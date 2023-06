Le 3 principali asset class che hanno sovraperformato nel 2023

All’inizio di un nuovo mese di negoziazione, gli investitori guardano indietro a quali asset class hanno sovraperformato e quali finora non lo hanno fatto nel 2023. In un mondo di incertezza (ad esempio, tensioni geopolitiche, alta inflazione), scegliere la giusta combinazione di asset in un portafoglio è complicato.

Blackrock, una società di investimento multinazionale americana, ha pubblicato uno studio che confronta la performance da inizio anno (YTD) di varie classi di attività, dal petrolio greggio Brent all’indice del dollaro USA, alle azioni statunitensi e così via.

La classifica, vista di seguito, considera il rendimento più basso e quello più alto in qualsiasi momento degli ultimi 12 mesi (linee rosse), mentre i punti gialli mostrano la performance YTD. Queste sono le tre asset class che hanno sovraperformato finora nell’anno:

azioni europee

azioni statunitensi

Oro

Le azioni europee stanno sovraperformando finora, con un aumento di circa il 10% da inizio anno. Ciò è sorprendente per almeno un paio di motivi, come la guerra in Ucraina e la recessione economica in Germania.

La guerra in Ucraina ha portato a un’ondata di sanzioni contro la Russia, lo stato aggressore. Tuttavia, queste sanzioni, volte a indebolire la macchina da guerra del Cremlino, hanno un effetto boomerang anche sulle economie europee. L’ultima conferma arriva dalla Germania, dove la più grande economia europea è entrata in recessione.

Andando avanti, l’aumento dell’inflazione e dei tassi di interesse dovrebbe mettere sotto pressione gli utili. Ma la buona notizia è che l’inflazione ha iniziato a scendere in Europa, come si vede dai dati recenti.

Dato il ciclo di inasprimento della Fed, le azioni statunitensi sono sorprendentemente al secondo posto. Tuttavia, si dovrebbero esaminare i dettagli e vedere che il settore tecnologico statunitense ha guidato i guadagni mentre la maggior parte degli altri settori è rimasta indietro.

Per le azioni statunitensi, l’azione della Fed è importante. È probabile che il prossimo rapporto NFP mostri un mercato del lavoro teso e un’inflazione vischiosa, il che potrebbe suggerire che la Fed aumenterà nuovamente.

Ma gli investitori sanno bene dove sono i tassi di interesse negli Stati Uniti. Inoltre, l’emergere dell’intelligenza artificiale e la riduzione dei costi in alcune delle principali società tecnologiche hanno stimolato un rinnovato entusiasmo per le gigantesche società tecnologiche e l’ottimismo potrebbe facilmente diffondersi in altri settori.

Il rischio qui è che il ciclo di inasprimento della Fed si concluda in una recessione e gli investitori si riverseranno sulle obbligazioni.

Oro

L’oro arriva al terzo posto mentre gli investitori cercano il rifugio sicuro del metallo giallo di fronte a una possibile recessione economica degli Stati Uniti. Dopo aver fallito nel fornire una copertura contro l’inflazione lo scorso anno, l’oro viene scambiato con un tono di offerta mentre gli investitori cercano di diversificare i loro portafogli.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI