Previsione del prezzo di Metacade: quotazione dei token MCADE su Uniswap dopo il successo della prevendita

Fedele alla sua parola, Metacade ha il suo elenco di token MCADE su Uniswap oggi dopo un round di prevendita di successo. La prevendita è andata esaurita nella sua fase finale di prevendita, raccogliendo l’impressionante cifra di 16,4 milioni di dollari.

L’elenco completerà tutte le pietre miliari che Metacade aveva evidenziato per il primo trimestre del 2023 nel suo white paper che ha aperto la strada alle partnership e allo sviluppo del modello di organizzazione decentralizzata autonoma (DAO). Conferma inoltre agli investitori che il team dietro il progetto è seriamente intenzionato a realizzare tutto ciò che ha affermato nel white paper, dimostrando ulteriormente l’autenticità del progetto.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Prezzo di quotazione del token MCADE

Il token MCADE sarà elencato su Uniswap a $ 0,022, che è il 10% in più rispetto al suo prezzo finale alla chiusura della prevendita. Questa è una proposta sorprendente per coloro che si sono persi la prevendita e stanno ancora pensando di acquistare il token.

Il token dovrebbe essere pubblicato su Uniswap alle 19:00 GMT. È interessante notare che lo staking di Metacade si aprirà immediatamente dopo che il token sarà quotato su Uniswap con il 40% di AAR.

Si prevede che l’elenco dei token aumenterà il prezzo. Il CEO di Metacade, Rusell Bennet, in un precedente comunicato stampa che annunciava la partnership di Metacade con Metastudio, ha dichiarato:

“Sono stato felicissimo di vedere il tutto esaurito della prevendita dei token della fase finale; rafforza solo la mia fiducia nel progetto Metacade. Stiamo andando avanti ora con lo sviluppo e le nuove partnership, e non vedo l’ora di guardare il prezzo del token mentre elenchiamo sugli scambi ad aprile e maggio “.

Oltre a Uniswap, MCADE dovrebbe essere elencato anche su diversi altri scambi di criptovaluta centralizzati (CEX). Il token sarà elencato su Bitmart nella settimana che termina il 16 aprile e su MEXC nella settimana che termina la settimana che termina il 30 aprile.

Cos’è Metacade e perché è diventato così sensazionale in GameFi?

Metacade è una piattaforma GameFi lanciata di recente che funge da punto di incontro online per giocatori e investitori. La piattaforma mira a diventare un punto di riferimento per giocatori e sviluppatori di giochi e il suo ecosistema è alimentato dal token MCADE la cui prevendita si è appena conclusa.

Il token MCADE opera sulla rete Ethereum e i titolari possono interagire con l’ecosistema Metacade in vari modi, inclusa la partecipazione a una serie di promozioni per favorire la crescita e l’adozione del prodotto.

Il progetto è diventato una sensazione all’interno dello spazio GameFi a causa della velocità con cui la prevendita è andata esaurita. Oltre a portare i migliori giochi Play-to-Earn (P2E) sotto lo stesso tetto, Metacade sta anche pianificando di supportare i prossimi progetti di gioco blockchain attraverso il suo programma Metagrants che aiuterà gli sviluppatori di giochi che vogliono costruire i loro progetti sulla fonte di finanziamento della piattaforma.

Gli sviluppatori di giochi presenteranno le loro proposte alla comunità Metacade che poi voterà e le proposte più popolari andranno al round di finanziamento. Nel round di finanziamento, gli investitori avranno la possibilità di incassare.

L’obiettivo principale di Metacade è cambiare il volto dell’industria dei giochi del metaverso, come delineato nel suo white paper. Il progetto è già approvato da Certik, il che significa che è trasparente, che è un punto di forza molto forte che è molto richiesto dopo molteplici grandi esplosioni di criptovalute. Per dare un’occhiata, puoi visitare il sito Web di Metacade qui.

Previsione dei prezzi MCADE dopo la quotazione

Il prezzo del token MCADE è aumentato costantemente durante la prevendita. il prezzo è passato da $ 0,008 nella fase di prevendita Beta a $ 0,02 nell’attuale fase di prevendita finale, rappresentando un aumento del 150%. Inoltre, il prezzo è aumentato del 10% prima della quotazione su Uniswap.

Seguendo la tendenza che il token ha stabilito, è probabile che potremmo vederlo scendere di un altro zero prima della fine del secondo trimestre del 2023, soprattutto dopo la quotazione sui tre scambi di criptovalute, Uniswap, BitMart e MEXC.