Il CAD aumenta grazie alla forte occupazione, dati PMI

Con solo un giorno di anticipo rispetto al rilascio di Non-Farm Payrolls (NFP) negli Stati Uniti, i dati sull’occupazione canadesi hanno sorpreso i partecipanti al mercato. Ogni dettaglio nel rapporto di lavoro di oggi è stato positivo per l’economia canadese. Pertanto, il dollaro canadese ha accolto con favore la notizia ed è salito su tutta la linea.

Domani è un giorno festivo in Canada in osservanza del Venerdì Santo. Pertanto, invece di essere diffusi domani, come avrebbe dovuto essere, i dati sull’occupazione per marzo 2023 sono stati diffusi oggi. Inoltre, anche l’Ivey PMI, una misura chiave dell’attività economica in Canada, è uscito oggi.

Entrambi i dati economici hanno superato le loro previsioni. Di conseguenza, i trader hanno acquistato il dollaro canadese e dovrebbe esserci più forza.

L’economia canadese ha aggiunto tre volte più posti di lavoro del previsto a marzo

A quanto pare, l’ economia canadese ha aggiunto molti più posti di lavoro rispetto alle previsioni di marzo : 35.000 contro i 10,2.000 previsti. Inoltre, il tasso di disoccupazione è rimasto stabile al 5,0%, mentre gli economisti si aspettavano un piccolo aumento al 5,1%.

Trasporti e magazzinaggio, affari, edilizia e altri servizi di supporto hanno aggiunto +6,6% in più di posti di lavoro a marzo. Inoltre, finanza, assicurazioni, immobili, noleggio e leasing hanno aggiunto l’1,3% in più di posti di lavoro. D’altra parte, l’occupazione è diminuita nelle costruzioni del -1,2% e nelle risorse naturali del -3,2%.

I forti dati sull’occupazione in Canada possono indurre gli investitori a sperare nello stesso risultato domani, quando è previsto il rapporto NFP degli Stati Uniti. Pertanto, i movimenti nel mercato dei cambi sono stati contrastanti, soprattutto a causa della scarsa liquidità dovuta alle festività pasquali.

Ivey PMI spazza via le aspettative

Forse una sorpresa ancora più grande è arrivata dal rapporto Ivey PMI. L’Ivey PMI è un indice che misura la variazione mensile dell’attività economica.

Il suo nome deriva dalla Ivey Business School, che conduce il sondaggio. Ha un grande potere predittivo per l’attività macro canadese e, a marzo, è uscito a 58,2 contro 52,0 previsto: una differenza enorme.

Mentre sopra i 50, l’indice mostra l’espansione economica. Al di sotto di 50, mostra una contrazione economica.

L’occupazione è stata superiore rispetto al mese precedente, come dimostra l’Ivey Employment Index, che è salito a 60,3 contro 59,4 dell’ultimo mese. Inoltre, l’indice dei prezzi Ivey è sceso a 62,0 rispetto a 65,3 in precedenza.

Tutto sommato, i dati di marzo indicano una solida performance economica. Pertanto, la Banca del Canada dovrebbe ritenere che gli aumenti dei tassi non abbiano avuto un impatto così negativo sull’attività economica come molti temevano.