Il y a beaucoup à faire lorsque vous commencez à vous intéresser au forex. Certaines des choses que vous devez comprendre incluent les bases, comme la terminologie et comment investir, car le forex fonctionne différemment de la plupart des autres formes de trading financier. Alors plongeons dedans.

Qu’est-ce que l’investissement forex ?

L’investissement sur le Forex, ou trading sur le forex, consiste à trader une devise contre une autre pour tenter de réaliser un profit. Forex est une abréviation de « change ». Lorsque vous tradez sur le forex, vous tradez deux devises l’une contre l’autre dans l’espoir de tirer profit de la variation du taux de change entre elles. Les devises sont l’actif le plus couramment tradéd sur terre, et la première expérience d’investissement de nombreuses personnes consiste à trader des devises, sans s’en rendre compte. C’est parce que vous effectuez une opération de base sur le forex chaque fois que vous partez en vacances. Lorsque vous tradez des euros contre des dollars, vous pouvez rechercher le meilleur taux de change. Lorsque vous rentrez chez vous et que vous tradez contre des dollars, vous constaterez peut-être que vous obtenez plus ou moins d’argent que lors du trade initial. Le trading Forex est comme ça, où vous voulez trouver un courtier qui offre le meilleur taux de change et vous devez choisir le bon moment pour acheter et vendre afin de générer un profit. Les prix des devises changent constamment; la force de l’économie de chaque pays, la demande mondiale pour la devise et parfois des choses comme les sanctions internationales affectent toutes la valeur de chaque paire de devises.

La façon de loin la plus courante d’investir dans le forex est d’utiliser un courtier pour effectuer des transactions à court terme, mais il est également possible d’acheter et de détenir des devises étrangères comme un actif à long terme. Nous vous guiderons à travers chaque approche et comment décider laquelle vous convient le mieux. Voici les étapes pour devenir un trader forex :

Apprenez les bases du trading forex, la terminologie et les risques Ouvrir un compte de courtage de trading forex Alimentez votre compte avec un petit investissement Utilisez des stratégies de trading adaptées aux débutants pour commencer Utilisez des cours et des guides pour accélérer votre apprentissage

1. Apprenez les bases du trading forex, la terminologie et les risques

Alors que l’acte de trading forex est assez simple – utiliser un courtier pour trader une devise contre une autre – il est différent des autres formes de trading financier à bien des égards. Pour commencer, vous devez être familiarisé avec le langage du forex et des termes tels que « pips », « majeurs » et « mineurs ». Les variations de prix du Forex sont également beaucoup plus faibles qu’avec d’autres actifs. Ils sont mesurés en fractions de centime et ont tendance à monter et descendre dans un canal étroit. Pour cette raison, le forex est bien mieux adapté au trading, où vous achetez et vendez régulièrement pour profiter des changements, plutôt que d’acheter et de conserver à long terme. C’est assez logique quand on y pense. Si vous avez dépensé quelques centimes pour acheter un euro aujourd’hui et que vous l’avez conservé pendant des années, il est peu probable qu’il vaille beaucoup plus que cela à l’avenir. Les liens ci-dessous expliquent tout ce qu’un débutant doit savoir sur le forex, en commençant par les bases absolues. Utilisez ces guides pour vous familiariser avec le forex avant de plonger et de faire une transaction.

Qu’est-ce que le marché des changes et comment fonctionne-t-il ? Cette introduction vous donne une base sur le marché des changes et répond à quelques questions fondamentales sur son fonctionnement.

Cette introduction vous donne une base sur le marché des changes et répond à quelques questions fondamentales sur son fonctionnement. Qu’est-ce que le trading forex ? Plongez dans ce que signifie le trading forex dans la pratique et familiarisez-vous avec la terminologie.

Plongez dans ce que signifie le trading forex dans la pratique et familiarisez-vous avec la terminologie. Quels sont les types de marché des changes ? Renseignez-vous sur les différents marchés disponibles. Comparez le marché « au comptant » aux « futures » et aux « options » et découvrez celui qui convient le mieux aux débutants.

Renseignez-vous sur les différents marchés disponibles. Comparez le marché « au comptant » aux « futures » et aux « options » et découvrez celui qui convient le mieux aux débutants. Comment trader le forex pour les débutants . Suivez un guide étape par étape sur la façon de placer votre premier trade forex, y compris les détails de ce que vous devez vous inscrire avant de commencer.

