DXY: previsione del dollaro USA per giugno mentre si forma un pattern rialzista

Il prezzo dell’indice del dollaro USA (DXY) si è mosso lateralmente dopo che la Camera dei Rappresentanti ha approvato l’accordo sul tetto del debito. Dopo aver avuto una performance spettacolare a maggio, l’indice DXY è stato scambiato a $ 104,23, il massimo dal 17 marzo. Complessivamente, l’indice è balzato di oltre il 3,4% dal livello più basso di quest’anno.

La Fed probabilmente si fermerà

L’indice del dollaro USA ha avuto una tendenza rialzista mentre gli investitori tentano di leggere le foglie di tè della Fed. I funzionari della Fed sono stati contrastanti su ciò che faranno quando si incontreranno a giugno. Alcuni funzionari come Loretta Mester e James Bullard ritengono che la banca dovrebbe continuare ad aumentare i tassi poiché l’inflazione sta diventando vischiosa.

D’altra parte, alcuni membri come Raphael Bostic e Neel Kashkari, ritengono che la banca dovrebbe ora mettere in pausa. Ritengono che la sospensione degli aumenti dei tassi aiuterà la banca a valutare le implicazioni degli aumenti passati. Questo punto di vista è stato sostenuto dal nuovo vicepresidente della Fed, Philip Jefferson. Ha detto :

“La decisione di mantenere costante il nostro tasso ufficiale in una prossima riunione non dovrebbe essere interpretata nel senso che abbiamo raggiunto il tasso massimo per questo ciclo. In effetti, saltare un rialzo dei tassi in una prossima riunione consentirebbe al comitato di vedere più dati prima di prendere decisioni sulla portata di un ulteriore rafforzamento della politica”.

I numeri recenti hanno sostenuto un altro rialzo dei tassi a giugno. Ad esempio, come ho scritto qui , il mercato immobiliare sta andando bene poiché i prezzi delle case sono aumentati per il secondo mese consecutivo.

Inoltre, i dati pubblicati all’inizio di questa settimana hanno rivelato che la fiducia dei consumatori è ancora forte. E venerdì, i dati sulla spesa dei consumatori personali (PCE) hanno mostrato che l’inflazione era vischiosa. Il PCE, lo strumento preferito dalla Fed, è balzato del 4,7% ad aprile.

Dati sui salari non agricoli (NFP).

Il prossimo driver chiave per l’indice DXY saranno i libri paga non agricoli (NFP) previsti per venerdì. Gli economisti ritengono che il mercato del lavoro rimanga significativamente teso. Si aspettano che il paese abbia aggiunto oltre 230.000 posti di lavoro a maggio, mentre il tasso di disoccupazione è rimasto al 3,50%. ADP pubblicherà la sua stima per i numeri del libro paga privato.

Numeri di posti di lavoro più forti del previsto forniranno un incentivo per i funzionari della Fed a prendere in considerazione un altro aumento prima di fermarsi.

L’indice del dollaro USA reagirà anche ai prossimi dati sull’inflazione europea. I numeri pubblicati questa settimana hanno mostrato che l’inflazione spagnola, francese e tedesca è scesa a maggio poiché i costi energetici sono rimasti sotto pressione. I numeri europei sono importanti perché l’euro è il principale componente dell’indice del dollaro USA.

Previsioni sull’indice del dollaro USA

L’indice DXY ha avuto un forte trend rialzista dopo essere crollato a un minimo di $ 100,87 all’inizio di quest’anno. È riuscito a superare il punto di resistenza chiave a 102,81$, il punto più alto del 10 aprile. La tendenza rialzista è supportata dalla media mobile a 50 periodi, mentre il MACD ha iniziato a formare un modello di divergenza ribassista. È compreso tra il livello di ritracciamento del 78,6% e del 61,8%.

Ancora più importante, sembra che l’indice stia formando un pattern cup and handle il cui lato superiore è a 105,86$. Pertanto, l’indice probabilmente continuerà a salire poiché gli acquirenti mirano a $ 105,86. Una mossa al di sopra di questo livello indicherà un maggiore rialzo per l’indice.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI