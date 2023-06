Anteprima NFP di maggio: questa volta è davvero diverso?

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google News per restare aggiornato >

Più tardi oggi, nella sessione nordamericana, il Bureau of Labor Statistics degli Stati Uniti pubblicherà i dati sui salari non agricoli per maggio 2023. Il consenso è che l’ economia statunitense ha aggiunto altri 193.000 posti di lavoro a maggio.

Per tredici mesi consecutivi, il numero NFP è risultato superiore al consenso. Quindi, maggio è il mese in cui vedremo la fine della serie?

Questo rapporto può essere potenzialmente uno dei più complicati da un po’ di tempo. Ecco perché.

Il mercato del lavoro dovrebbe ormai aver reagito

La Federal Reserve degli Stati Uniti ha un duplice mandato: stabilità dei prezzi e massima occupazione. Nella sua lotta contro l’aumento dell’inflazione, la Fed ha intrapreso uno dei cicli di inasprimento più ripidi della storia.

Più precisamente, ha alzato i tassi del 5%, sperando di far scendere l’inflazione. Abbastanza sicuro, l’inflazione si sta raffreddando.

L’ultima prova è arrivata ieri. Il PMI manifatturiero ISM si è avvicinato alla stima di consenso: 46,9 contro 47 previsto.

Ma la sorpresa è stata nei dati sui prezzi di produzione, che si sono attestati a 44,2 contro i 52,4 previsti. Quindi la tendenza dell’inflazione è chiaramente in calo.

Si può dire che la battaglia contro l’inflazione è vinta? Anche se è così, il tasso di inflazione ha ancora molta strada da fare prima di raggiungere l’obiettivo della Fed. Pertanto, la prima parte del mandato, riguardante la stabilità dei prezzi, necessita ancora di lavoro.

I mercati hanno reagito con forza alle notizie di ieri, come si vede dal dollaro statunitense che ha subito un duro colpo. Tuttavia, si dovrebbe tenere presente il doppio mandato della Fed perché le cose sono un po’ più complicate sul fronte del lavoro.

È risaputo che gli indicatori del mercato del lavoro sono in ritardo. Si dice che bisogna essere pazienti affinché le variazioni dei tassi di interesse si facciano strada nell’economia. In media, passano circa quattordici mesi da quando la Fed si restringe fino a quando il tasso di disoccupazione sale.

Quindi a che punto siamo ora, considerando la stretta iniziata a marzo 2022? Il tempo è scaduto per vedere di cosa è fatto questo mercato del lavoro, ma non si può negare ciò che persino Jerome Powell ha detto all’ultima conferenza stampa del FOMC – che questa volta potrebbe essere davvero diverso.

In quale altro modo spiegare che il tasso di disoccupazione è ancora più basso rispetto a quando la Fed ha iniziato a salire?

Pertanto, il grande rischio al rilascio odierno dell’NFP è che il mercato si aspetti un mercato del lavoro in crisi quando, in realtà, si sta rafforzando. I dati ADP di ieri hanno sorpreso al rialzo, come si vede nel grafico sopra.

Quindi cosa succede se il tasso di disoccupazione diminuisce proprio quando tutti gli altri si aspettano che aumenti?

E se questa volta fosse davvero diverso?