. Suivez un guide étape par étape sur la façon de placer votre premier trade forex, y compris les détails de ce que vous devez vous inscrire avant de commencer. Comment lire les graphiques et cotations forex . Découvrez toutes les informations incluses dans un graphique forex et apprenez ce que chaque cotation de devise vous dit.

. Découvrez toutes les informations incluses dans un graphique forex et apprenez ce que chaque cotation de devise vous dit. Introduction à l’analyse technique du forex . Un bref aperçu de l’analyse technique et de son utilisation dans le trading forex.

. Un bref aperçu de l’analyse technique et de son utilisation dans le trading forex. Introduction à l’analyse fondamentale du forex . En savoir plus sur la situation dans son ensemble et vous pouvez utiliser les nouvelles économiques pour trader les marchés des changes.

. En savoir plus sur la situation dans son ensemble et vous pouvez utiliser les nouvelles économiques pour trader les marchés des changes. Stratégies de day trading Forex pour les débutants . Découvrez les stratégies de trading les plus simples qui sont d’excellents points de départ pour chaque nouveau trader.

. Découvrez les stratégies de trading les plus simples qui sont d’excellents points de départ pour chaque nouveau trader. Comment trader le forex avec effet de levier . Découvrez pourquoi l’effet de levier est un élément clé pour gagner de l’argent grâce au trading forex et comment l’utiliser lors de votre première transaction.

. Découvrez pourquoi l’effet de levier est un élément clé pour gagner de l’argent grâce au trading forex et comment l’utiliser lors de votre première transaction. Comment calculer la marge forex . Déterminez la marge que vous devez mettre en place pour accéder à l’effet de levier lorsque vous tradez.

. Déterminez la marge que vous devez mettre en place pour accéder à l’effet de levier lorsque vous tradez. Comment utiliser un calculateur de profit forex . Déterminez le profit que vous pourriez réaliser compte tenu de la taille de votre transaction et du montant de l’effet de levier que vous prévoyez d’utiliser.

. Déterminez le profit que vous pourriez réaliser compte tenu de la taille de votre transaction et du montant de l’effet de levier que vous prévoyez d’utiliser. Comment calculer le risque sur le forex. Apprenez les risques du trading forex et comment déterminer le niveau de risque auquel vous êtes exposé

2. Ouvrez un compte de courtage de trading forex

Pour commencer à trader le forex, la première chose que vous devez faire est de vous inscrire auprès d’un courtier forex. Les plateformes de trading Forex permettent aux utilisateurs de trader une grande variété de devises lorsque les prix fluctuent. Il existe de nombreux courtiers qui répondent à une gamme de besoins, des débutants aux traders avancés. Utilisez ces guides pour vous aider à trouver le meilleur courtier pour vous et pour apprendre à comparer les options disponibles.

Courtiers forex les mieux notés pour 2022 . Choisissez parmi une liste des meilleurs courtiers forex qui ont été essayés, testés et classés par notre panel de traders experts. Que vous n’ayez jamais tradé auparavant ou que vous souhaitiez trouver une plate-forme qui s’intègre à un logiciel comme MetaTrader4, il y a une recommandation pour vous.

Meilleurs courtiers forex pour débutants . Notre panel d’experts a également évalué les meilleures options sur le marché pour les débutants, afin de vous aider à trouver une plateforme à faible risque qui facilite vos premiers pas dans le trading forex. Comparez les meilleurs bonus sans dépôt et les comptes de démonstration gratuits pour vous aider à démarrer.

Meilleures applications de trading forex . Il est très facile de trader à partir de votre téléphone portable, et ces applications ont toutes été évaluées en fonction du service qu’elles fournissent. Toutes ces applications s’intègrent aux courtiers en ligne afin que vous puissiez trader de manière transparente entre votre navigateur et votre téléphone.

Il existe de nombreuses autres options de trading forex que vous devriez connaître lorsque vous devez vous familiariser avec les choses. Vous constaterez peut-être que vous avez besoin d’un type spécifique de courtier. Voici quelques-unes des options disponibles :

De même, le bon courtier peut dépendre du type de trader que vous souhaitez être. Si vous souhaitez faire du scalping ou utiliser de grandes quantités d’effet de levier, il existe des types spéciaux de courtiers disponibles pour répondre également à ces besoins (bien que nous vous recommandons de faire preuve de prudence si vous souhaitez utiliser l’effet de levier). Voici quelques-unes de ces options :

3. Alimentez votre compte avec un petit investissement

Le financement de votre compte est généralement un processus simple et la plupart des courtiers proposent une variété de méthodes de dépôt différentes. C’est une bonne idée de commencer petit, afin de ne pas risquer trop d’argent lorsque vous débutez et que vous apprenez les ficelles du métier. La plupart des courtiers offrent toutes ces options, bien qu’avec PayPal et d’autres fournisseurs de paiement, comme Payoneer ou Neteller, elles puissent parfois être restreintes, vous devez donc vérifier avant de vous inscrire. Ces liens vous dirigent vers nos courtiers les mieux notés pour les méthodes de paiement les plus populaires.

