Cosa succederà se Metacade avrà una performance migliore di Litecoin nel 2023?

Questo articolo è una collaborazione tra i nostri editori e i nostri partner e potrebbe contenere contenuti e link pubblicitari sponsorizzati. I contenuti non sono da intendersi come consigli finanziari e hanno finalità esclusivamente informativa.

La piattaforma emergente Metacade ha suscitato un notevole clamore nelle ultime settimane. Ma come si posiziona rispetto a Litecoin? In questo articolo scoprirai perché Litecoin potrebbe non avere la performance prevista nel 2023, alcune previsioni sul prezzo del Litecoin e il motivo per cui Metacade potrebbe offrire agli investitori un’opportunità di investimento migliore.

Litecoin (LTC) rimane indietro, nonostante lo status di leader del mercato

Litecoin è stata una delle criptovalute più importanti del mercato sin dal suo lancio nel 2011. Mentre Bitcoin viene spesso definito “oro digitale”, Litecoin ha raggiunto lo status di “argento digitale” grazie alle sue somiglianze con Bitcoin. Pur basandosi sul codice originale del Bitcoin, Litecoin è una criptovaluta proof-of-work in grado di eseguire transazioni in modo più veloce ed economico rispetto al Bitcoin. Tuttavia, alcuni hanno criticato la mancanza di utilità al di fuori di un mezzo di transazione.

Inoltre, negli ultimi anni Litecoin non ha visto molte innovazioni o sviluppi rispetto ad altri progetti. Di conseguenza, la sua limitata mancanza di casi d’uso è un enorme fattore che ostacola la redditività e l’adozione a lungo termine del Litecoin, vista la rapida evoluzione del mercato delle criptovalute, ricco di monete più versatili e innovative. La domanda che ci si pone è se Litecoin possa continuare a mantenere il suo ruolo di criptovaluta leader di fronte alla crescente concorrenza di progetti più avanzati.

Previsione del prezzo di Litecoin (LTC)

Tenendo conto di questi fattori, le previsioni sul prezzo del Litecoin per il 2023 non sono niente di speciale. Attualmente il prezzo di LTC è di circa $87. La migliore previsione del prezzo del Litecoin per il 2023 si aggira intorno ai $254, anche se molti analisti hanno fissato i loro obiettivi per una media di 146$, un aumento di circa il 68%. Sebbene non si tratti di rendimenti di cui lamentarsi, si prevede che molti progetti sul mercato supereranno di gran lunga le previsioni di prezzo di Litecoin quest’anno. Uno di questi token è Metacade.

Metacade (MCADE) potrebbe fare il botto nel 2023

Metacade è una piattaforma social creata per tutto ciò che riguarda il GameFi. Offre agli utenti uno spazio per connettersi con gli appassionati di P2E (play-to-earn) che la pensano allo stesso modo, per apprendere i metodi più recenti per incrementare le proprie entrate P2E e persino per svolgere un ruolo di guida nel futuro del settore del gaming. L’obiettivo di Metacade è quello di elevare lo standard degli spazi comunitari nel Web3, creando un ecosistema unico in cui i giocatori possano giocare, imparare e crescere insieme.

Un aspetto della piattaforma che sta suscitando grande interesse tra gli investitori è il numero di opportunità di guadagno che Metacade offrirà agli utenti. Oltre ai tornei, alle competizioni e alle estrazioni di premi organizzati regolarmente, Metacade sta implementando un sistema di ricompense che incentiva i contributi alla piattaforma. Che tu sia nuovo nel P2E o un professionista esperto, puoi guadagnare token MCADE pubblicando recensioni, condividendo consigli o semplicemente impegnandoti nella community.

I giocatori possono anche trovare lavoro utilizzando la bacheca di Metacade, prevista per il 2024. Qui gli utenti possono trovare ruoli occasionali per testare i giochi utilizzando l’ambiente di test nativo di Metacade e offerte di lavoro con alcune delle aziende leader di Web3.

Ma Metacade non è solo guadagno, è anche unione. Il sistema Metagrant infatti è un sistema di finanziamento rivoluzionario che permette alla community di assegnare democraticamente le risorse della piattaforma agli sviluppatori di giochi. Per vincere, gli sviluppatori devono solo ottenere il maggior numero di voti per le loro idee in una delle estrazioni di Metagrant. I titoli finiti saranno aggiunti alla sala giochi virtuale, dando ai giocatori la possibilità di sperimentare e divertirsi con i giochi che hanno contribuito a creare.

Previsioni di Prezzo di Metacade (MCADE)

Questa visione orientata alla community ha riscosso un grande successo tra gli investitori, nonostante MCADE sia ancora in fase di presale. Il token è già passato da $0,008 a $0.017 e si prevedono ulteriori aumenti nelle prossime settimane. Alla fine del presale, MCADE varrà 0,02 dollari, ma molti puntano a far raggiungere al token almeno $0,20 entro l’inizio del 2024.

Le previsioni più ambiziose sul prezzo di Metacade hanno posto come obiettivo $0,50, un profitto di 25 volte in meno di un anno. Questi guadagni non sono rari per progetti fantastici come Metacade e presto gli investitori potrebbero raccogliere i frutti di questa piattaforma rivoluzionaria.

Cosa succederà se Metacade (MCADE) supererà Litecoin (LTC) quest’anno?

È probabile che MCADE superi LTC nel 2023 e questo potrebbe creare un ciclo auto-rinforzante di continui aumenti di prezzo man mano che un maggior numero di investitori salirà a bordo. Viste le caratteristiche innovative di Metacade e il suo potenziale di dominio del nascente settore GameFi, non stupirti se MCADE salirà alle stelle nel 2023. È improbabile che Metacade raggiunga il market cap di mercato di Litecoin pari a 6,3 miliardi di dollari nel 2023, ma non è certo impossibile!

Metacade (MCADE) sembra la migliore opportunità d’investimento

In conclusione, le previsioni sul prezzo del Litecoin per il 2023 non sono di buon auspicio per gli investitori in LTC. Anche se il suo status di uno dei cripto progetti più vecchi potrebbe aiutarlo a mantenere il valore, non aspettarti aumenti di prezzo eclatanti per Litecoin quest’anno.

Nel frattempo, Metacade ha un potenziale di profitto molto più elevato. Il suo token MCADE sembra immensamente sottovalutato in questo momento e migliaia di investitori sono già stati coinvolti nel presale. Dai un’occhiata al presale di MCADE prima di perdere l’occasione di accaparrarti i token a prezzi incredibilmente bassi!

