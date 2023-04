L'UE propone nuove regole sul copyright AI: cosa significa per AltSignals?

Charles è un giornalista di Invezz. È laureato in ingegneria meccatronica, ma è interessato all'affascinante mondo delle criptovalute e… leggi di piú

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google News per restare aggiornato >

La Commissione europea ha iniziato a redigere l’AI Act circa due anni fa per regolamentare la tecnologia emergente di intelligenza artificiale (AI) come ActualizeAI di AltSignals, che ha visto un boom di investimenti e popolarità dopo il lancio del chatbot ChatGPT basato sull’intelligenza artificiale di OpenAI.

Dopo aver terminato la stesura dell’atto, i membri del Parlamento europeo hanno concordato di portare la bozza alla fase successiva, il trilogo, in cui i legislatori dell’UE e gli Stati membri perfezionano la bozza nel disegno di legge.

Cosa stabilisce la nuova legge sull’IA dell’UE

In base all’atto proposto, gli strumenti di intelligenza artificiale saranno classificati in base al loro livello di rischio percepito: da minimo a limitato, alto e inaccettabile. La classificazione dipenderà da cose come la sorveglianza biometrica, la diffusione di disinformazione o un linguaggio discriminatorio.

Gli strumenti di intelligenza artificiale ad alto rischio non saranno vietati, ma coloro che li utilizzano dovranno essere altamente trasparenti nelle loro operazioni.

Le società dietro gli strumenti di intelligenza artificiale generativa come ChatGPT e il generatore di immagini Midjourney saranno inoltre tenute a divulgare qualsiasi materiale protetto da copyright utilizzato nello sviluppo dei sistemi. Questa disposizione è stata un’aggiunta tardiva e alcuni membri della commissione UE avevano inizialmente proposto di vietare completamente il materiale protetto da copyright nella formazione di modelli di IA generativa.

Una deputata del Parlamento europeo, Svenja Hahn, commentando il materiale protetto da copyright ha dichiarato:

“Contro i desideri conservatori di una maggiore sorveglianza e le fantasie di sinistra di un’eccessiva regolamentazione, il parlamento ha trovato un solido compromesso che regolerebbe l’intelligenza artificiale in modo proporzionato, proteggendo i diritti dei cittadini, oltre a promuovere l’innovazione e rilanciare l’economia”.

Cos’è AltSignals?

AltSignals è stato un leader di mercato nella fornitura di segnali di trading e nello sviluppo di indicatori tecnici basati su algoritmi per aiutare i trader dei mercati finanziari a trarre profitto dai movimenti dei prezzi. È iniziato inviando segnali di trading di criptovalute gratuiti, ma in seguito si è esteso a Forex, CFD e azioni.

AltSignals fornisce analisi e coach fondamentali e tecnici e aiuta i clienti a piazzare operazioni e trarre profitto dalle operazioni. La piattaforma ha generato segnali di trading utilizzando un indicatore tecnico chiamato AltAlgo Indicator.

L’indicatore AltAlgo scansiona i mercati finanziari e avvisa gli utenti di AltSignals che ci sono le condizioni giuste per effettuare operazioni. L’indicatore utilizza attualmente più strategie di trading e indicatori tecnici per identificare le opportunità di trading.

Altsignals sta ora lavorando su un algoritmo basato sull’intelligenza artificiale per rendere più efficiente il processo di generazione dei segnali. L’algoritmo AI prenderà l’algoritmo con le migliori prestazioni, incluso l’indicatore AltAlgo, e lo utilizzerà per creare una suite di prodotti AI, uno dei quali è ActualizeAI alimentato dalla criptovaluta ASI, la cui prevendita è attualmente in corso.

Oltre ad essere una criptovaluta basata sull’intelligenza artificiale, la criptovaluta ASI opera sulla blockchain di Ethereum, che consente acquisti di token a basso costo tramite AltSignals DEX durante la prevendita in corso.

Cosa significa il nuovo AI Act per AltSignals?

Il nuovo AI Act proposto influenzerà sicuramente il modo in cui AltSignals opera in Europa poiché sta attualmente lavorando su un algoritmo basato sull’intelligenza artificiale per rendere più efficiente il suo processo di generazione dei segnali.

Per iniziare con l’algoritmo ActualizeAI AI di AltSignals alimentato dalla criptovaluta ASI, dovrà passare attraverso il processo di classificazione se deve operare nell’UE. Inoltre, dovrà divulgare qualsiasi materiale protetto da copyright, se presente.

Tuttavia, tutto ciò è a vantaggio degli utenti di strumenti di intelligenza artificiale e aumenterà solo la fiducia in strumenti come AltSignals.

Il token ASI di AltSignals è un buon investimento dopo la proposta di EU AI Act?

Bene, investire in un progetto crittografico ha i suoi rischi soprattutto perché le criptovalute sono estremamente volatili. È ulteriormente complicato quando un progetto è nuovo e un investitore deve fare la dovuta diligenza per scoprire se si tratta di una truffa o di un progetto legittimo.

Detto questo, AltSignals può essere classificato come un progetto legittimo visto che è operativo dal 2017 con l’unico nuovo elemento che è l’algoritmo basato sull’intelligenza artificiale e la criptovaluta basata sull’intelligenza artificiale.

Oltre al fatto che AltSignals seleziona la casella di controllo legittima, il prezzo del token ASI è aumentato costantemente durante le fasi di prevendita. La prevendita è attualmente nella Fase 1 dopo che la fase BETA è andata esaurita con successo. Finora, il token ASI ha guadagnato il 25% da $ 0,012 all’attuale prezzo di prevendita di $ 0,015.

Al momento della stampa, la fase 1 della prevendita era esaurita al 61,08%. Si può partecipare alla prevendita qui.