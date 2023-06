Le previsioni del prezzo dell’argento sono più nebulose a causa dei dubbi sui tassi di interesse, il rapporto oro/argento rimane elevato

L’argento, altrimenti noto come il cugino più giovane, appariscente e più volatile dell’oro, è sempre stato un indicatore interessante del sentimento del mercato.

Il secondo metallo prezioso preferito al mondo è arretrato del 10% nell’ultimo mese, influenzato sia dai movimenti intorno alle aspettative dei tassi di interesse futuri, sia da quella che sembra essere finalmente una risoluzione positiva dei negoziati sul tetto del debito degli Stati Uniti.

Guardando indietro a un periodo di tempo più lungo, l’argento è stata una scelta sbagliata per gli investitori, producendo un rendimento leggermente negativo negli ultimi tre anni. In effetti, al di là di un balzo nel secondo trimestre del 2020, l’argento è in difficoltà da oltre un decennio. Quel periodo di tempo unico ha segnato il lancio di pacchetti di stimolo da parte dei governi in risposta all’emergere della pandemia di COVID-19, fornendo slancio all’argento per saltare verso l’alto.

Come si è comportato l’argento rispetto all’oro?

È difficile parlare di argento senza guardare l’oro. La lotta dell’argento dal 2011 in poi ha coinciso anche con l’aumento del rapporto oro/argento, evidenziando la sovraperformance dell’oro. L’oro continua a scorrere vicino ai massimi storici, mentre l’argento è scambiato di oltre il 50% al di sotto del livello di 48 dollari che è arrivato vicino a toccare nel 2011.

Andando ancora più indietro, il declino dell’argento rispetto al cugino più lucido è evidente. Il rapporto oro/argento era 30 nel 2011, il che significa che trenta once d’argento potevano comprare un’oncia d’oro. Oggi si trova a 82, anche se è in calo rispetto a un massimo di 114 nell’aprile 2020 (potresti notare che marzo e aprile 2020 hanno prodotto molte letture finanziarie folli, quando il mondo si è improvvisamente reso conto che questa cosa chiamata COVID era un po ‘ più incisivo di quanto inizialmente pensato).

Perché qualcuno dovrebbe comprare argento invece che oro?

Questo ci porta alla domanda. Se l’argento ha sottoperformato l’oro per così tanto tempo, perché qualcuno dovrebbe investire in esso? Ho scritto un pezzo proprio su questo enigma a gennaio, quindi non lo rifarò in dettaglio qui, ma riassumerò rapidamente i punti principali.

La prima cosa da notare è che, nonostante la sottoperformance dell’argento, questi due metalli hanno una correlazione ragionevolmente stretta e tendono a muoversi in direzioni simili. È solo che l’oro si è mosso maggiormente verso l’alto nei periodi positivi e ha resistito con maggior successo ai pullback nei periodi negativi. Questa è una teoria a cui i rialzisti dell’argento si attengono: il rapporto oro/argento è aumentato negli ultimi anni e inevitabilmente si ritirerà in futuro.

L’altro è la volatilità. L’argento è molto più volatile dell’oro, così come i potenziali movimenti più bruschi in entrambe le direzioni. L’oro è notoriamente stabile e, soprattutto su un breve orizzonte temporale, la sua gamma di risultati è più ristretta di quasi qualsiasi altro asset tradizionale. La volatilità dell’argento offre agli investitori una maggiore possibilità di incassare un guadagno a breve termine più consistente di quello offerto dall’oro.

L’altro fattore degno di nota è che l’argento ha più casi di utilizzo industriale. Quasi la metà della domanda di argento deriva da questa utilità: produzione, elettronica, automobili, pannelli solari e così via. Al contrario, gli usi industriali dell’oro sono minimi. Pertanto, l’argento è più influenzato dalle variazioni della domanda dallo stato dell’economia sottostante. Mentre le tesi della riserva di valore e non correlate eccellono in tempi di recessione, anche la domanda industriale diminuisce e riduce la domanda di argento.

Quale futuro per l’argento?

Quindi, cosa succederà all’argento? Come molte attività finanziarie, il metallo si trova attualmente in una posizione curiosa. Questo perché gli aumenti dei tassi di interesse della Federal Reserve sembrano finalmente essere in dirittura d’arrivo. I tassi sono aumentati da quasi zero a nord del 5% negli ultimi 15 mesi.

Questi aumenti dei tassi sono progettati per ridurre l’inflazione a spirale. Pertanto, attaccano il cuore stesso di quello che è sempre stato uno dei driver di prezzo più significativi per i metalli preziosi. Tradizionalmente, l’argento e l’oro sono visti come coperture contro l’inflazione, così come attività di copertura non correlate.

La scorsa settimana, ho compilato un’analisi per valutare il motivo per cui il mercato sta iniziando a credere che ci sia una reale possibilità che i tassi di interesse stiano finalmente arrivando a una chiusura. Se ciò dovesse realizzarsi e i tassi venissero sospesi alla riunione del FOMC di questo mese, sarebbe la prima volta in 14 riunioni che i tassi non sarebbero aumentati.

Ma mentre l’inflazione potrebbe essere scesa dal 9,9% della scorsa estate al 4,9% secondo la lettura più recente dell’IPC, è ancora molto lontana dall’obiettivo del 2%. Ciò significa che il quadro è torbido e ci sono analisti su entrambi i lati della barricata quando si tratta di raccomandare cosa dovrebbe fare la Fed dopo.

Pertanto, non solo l’argento e l’oro sono a un punto di flesso, ma l’intero mercato finanziario lo è. E se gli aumenti dei tassi si fermano o no, l’effetto ritardato della politica monetaria significa che potrebbero esserci ancora conseguenze significative dal rapido inasprimento che deve ancora colpire l’economia. Resta da vedere se sia possibile un atterraggio morbido o una dura recessione inevitabile, ma sia l’entità che il ritmo degli aumenti dei tassi di interesse sono stati severi.

Non solo una pausa nei rialzi dei tassi è all’ordine del giorno, ma quando si annullano le probabilità sui futures della Fed, il mercato sta iniziando a pensare che anche i tagli dei tassi stiano diventando una possibilità più tangibile. Ciò ha il potenziale per invertire la narrativa sull’inflazione in calo e potrebbe fornire un nuovo slancio sia per l’oro che per l’argento in futuro.

Ma ancora una volta, l’incertezza rimane alta ed è difficile prevedere cosa accadrà dopo. Una cosa è certa, tuttavia: gli investitori in argento sono stati lasciati nella polvere dagli insetti dell’oro nell’ultimo decennio e sono ancora più indietro rispetto ad altre classi di attività come azioni e immobili.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI