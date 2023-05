È passato appena un mese dalla conclusione della prevendita di Metacade e il prezzo del token MCADE ha assunto una traiettoria rialzista dopo un leggero pullback. Il token MCADE ora viene scambiato all’81% in più rispetto a dove si trovava al momento della fine della prevendita.

Al termine della prevendita, gli investitori erano scettici nei confronti di un’importante corsa al rialzo MCADE, soprattutto dopo che la quotazione su CoinMarketCap, CoinGecko e l’exchange decentralizzato Uniswap non è riuscita a provocare alcun movimento di prezzo importante.

La quotazione su BitMart ha capovolto la situazione

BitMart è stato il primo exchange di criptovalute centralizzato a elencare MCADE. A quel tempo, alcuni investitori sembravano disperdersi poiché la moneta era scivolata sotto 0,015$.

Tuttavia, alcuni nutrivano ancora la speranza che la quotazione su borse centralizzate avrebbe offerto più slancio al prezzo MCADE rispetto alla quotazione DEX. La maggior parte degli investitori credeva effettivamente che un breakout fosse imminente una volta che MCADE fosse stato quotato su BitMart. E fedele alle convinzioni di molti, il prezzo di MCADE ha iniziato a salire quasi immediatamente dopo la sua quotazione su BitMart.

Al momento della stampa Metacade (MCADE) veniva scambiato a 0,04$ e sembrava estremamente rialzista visto che era salito del 31,04% nelle ultime 24 ore. Ha raggiunto un massimo giornaliero di 0,04229$.

Prossima quotazione su MEXC Global

Secondo le informazioni sul sito web ufficiale di Metacade, il token MCADE dovrebbe essere elencato su MEXC Global il 4 maggio 2023, che è solo questione di ore.

Mentre l’attuale rally dei prezzi è in parte dovuto alla quotazione su BitMart, l’entusiasmo per l’imminente MEXC Global ha giocato un ruolo importante. Al ritmo attuale, il prezzo di Metacade dovrebbe salire oltre i 0,25$ entro la fine del 2023 dopo essere stato quotato su MEXC Global.

Metacade è un buon investimento?

Ebbene, investire in criptovalute comporta molti rischi, soprattutto a causa dell’elevata volatilità del mercato e dell’aumento dei progetti di truffa. Mentre il progetto Metacade seleziona la casella di controllo del progetto legittimo, il suo token nativo, MCADE rientra nelle criptovalute e i suoi movimenti di prezzo sono ancora influenzati dalla volatilità del mercato.

Oltre alla ricerca di un progetto legittimo in cui investire, ci sono molti altri fattori che un investitore considera prima di decidere se investire in qualsiasi progetto. Uno di questi fattori è l’assorbimento dei prodotti di un progetto nel mercato.

Finora, il token MCADE, proprio come la piattaforma Metacade, ha guadagnato molta popolarità tra investitori di criptovalute, trader di criptovalute e sviluppatori e investitori di giochi blockchain. Il semplice fatto che gli investitori in criptovalute si siano presentati in gran numero per acquistare il token MCADE durante la prevendita dimostra che gli investitori hanno fiducia nell’intero progetto Metacade.

Coloro che hanno investito in MCADE durante la prevendita di Metacade ora contano i profitti poiché il token ha guadagnato oltre l’81% dopo la fine della prevendita; il che significa che anche coloro che hanno acquistato il token durante l’ultima fase di prevendita sono in profitto.

Ancora più importante, i titolari di MCADE possono ora scambiare il token su un exchange centralizzato, BirMart, e molto presto anche su MEXC Global.

Oltre alla quotazione sugli exchange di criptovalute, Metacade si è già guadagnata la sua prima partnership, la partnership con Metastudio, che è una rivoluzionaria società di giochi focalizzata sulla fornitura di giochi per dispositivi mobili emozionanti, all’avanguardia e freschi per la sala giochi Metacade.

Secondo il white paper di Metacade, Metacade dovrebbe ottenere ulteriori elenchi CEX, aggiungere più partnership con progetti di gioco per guadagnare, lanciare più omaggi e concorsi della community di gioco e lanciare un ritrovo online universale per tutto ciò che riguarda la Game-Fi e P2E nel secondo trimestre del 2023.

Di conseguenza, la domanda di MCADE, che è il token di utilità su Metacade, salirà alle stelle, probabilmente facendo salire alle stelle il prezzo del token.