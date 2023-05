L’intelligenza artificiale è stata al centro di tutti i dibattiti tecnologici sin da quando Microsoft Corporation ( NASDAQ: MSFT ) ha annunciato un investimento multimiliardario in ChatGPT.

Poche settimane dopo, la multinazionale ha integrato il chatbot in “Bing” – un evento significativo che forse per la prima volta ha minacciato il monopolio di Google di Alphabet Inc ( NASDAQ: GOOGL ) sulla “Ricerca”.

Di conseguenza, Google ha intensificato i suoi sforzi nell’IA generativa e quest’anno ha lanciato “Bard”. Sebbene il suo chatbot inizialmente non sia riuscito a turbare il mondo di per sé, il titano della tecnologia ha fatto nuovi annunci la scorsa notte alla sua conferenza annuale degli sviluppatori che ribadiscono il suo impegno per questo gioco ad alta crescita.

Ecco cosa ha annunciato Google al suo evento I/O

Per cominciare, Bard, con capacità di ragionamento potenziate, capacità di gestire matematica avanzata e capacità di programmazione, è ora disponibile per tutti in più di 180 paesi e territori in totale.

Ancora più importante, ora consente agli utenti di andare oltre il testo e includere immagini nei loro prompt. Google ha anche affermato che il chatbot alla fine integrerà anche Adobe Firefly.

Mercoledì il CEO Sundar Pichai ha anche annunciato “AI Snapshots”, un importante aggiornamento della Ricerca Google che ora darà la priorità alle risposte basate sull’intelligenza artificiale alle domande per un migliore contesto. La Search Generative Experience (SGE) basata su PaLM 2 consente inoltre agli utenti di approfondire ponendo domande di follow-up. Secondo l’amministratore delegato:

I modelli PaLM 2 sono forti nella logica e nel ragionamento, grazie a un’ampia formazione in logica e ragionamento. È inoltre addestrato su testo multilingue che copre oltre 100 lingue.

Infine, Google ha integrato nuovi strumenti di intelligenza artificiale per una serie di sue applicazioni, tra cui Documenti, Presentazioni, Fogli, Meet e Gmail e ha rinominato lo sforzo come “Duet AI”.

Per ora, queste funzionalità sono disponibili solo per gli utenti in lista d’attesa. Tuttavia, un lungo elenco di tali annunci da parte di Google stabilisce senza ombra di dubbio che l’attuale mania dell’IA è qui per restare e si surriscalderà solo andando avanti.

E questo dipinge un quadro piuttosto roseo per ciò che riserva il futuro a progetti come AltSignals.

