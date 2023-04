La prevendita di AltSignals è esaurita di quasi il 50% quando Meta svela lo strumento AI "Segment Anything"

La prevendita di AltSignals sta guadagnando terreno poiché l’intelligenza artificiale (AI) domina sia l’industria tecnologica che quella delle criptovalute.

Il concorrente AI più recente è lo strumento di identificazione delle immagini AI “Segment Anything” di Meta e si prevede che stimolerà un ulteriore focus sull’IA, che è un punto di forza per altri progetti di rivestimento AI come AltSignals.

Perché l’intelligenza artificiale “Segment Anything” è un grande impulso per AltSignals?

Con le ambizioni del metaverso di Meta Platforms Inc ( NASDAQ: META ) nel caos, si è rivolta all’intelligenza artificiale per guidare la sua prossima fase di sviluppo. Questo dimostra solo che l’IA sta rapidamente superando altre tecnologie, incluso il metaverso.

Mentre i nuovi progetti del metaverso sono ancora una sensazione tra i giocatori, i progetti di intelligenza artificiale sembrano rubare la scena quando si tratta di conquistare il cuore della maggioranza generale.

Sebbene l’ultimo progetto di Meta chiamato Segment Anything Model si concentri sulle immagini, è comunque un ottimo indicatore del crescente interesse per l’intelligenza artificiale da parte delle grandi aziende tecnologiche. AltSignals trarrà enormi vantaggi dall’entusiasmo per l’intelligenza artificiale poiché sta lavorando su un algoritmo di intelligenza artificiale che prenderà l’algoritmo con le migliori prestazioni, incluso l’indicatore AltAlgo, e lo utilizzerà per creare una suite di prodotti di intelligenza artificiale, uno dei quali è l’ActualizeAI che è alimentato dal Criptovaluta ASI.

Lo strumento “Segment Anything” aiuta gli utenti a identificare elementi specifici in un’immagine con pochi clic. Sebbene il progetto sia ancora in modalità demo, Meta afferma che Segment Anything può già scattare una foto e identificare individualmente i pixel che comprendono tutto nell’immagine in modo che uno o più elementi possano essere separati dal resto dell’immagine.

Cos’è AltSignals e perché sta diventando così popolare?

AltSignals fornisce segnali di trading e indicatori tecnici basati su algoritmi. È iniziato inviando segnali di trading di criptovalute gratuiti prima di espandersi su Forex, CFD e azioni.

Attualmente, AltSignals fornisce ai clienti analisi di mercato tecniche e fondamentali. Offre anche sessioni di coaching e aiuta i clienti a fare trading. La piattaforma ha utilizzato un indicatore tecnico chiamato AltAlgo Indicator per generare segnali di trading.

L’indicatore AltAlgo scansiona il mercato finanziario e avvisa gli utenti di AltSignals quando si presenta un’opportunità di trading. L’indicatore utilizza molteplici strategie di trading e indicatori tecnici per fornire opportunità di acquisto e vendita ideali per i trader.

AltSignals sta anche lavorando su un algoritmo AI. L’algoritmo prenderà l’algoritmo con le migliori prestazioni, incluso l’indicatore AltAlgo, e lo utilizzerà per creare una suite di prodotti AI, uno dei quali è ActualizeAI alimentato dalla criptovaluta ASI che è un token basato su Ethereum. Il token ASI è attualmente in fase di prevendita BETA. Puoi partecipare alla prevendita qui.

AltSignals è operativo dal 2017, ma la sua popolarità è salita alle stelle dopo l’annuncio del progetto AI.

Il token ASI di AltSignals è un buon investimento?

La prevendita di AltSignals è stata suddivisa in cinque fasi: BETA, Fase 1, Fase 2, Fase 3 e Fase 4. Attualmente, la prevendita è nella fase BETA e viene venduta a $ 0,012. Il prezzo dovrebbe aumentare ad ogni fase, il che è una buona proposta per i primi investitori.

L’ASI costerà $ 0,015 nella Fase 1, $ 0,01875 nella Fase 2, $ 0,021 nella Fase 3 e $ 0,02274 nella Fase 4. Quando la prevendita si avvicina alla fase finale, il prezzo ASI si sarà apprezzato dell’89,5%.

Al termine della prevendita di AltSignals, il prezzo di ASI dovrebbe cavalcare sulla crescente popolarità di AI e sulla quotazione negli scambi di criptovalute. Secondo il white paper di AltSignals, il token ASI dovrebbe essere quotato su CoinGecko, CoinMarketCap e Uniswap nel secondo trimestre del 2023.