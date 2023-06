In un’era definita dai progressi tecnologici, non sorprende che il mondo delle scommesse sportive stia subendo trasformazioni significative ogni giorno. Piattaforme come Chancer stanno portando le scommesse a un nuovo livello sfruttando la tecnologia blockchain per rendere decentralizzato il processo di previsione del mercato.

Dal 2018, quando la Corte Suprema degli Stati Uniti ha legalizzato le scommesse sportive nel paese, il settore ha registrato un’enorme crescita. La crescita è sostenuta dall’avvento delle piattaforme online, delle applicazioni mobili e di varie innovazioni tecnologiche, tra cui algoritmi di apprendimento automatico, bookmaker, blockchain e l’ormai fiorente intelligenza artificiale (IA).

Il mondo delle scommesse sportive in evoluzione

Sono finiti i giorni in cui gli scommettitori dovevano visitare negozi di scommesse o bookmaker fisici o piazzare le loro scommesse. Le piattaforme online e le applicazioni mobili ora offrono comodità e accessibilità senza pari per gli scommettitori.

Con pochi clic su un computer o tocchi su uno smartphone, gli scommettitori possono ora accedere a una vasta gamma di opzioni di scommesse, mercati sportivi e quote comodamente da casa, dall’ufficio o quando sono in giro.

Tuttavia, sebbene questa ritrovata comodità abbia democratizzato le scommesse sportive consentendo a chiunque di parteciparvi, ci sono ancora alcune sfide poiché la maggior parte delle piattaforme o dei siti di scommesse tradizionali sono centralizzati, il che significa che la selezione del gioco e le quote sono già determinate per gli scommettitori. Chancer cerca di eliminare questo limite utilizzando la blockchain per decentralizzare l’intero processo dalla creazione di mercati di scommesse peer-to-peer (P2P) personalizzati alla creazione di quote.

Su Chancer, gli scommettitori potranno impostare i propri mercati di scommesse P2P personalizzati e impostare le proprie quote attraverso una piattaforma decentralizzata. Lo slogan principale della piattaforma è “Chancer: Your Game, Your Rules, Your Odds”.

La piattaforma è progettata come una piattaforma per soli amici che consente agli scommettitori non solo di scommettere con i propri amici, ma anche con altre persone in tutto il mondo.

I fondatori di Chancer, Adam e Paul Kelbie, volevano un modo divertente per poter agire sulle scommesse tra loro e i loro amici, invitando anche altre persone a partecipare alla sfida.

Come funzionano le scommesse su Chancer

Qualsiasi utente di Chancer può impostare un mercato delle scommesse, confermare le proprie quote e fornire una fonte di risoluzione in modo che sia trasparente come verrà rivisto il risultato. Successivamente, chiunque può partecipare e accettare la propria scommessa.

Ancora più importante, l’utente può configurarlo per consentire solo agli amici di partecipare al proprio mercato, oppure consentire a chiunque nel mondo di unirsi e sostenere entrambe le estremità.

Le scommesse saranno agevolate sulla piattaforma con la criptovaluta CHANCER la cui prevendita inizia il 13 giugno 2023 alle 12:00 BST.

Prevendita del token CHANCER e modalità di partecipazione

La prevendita del token CHANCER dovrebbe raccogliere 15 milioni di dollari nel corso di 12 fasi che dovrebbero esaurirsi entro la fine del secondo trimestre del 2023.

Il token CHANCER verrà lanciato sulla blockchain di Binance Smart Chain rendendolo un token BEP20. Per acquistare il token durante la prevendita, avrai bisogno di alcuni token BNB o BUSD nel tuo wallet. Mentre un token CHANCER costerà 0,010$ nella prima fase di prevendita, le informazioni sul sito web ufficiale di Chancer affermano che gli investitori richiederanno almeno 10$ a 15$ di BNB o BUSD per acquistare $CHANCER e coprire le spese del gas previste.

CHANCER, utility token

Ti starai chiedendo in che modo i possessori di token $ CHANCER trarranno vantaggio dall’acquisizione del token. Per cominciare, i possessori di token avranno l’opportunità di scommettere i propri token per partecipare ai mercati live creati dalla comunità.

I possessori di token saranno anche in grado di creare i propri mercati Chancer tramite la dApp Chancer o persino collegarsi alla funzione Chancer Livestream per divertirsi con il mercato predittivo in tempo reale.

I vincitori saranno inoltre premiati utilizzando i token CHANCER.

I possessori di token possono anche scegliere di puntare i propri token CHANCER sulla piattaforma, guadagnando così un reddito passivo, garantendo al tempo stesso che rimanga una liquidità sufficiente per consentire agli utenti di scambiare facilmente dentro e fuori le posizioni.