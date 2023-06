ESG è una truffa multimiliardaria? Elon Musk la pensa così

Il settore ambientale, sociale e di governance (ESG) è cresciuto rapidamente nell’ultimo decennio. I dati nel settore variano ampiamente. Una misura del Forum per gli investimenti sostenibili e responsabili ritiene che l’industria abbia oltre 8,4 trilioni di dollari di attività. Un rapporto separato di Bloomberg ha stimato che le attività del settore raggiungeranno oltre $ 41 trilioni nel 2022 e $ 53 trilioni entro il 2025. Quindi, l’ESG è una truffa?

Cos’è l’ESG?

ESG è un indicatore che esamina l’impatto delle aziende sull’ambiente. In questa parte, ESG esamina le emissioni di carbonio di un’azienda o l’utilizzo di materie plastiche. Sui social, i punteggi ESG esaminano il modo in cui le aziende trattano i propri dipendenti e la comunità in generale. Infine, sulla governance, ESG valuta cose come la composizione del consiglio.

Il settore ESG è diventato popolare e controverso in primo luogo. I fautori ritengono che ESG aiuti le aziende a pensare alla comunità e quindi ai profitti. Nel 2019, questa visione è stata approvata da Business Roundtable, un gruppo composto dalle più grandi aziende degli Stati Uniti.

D’altra parte, gli oppositori sostengono che ESG sia una truffa per diversi motivi. Il più importante è come vengono calcolati questi punteggi ESG. Ad esempio, mentre Tesla ha fatto molto per combattere il cambiamento climatico, ha un punteggio inferiore rispetto alle compagnie del tabacco come Altria e Philip Morris. È anche classificato inferiore a ExxonMobil.

Why ESG is the devil … https://t.co/uGrH0eBoMs — Elon Musk (@elonmusk) June 14, 2023

La sfida ESG

La sfida per ESG è che la maggior parte delle metriche utilizzate è vaga, soprattutto dal punto di vista ambientale. Ad esempio, uno sguardo più attento alla maggior parte degli ETF ESG mostra che le loro aziende più grandi sono giganti della tecnologia come Apple e Microsoft. Apple ha a lungo affermato che è carbon neutral, il che significa che compensa le sue emissioni di carbonio.

La sfida è che c’è un grande dibattito sul fatto che le compensazioni di carbonio funzionino. Il grafico seguente mostra le prime dieci società del Vanguard ESG Fund. Sebbene queste siano tutte buone aziende, è facile trovare le loro debolezze ESG. Ad esempio, Instagram di Meta Platforms è stato accusato di sfruttamento minorile. Alphabet è stata accusata di pratiche anticoncorrenziali.

Costituenti del Vanguard ESG Fund

L’altra grande sfida riguarda la governance. Una misura dei punteggi ESG è la diversità del consiglio di amministrazione, in cui vengono esaminati razza, genere e orientamento sessuale. La sfida è che queste metriche non si applicherebbero ad alcuni paesi, come il Giappone e l’Arabia Saudita.

Nel frattempo, molti punteggi ESG hanno una valutazione negativa sulla maggior parte delle aziende di combustibili fossili, sostenendo che svolgono un ruolo nel cambiamento climatico. Alcuni analisti, d’altra parte, ritengono che queste società siano nettamente positive per l’ambiente poiché si sforzano di fornire energia a basso costo in tutto il mondo. Così facendo, aiutano a combattere la povertà. Ricorda, i paesi sviluppati come gli Stati Uniti non avrebbero questo successo senza i combustibili fossili.

Inoltre, c’è una visione consensuale che il veicolo elettrico le aziende fanno bene all’ambiente. Credo che questo sia altamente discutibile poiché la maggior parte di questi veicoli è alimentata da combustibili fossili. L’estrazione di metalli come nichel, rame e litio non è affatto verde.

ESG è una truffa?

Una truffa è definita come un atto o un’operazione fraudolenta o ingannevole. Pertanto, in questo caso, possiamo concludere che alcune forme di ESG sono truffe. Di recente abbiamo visto le autorità di regolamentazione citare in giudizio le aziende contro il greenwashing. Proprio la scorsa settimana, KLM è stata citata in giudizio per greenwashing.

Credo che ESG non dovrebbe esistere o essere utilizzato per prendere decisioni di investimento. Invece, gli investitori dovrebbero sempre guardare alla redditività di un’azienda e alla sua valutazione per determinare se si tratta di un buon investimento. Come mostrato di seguito, l’ETF Vanguard ESG US Stock ha sottoperformato l’ETF SPDR S&P 500 negli ultimi 12 mesi.

SPY ETF contro Vanguard ESG Fund

Una soluzione sarebbe disaggregare le tre metriche. In una situazione del genere, gli investitori possono allocare fondi in società focalizzate sull’ambiente. Lo stesso può essere fatto per le parti sociali e di governance.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI