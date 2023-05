CAC 40, prospettive dell’indice DAX mentre la crescita economica cinese si ferma

L’ indice DAX e gli indici CAC 40 si sono ritirati negli ultimi giorni quando il recente rally è svanito. L’indice tedesco DAX 40 è sceso a un minimo di 15.750 euro, circa il 3,30% al di sotto del livello massimo di quest’anno. Allo stesso modo, l’indice francese CAC 40 è sceso a 7.200 euro, ~5,75% al di sotto del massimo da inizio anno.

Inflazione Germania e Francia

Gli indici europei sono stati sottoposti a forti pressioni negli ultimi giorni poiché gli investitori hanno iniziato a prendere profitti dopo il recente notevole rally. Questi indici sono stati alcuni degli indici con le migliori prestazioni quest’anno, con gli indici CAC 40 e DAX vicini al loro massimo storico.

Le notizie europee più recenti riguardano l’inflazione. In Francia, l’ inflazione del paese ha continuato a diminuire a causa del calo dei prezzi del gas naturale. In Francia, l’indice generale dei prezzi al consumo è sceso dallo 0,6% di aprile al -0,1% di maggio. Su base annua, il CPI è sceso dal 5,9% al 5,1%, il livello più basso da mesi.

Anche altri paesi europei stanno assistendo a un calo dell’inflazione. Come ho scritto in questo articolo , l’inflazione al consumo in Spagna è scesa dello 0,1% a maggio e del 3,2% su base annua. Inoltre, in Italia, il dato dell’inflazione armonizzata è sceso dello 0,1% a maggio.

Gli analisti ritengono che i dati sull’inflazione al consumo tedesca siano scesi dello 0,6% a marzo, mentre l’inflazione armonizzata è scesa all’8,9%.

Gli altri dati europei importanti sono stati il PIL della Francia e il numero di posti di lavoro in Germania. In Francia, l’economia è cresciuta dello 0,2% su base trimestrale, mentre il tasso di disoccupazione in Germania è rimasto al 5,6%.

Anche gli indici CAC 40 e DAX stanno scivolando mentre gli investitori si concentrano sulla questione del tetto del debito statunitense e sul rallentamento in Cina. I dati pubblicati mercoledì hanno mostrato che il PMI manifatturiero è sceso a 48,8 a maggio e il PMI non manifatturiero è sceso a 54,5.

Previsione dell’indice CAC 40

Grafico CAC 40 di TradingView

Il grafico giornaliero mostra che l’indice CAC 40 ha avuto una lenta tendenza al ribasso negli ultimi giorni. Si è mosso sotto l’importante supporto a 7.380€, il punto più alto del 3 marzo e 5 gennaio dello scorso anno. Le azioni si sono spostate al di sotto delle medie mobili esponenziali (EMA) a 50 e 100 giorni.

Il Relative Strength Index si è spostato leggermente al di sotto del punto neutrale. Pertanto, è probabile che l’indice continui a scendere poiché i venditori mirano al supporto chiave a 7.000 euro. Una mossa al di sotto di quel livello lo vedrà scendere a € 6.798, il punto più basso del 20 marzo.

Previsioni dell’indice DAX

Grafico DAX di TradingView

L’indice DAX 40 ha registrato un forte trend rialzista negli ultimi mesi. A differenza dell’indice CAC 40, rimane al di sopra della media mobile a 50 e 100 giorni. Ha testato nuovamente il supporto chiave a 15.750 euro, il punto più alto del 7 marzo. Pertanto, l’indice probabilmente continuerà a salire mentre gli acquirenti mirano al prossimo punto di resistenza chiave a 16.290 euro, l’anno in corso.