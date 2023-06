La Fed sta finalmente mettendo in pausa gli aumenti dei tassi di interesse? Le azioni hanno toccato i massimi di 9 mesi

Le azioni statunitensi hanno toccato il massimo di nove mesi, l’ ha aggiunto l’1% giovedì per chiudere al livello più alto dall’agosto 2022. Anche il Nasdaq Composite, fortemente tecnologico, ha raggiunto il massimo di nove mesi, aumentando dell’1,3%.

La spinta è arrivata in virtù della tanto attesa risoluzione del gioco politico rappresentato dai negoziati sul tetto del debito degli Stati Uniti. Democratici e repubblicani hanno finalmente messo nero su bianco e spazzato via quella che era sempre stata una possibilità estremamente remota di default sovrano.

E così, con quel circo fuori mano, i mercati finanziari possono tornare a concentrarsi su ciò che conta davvero: la possibilità di recessione e la salute generale dell’economia. Naturalmente, tutto questo alimenta la Federal Reserve e la sua importantissima politica dei tassi di interesse.

I rialzi dei tassi sono finiti?

Allora, dove siamo adesso? Siamo da più di un anno in uno dei cicli di escursionismo più veloci della memoria recente, tassi ora superiori al 5%. Dopo oltre un decennio di tassi ultra bassi, ciò rappresenta un enorme allontanamento da quella che era considerata la “nuova norma”.

Il Fed funds rate è la singola leva più importante nell’economia. Si nutre di tutte le forme di debito e stabilisce letteralmente il prezzo del denaro nell’economia. Con gli individui e le società con leva finanziaria improvvisamente costretti a rifinanziare al 5% anziché allo 0,5%, questo dovrebbe significare il destino.

Le cose sono destinate a rompersi quando ciò accade. E alcune cose hanno. La Silicon Valley Bank (SVB) ha salutato a marzo, il contagio bancario si è presto diffuso in Europa. Ma nonostante ulteriori crisi in banche come First Republic, il caos sembra essere stato contenuto nelle banche regionali (a parte una certa banca svizzera), e nonostante questo sia un grosso problema per una serie di motivi, non sembra un problema sistemico minaccia, né una fonte di panico per il sistema finanziario in generale.

Anzi, semmai, l’economia rimane troppo calda, rifiutandosi di togliere il piede dal pedale. L’occupazione rimane molto limitata e, sebbene il sentiment sia diminuito in tutto il mercato, i dati economici sottostanti sembrano ancora relativamente resistenti.

Allora, dove ci lascia questo? Ci troviamo in una situazione in cui i tassi di interesse devono rimanere più alti più a lungo? Sfortunatamente per i fratelli tecnologici, gli amanti delle criptovalute e beh, forse altre persone, questo potrebbe essere il risultato. Ma piuttosto che ascoltarmi speculare ciecamente su cosa farà la Fed (come se qualcuno fosse riuscito a farcela finora), diamo un’occhiata a cosa dicono le probabilità quando le ritiriamo dai futures della Fed.

La prossima riunione della Fed è il 14 giugno. Mentre alcuni avrebbero sperato che ormai saremmo entrati nel territorio di taglio, c’è una probabilità dello 0% assegnata a questo – in effetti, c’è anche un’aspettativa di probabilità del 28,5% che vedremo un altro aumento tra due settimane. Ciò contrasta con le stesse previsioni di un mese fa (il grafico a torta sulla destra), quando c’era una probabilità del 16,6% di un taglio di 25 punti base e una possibilità percepita pari a zero di un altro aumento.

Fed è tra l’incudine e il martello

Lo spostamento delle probabilità mette in evidenza ciò che abbiamo menzionato sopra: sussurralo sottovoce, ma in realtà il mercato sta andando abbastanza bene. L’unica cosa è che, in questo mondo confuso e ad alta inflazione in cui viviamo, non è sempre una buona cosa. La Fed è bloccata tra l’incudine e il martello perché, per continuare a combattere l’inflazione, ha lo scopo di risucchiare liquidità dal sistema in modo che l’economia rallenti e l’inflazione torni alla normalità.

Il problema è che gli alti tassi di interesse sono proibitivi per l’economia – con il prezzo del credito così alto, le cose crollano come discusso in precedenza. Più in alto più a lungo significa più dolore e il potenziale per una recessione peggiore. Questo riassume la difficile situazione della Fed: rialzo dei tassi abbastanza da far salire l’inflazione, ma non tanto da innescare una recessione aggressiva. E le escursioni sono già molto, molto alte rispetto a quello che si credeva fosse “l’equilibrio”.

Diamo un’occhiata all’inflazione. Attualmente si trova al 4,9%. Cioè in una stratosfera diversa rispetto all’obiettivo del 2% della Fed. Poi di nuovo, è sceso per nove mesi di fila, dopo essere arrivato vicino a spingere a due cifre la scorsa estate. La prossima lettura arriva il 13 giugno.

Con l’inflazione che scende ma rimane alta, si apre la discussione, e ci sono quelli su entrambi i lati della barricata. All’inizio di questa settimana, Loretta Mester, presidente della Cleveland Fed, ha respinto la previsione di consenso di una pausa negli aumenti dei tassi di interesse alla riunione di giugno.

“Non vedo davvero un motivo convincente per mettere in pausa, il che significa aspettare fino a quando non avrai più prove per decidere cosa fare. Vedrei un caso più convincente per (l’escursionismo)… e poi resisti per un po ‘fino a quando non diventi meno incerto su dove sta andando l’economia. Loretta Mester, presidente della Cleveland Fe d

Tuttavia, ciò contrasta con quanto indicato il mese scorso dal presidente della Fed Jerome Powell. Ha segnalato che, per la prima volta in 14 mesi, era in gioco una pausa.

“Essendo arrivati fin qui, possiamo permetterci di esaminare i dati e le prospettive in evoluzione e fare valutazioni attente”, ha affermato. Ha anche riconosciuto che i rischi stavano crescendo mentre i tassi rimangono alti, ammettendo che “i rischi di fare troppo rispetto a fare troppo poco stanno diventando più equilibrati”.

“Di conseguenza, il nostro tasso ufficiale potrebbe non aver bisogno di aumentare tanto quanto avrebbe dovuto altrimenti per raggiungere i nostri obiettivi”, ha aggiunto.

Ciò che è chiaro è che questa è la singola decisione più importante per quanto riguarda non solo i prezzi di mercato, ma l’economia nel suo insieme. La storia ci dice che i cicli di inasprimento hanno il loro prezzo. Anche con una pausa questo mese, rimane alta l’incertezza su quali effetti debbano ancora filtrare. Abbiamo parlato con il dottor Craig Pirrong dell’Università di Houston in questo ultimo mese, che ha avvertito che la Fed ha morso più di quanto potesse masticare, lamentando sia le decisioni che hanno portato all’inflazione in primo luogo, sia anche le azioni dopo l’aumento ciclo iniziato.

Anche lo stesso Jerome Powell riconosce che “siamo di fronte all’incertezza sugli effetti ritardati del nostro inasprimento finora”. Questo è ciò che rende questa analisi così impegnativa: quel famoso ritardo nella politica monetaria.

Quindi, mentre una pausa può sembrare un momento fondamentale in questo ciclo, anche se arriva, ci sono altre sfide da affrontare. Ma per ora, tutti gli occhi sono rivolti al 14 giugno.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI