Previsioni corona ceca/dollaro USA prima della decisione della Fed di giugno 2023

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google News per restare aggiornato >

Giugno è un mese interessante per la politica monetaria e per quegli operatori di mercato interessati al trading di valute. Tutte le principali banche centrali devono rilasciare le loro politiche monetarie (ad esempio, Federal Reserve degli Stati Uniti, Banca centrale europea, Banca d’Inghilterra, Banca del Giappone), quindi, a partire dalla prossima settimana, la volatilità aumenterà.

Ma oltre alle economie sviluppate, quelle emergenti presentano opportunità per i trader FX. Una di queste economie è l’economia della Repubblica Ceca, uno dei mercati emergenti in Europa.

La valuta locale, la corona ceca (CZK), si è rafforzata rispetto al dollaro USA dalla fine dello scorso anno. Ora che la Fed deve annunciare la sua politica, quali sono le implicazioni per il tasso di cambio CZK/USD?

La Banca nazionale ceca affronta un momento difficile nella lotta all’inflazione

La Banca nazionale ceca (CNB) ha deciso, durante l’ultima riunione del consiglio di amministrazione della banca del 3 maggio, di mantenere il tasso pronti contro termine a due settimane al 7% e il tasso di sconto al 6%.

Si può dire che questi non sono molto più alti del 5,25% negli Stati Uniti, il che è un punto valido, soprattutto guardando il tasso di inflazione nella Repubblica Ceca e confrontandolo con il tasso di inflazione annuale negli Stati Uniti.

A un certo punto, l’inflazione annuale a seguito della pandemia di COVID-19 nella Repubblica Ceca ha raggiunto il 18%, quasi il doppio del tasso di inflazione annuo massimo registrato negli Stati Uniti (9,06% a giugno 2022).

Ma il problema è che entrambe le banche centrali hanno lo stesso mandato di stabilità dei prezzi, riportando l’inflazione al 2%. Pertanto, se la Fed dovesse rimanere in pausa la prossima settimana, come dicono le voci, la CNB potrebbe decidere di aumentare nuovamente i tassi di interesse come indica un aumento dell’inflazione.

Secondo il FMI, il PIL della Repubblica Ceca è destinato a crescere nei prossimi cinque anni utilizzando i prezzi correnti, ma il PIL reale, che tiene conto dell’inflazione, mostra una crescita più moderata.

La coppia CZK/USD viene scambiata in un intervallo ristretto ormai da 7 anni

Gli intervalli dovrebbero essere infranti, ma il consolidamento orizzontale CZK/USD è lungo. Negli ultimi sette anni, questo mercato non è andato da nessuna parte e il gioco più sicuro in città era vendere la resistenza a 0,048 e acquistare il supporto a 0,049.

Ma questo potrebbe cambiare questo giugno, a condizione che accadano due cose.

In primo luogo, la Fed potrebbe sospendere il suo ciclo di rialzi dei tassi, una mossa accomodante per il dollaro USA. Tuttavia, il biglietto verde potrebbe effettivamente apprezzarsi se accompagnato da una retorica da falco, come accennare a un rialzo dei tassi a luglio. Pertanto, una mossa sotto 0,044 potrebbe essere nelle carte.

In secondo luogo, il 21 giugno, il consiglio di amministrazione della Banca centrale europea deciderà la sua politica monetaria. Dato il differenziale di inflazione menzionato in precedenza, un rialzo dei tassi metterebbe in vantaggio la Kurona e, quindi, il tasso di cambio CZK/USD potrebbe testare nuovamente la resistenza di 0,048.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI