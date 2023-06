Previsioni sul prezzo del rame: i dati tecnici indicano un crollo del 16%.

Il prezzo del rame è salito questa settimana, poiché gli investitori hanno acclamato un potenziale ritorno della domanda cinese. È balzato a un massimo di $ 3,70, superiore al minimo di questa settimana di $ 3,56. Il rame rimane nettamente inferiore al livello più alto del 2022. È crollato di oltre il 25% rispetto al livello più alto del 2022.

Stimolo immobiliare in Cina

Il rame, spesso visto come un barometro dell’economia globale, si è mosso lateralmente negli ultimi giorni. Come ho scritto in questoarticolo , Pechino sta valutando la possibilità di fornire maggiori stimoli al settore immobiliare. Alcune delle nuove misure includono la riduzione degli acconti in alcune città e la modifica di alcune commissioni.

Il governo spera di rilanciare il settore, che è il più cruciale per l’economia. Le stime indicano che il settore immobiliare e la sua catena del valore rappresentano oltre i due terzi dell’economia. Tuttavia, non è chiaro se le nuove misure saranno efficaci.

La Cina è un paese importante per il mercato del rame poiché è il maggior consumatore del metallo. Gli analisti ritengono che quest’anno la domanda del Paese sarà di circa 16,13 milioni di tonnellate.

La domanda di rame è stata sotto pressione quest’anno, come evidenziato dai recenti numeri del PMI manifatturiero. I dati pubblicati la scorsa settimana hanno mostrato che il PMI manifatturiero del paese è sceso a 48,8 a maggio, segnalando che la produzione industriale sta diminuendo. Questi numeri segnalano che il paese sta affrontando una ripresa a forma di K, in cui i settori manifatturiero e dei servizi divergono.

Tuttavia, a lungo termine, è probabile che i prezzi si riprendano nei prossimi mesi poiché le forniture rimangono limitate. Il mondo sta attraversando una carenza di approvvigionamento che potrebbe durare diversi anni. Anche la domanda dovrebbe rimbalzare, aiutata dall’industria dei veicoli elettrici.

Previsione del prezzo del rame

Il rame ha avuto un trend ribassista nelle ultime settimane dopo aver raggiunto il picco di 4,36 dollari il 18 gennaio. Le medie mobili a 25 e 50 giorni hanno creato un modello di crossover ribassista. Inoltre, il rame ha formato quello che sembra un modello di crossover ribassista mentre l’Awesome Oscillator è ancora al di sotto del punto neutro.

Pertanto, è probabile che il rame subisca un breakout ribassista poiché i venditori mirano al prossimo supporto chiave a 3,2450$, circa il 14% al di sotto del livello attuale. Una mossa al di sopra del punto di resistenza chiave a 3,87$ invaliderà la visione ribassista.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI