è salito di quasi l’1,0% venerdì dopo che il Bureau of Labor Statistics ha dichiarato che l’economia statunitense ha aggiunto più posti di lavoro del previsto a maggio.

Cifre chiave nel rapporto sull’occupazione di maggio

I libri paga non agricoli sono aumentati di 339.000 il mese scorso, ben al di sopra dei 190.000 che gli economisti avevano previsto. La crescita dell’occupazione negli Stati Uniti è ora positiva da 29 mesi consecutivi.

La disoccupazione, tuttavia, è salita al 3,7% a maggio contro il 3,5% previsto. Ma i dirigenti di LPL Financial Adam Turnquist e Jeffrey Buchbinder vedono anche altri motivi per ritenere che l’indice di riferimento potrebbe sbloccare un ulteriore rialzo in futuro.

Durante il centesimo giorno di negoziazione (25 maggio), l’S&P 500 ha guadagnato un solido 8,1%. Se guardiamo a inizi d’anno altrettanto forti, il guadagno medio per il resto dell’anno è stato piuttosto forte al 9,4%.

Cos’altro potrebbe spingere l’S&P 500?

Altri dati degni di nota pubblicati oggi includono la retribuzione oraria media che è stata segnalata in aumento dello 0,3% per il mese, in linea con le aspettative.

Rispetto allo scorso anno, quella metrica è stata stampata al 4,3% o 10 punti base al di sotto della previsione. Spiegando cos’altro potrebbe contribuire a un ulteriore guadagno dell’S&P 500, gli strateghi di LPL hanno affermato in una recente nota ottenuta da Invezz:

Il potere di guadagno delle aziende americane è maggiore del previsto, il che potrebbe sostenere le azioni nelle prossime settimane, in particolare se il calendario per una potenziale recessione lieve continua a essere respinto.

Tuttavia, hanno convenuto che permangono anche i rischi, inclusa la scarsa ampiezza; gran parte della forza nel mercato azionario di quest’anno è stata attribuita solo a sei titoli mega-cap.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI