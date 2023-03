4 motivi per cui la community Web3 di Metacade è un investimento molto migliore degli NFT cripto

Mentre il mercato delle criptovalute inizia a mostrare segni di ripresa dopo un difficile 2022, gli analisti si sono impegnati a fondo per scoprire dove si trovano le migliori opportunità Web3 per ottenere i maggiori profitti. Quello degli NFT è un settore che si prevede avrà un futuro molto brillante.

Il nuovo arrivato Metacade sembra essere un investimento di gran lunga migliore di tutti i cripto progetti NFT presenti sul mercato. Il mondo delle criptovalute è in fibrillazione per l’incredibile performance del presale di Metacade, che ha raccolto ben $10.2m nelle prime 16 settimane, con la presale giunta alla fase 6. Molti investitori sono rimasti colpiti dalla visione e dall’implementazione pianificata che il team di Metacade ha recentemente rivelato nel suo apprezzato whitepaper.

Il progetto Metacade offre un potenziale così elevato che ci sono diversi motivi per cui è considerato un investimento migliore: continua a leggere per saperne di più.

Che cos’è Metacade?

Metacade è un nuovo incredibile progetto al centro della rivoluzione del GameFi. Il team di Metacade ha illustrato i suoi piani per creare la più grande sala giochi del suo genere, che potrebbe avere un impatto enorme sul modo in cui le persone giocano.

Il progetto ha un solido sistema di ricompense che premia i giocatori che si divertono con giochi di ogni tipo e che preferiscono un gameplay casual o più competitivo. La piattaforma beneficia anche di diverse scelte di design intelligenti, come l’estensione delle ricompense alle attività non di gioco che vanno a vantaggio dell’ecosistema. In questo modo, molti ritengono che Metacade potrebbe registrare una crescita significativa degli utenti.

Il progetto utilizza un token di utilità chiamato MCADE per abilitare l’ecosistema, fungendo da valuta per tutti gli scambi di valore all’interno della piattaforma.

Perché Metacade sembra essere un investimento interessante in questo momento

Il whitepaper di Metacade ha illustrato il progetto in modo molto dettagliato. Con un ecosistema così esteso, molti esperti hanno valutato il valore della proposta. Ma quali sono i fattori principali dell’enorme potenziale previsto?

1. Un approccio vincente al GameFi

Creando la più grande sala giochi P2E del pianeta, Metacade si distingue da tutti i concorrenti del settore. Mentre la maggior parte dei progetti GameFi si concentra su un’unica esperienza di gioco, Metacade si rivolgerà a molti utenti, il che significa un livello di utilizzo molto più elevato.

2. Un token dall’utilità vitale

Il token MCADE è fondamentale per il funzionamento della piattaforma, in quanto alimenta non solo il sistema di ricompense ma anche tutte le altre transazioni all’interno della piattaforma. Con l’aumento del numero di utenti di Metacade, è probabile che aumenti anche la domanda del token MCADE, il che potrebbe far lievitare enormemente il prezzo del token.

3. Una tokenomica favorevole agli investitori

L’offerta limitata di MCADE, pari a soli 2 miliardi di token, è perfetta per gli investitori che mirano a capitalizzare la prevista rivalutazione del prezzo dei token. La sua funzione di staking incentiva anche la detenzione a lungo termine; a differenza della maggior parte dei cripto progetti NFT, chi possiede MCADE può mettere i propri token al lavoro in attesa di un aumento del prezzo.

4. Un settore che si prevede esploderà in popolarità

Si stima che il mercato dei giochi valga circa 200 miliardi di dollari e GameFi è pronta a conquistare una grossa fetta di questo mercato utilizzando la tecnologia Web3. Le previsioni variano in base alle dimensioni, ma è chiaro che il mercato della GameFi è destinato a registrare una crescita significativa nei prossimi anni. Quindi, se Metacade porterà a termine la sua missione, potrebbe trovarsi al centro della crescita del settore.

Metacade potrebbe essere un’ottima scelta di investimento

Ci sono sicuramente dei cripto progetti NFT interessanti, in quanto emergono e vengono messi in pratica diversi casi d’uso di questa tecnologia innovativa. I cripto progetti NFT consentiranno probabilmente la tokenizzazione di una vasta gamma di classi di asset nel corso del tempo, e questo è probabile che venga implementato da molti progetti.

Tuttavia, Metacade sembra essere un’opportunità di investimento unica nella vita. Dato l’enorme potenziale del progetto e le consegne tecniche che arriveranno nel 2023, non sorprende che la presale abbia riscosso un interesse così incredibile.

Metacade sembra essere una fantastica opportunità di investimento. Anche se molti progetti con obiettivi diversi potrebbero avere successo, gli investitori che mirano a ottenere i profitti più elevati stanno partecipando al presale di Metacade.

Puoi partecipare al Presale di MCADE qui.