Courtiers Forex qui acceptent PayPal. PayPal est le mode de paiement alternatif le plus populaire, et tous les courtiers répertoriés ici vous permettent d’effectuer des dépôts en l’utilisant.

PayPal est le mode de paiement alternatif le plus populaire, et tous les courtiers répertoriés ici vous permettent d’effectuer des dépôts en l’utilisant. Courtiers Forex qui acceptent Apple Pay. Apple Pay est un moyen simple de payer des transactions sur le forex via votre téléphone. Si vous avez un iPhone, configurer votre appareil pour qu’il puisse utiliser Apple Pay et vous inscrire à l’un de ces courtiers est un moyen simple d’approvisionner votre compte de trading.

Apple Pay est un moyen simple de payer des transactions sur le forex via votre téléphone. Si vous avez un iPhone, configurer votre appareil pour qu’il puisse utiliser Apple Pay et vous inscrire à l’un de ces courtiers est un moyen simple d’approvisionner votre compte de trading. Courtiers Forex qui acceptent Google Pay. Google Pay fonctionne de la même manière qu’Apple Pay, mais pour les appareils Android. Vous pouvez configurer Google Pay sur n’importe quel appareil utilisant un système d’exploitation Android.

4. Utilisez des stratégies de forex adaptées aux débutants pour commencer

Il existe des moyens de vous faciliter la tâche lorsque vous commencez à trader le forex. Nous vous suggérons de toujours commencer avec un compte de démonstration, par exemple, afin de ne pas risquer d’argent lors de votre première transaction et d’avoir la possibilité de pratiquer différents styles de trading. Vous pouvez également utiliser d’autres moyens pour vous familiariser avec le trading et externaliser efficacement une grande partie de la recherche initiale jusqu’à ce que vous compreniez mieux le fonctionnement du marché. Par exemple, le trading de copie, le trading automatisé et l’utilisation de robots ou de signaux forex sont toutes des stratégies qui mettent votre succès entre les mains de traders plus qualifiés. Voici quelques-unes des meilleures plateformes qui offrent ces services.

Fournisseurs de signaux forex les mieux notés pour 2022 . Les signaux sont des services où vous souscrivez à un plan d’abonnement et recevez des alertes qui vous indiquent quand effectuer une transaction. Ils incluent des détails sur la paire de devises à négocier et souvent un prix d’entrée et de sortie.

Robots forex automatisés les mieux notés . Les robots utilisent l’automatisation pour placer des transactions en votre nom. Ils fonctionnent de la même manière que les signaux, en ce sens qu’ils sélectionnent des idées de trading mais, au lieu de vous les envoyer, ils agissent simplement pour vous en plaçant une transaction automatiquement. Vous pouvez ajuster les paramètres du robot pour qu’il soit plus ou moins actif, plus ou moins réfractaire au risque, et des choses comme ça.

Plateformes de trading de copie les mieux notées . Les plateformes de trading de copie sont une forme de trading plus sociale, où vous pouvez suivre d’autres traders comme vous le feriez sur un flux de médias sociaux tel que Twitter. Vous pouvez utiliser ces informations pour copier leurs mouvements et comprendre le raisonnement derrière chacun, c’est donc un excellent moyen d’apprendre.

5. Utilisez des cours et des guides pour accélérer votre courbe d’apprentissage

Vous pouvez accélérer votre apprentissage en consommant beaucoup d’informations sur le forex et les différentes façons de le trader. Une façon d’y parvenir est de suivre un cours approfondi qui explique les bases et vous guide à travers différents styles de trading. Certains des cours disponibles sont payants, mais beaucoup, y compris ceux que nous proposons sur Invezz, sont entièrement gratuits. Vous pouvez compléter les cours en lisant différents guides qui expliquent comment comprendre les graphiques, comment utiliser les signaux, etc.