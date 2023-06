EUR/CHF forma una coppa invertita prima della decisione della BCE

Mercoledì il tasso di cambio EUR/CHF si è spostato lateralmente mentre gli investitori attendono l’imminente decisione sui tassi di interesse da parte della Banca centrale europea (BCE). La coppia è stata scambiata a 0,9760, dove è stata negli ultimi giorni.

Prossima decisione sui tassi di interesse della BCE

Una delle più grandi notizie sul forex di questa settimana sarà l’imminente decisione sui tassi di interesse da parte della BCE. L’incontro arriva in un momento in cui i dati europei inviano segnali contrastanti sull’economia.

Martedì, i dati provenienti da Germania e Spagna hanno mostrato che l’indice dei prezzi al consumo (CPI) si sta muovendo nella giusta direzione. L’ inflazione tedesca è scesa al 6,3%, mentre in Spagna l’IPC principale è sceso al 3,2% a maggio. L’inflazione dell’area dell’euro è scesa al 6,1% durante il mese. In una nota a iNvezz, un portavoce di AvaPartner ha dichiarato:

“L’inflazione generale sta diminuendo, aiutata dai prezzi dell’energia. La BCE accoglierà con favore questa tendenza. Tuttavia, la banca ribadirà che l’inflazione core è ancora ostinatamente elevata, il che implica la necessità di un ulteriore inasprimento. Inoltre, la BCE vuole ancora chiudere lo spread sui tassi di interesse con la Federal Reserve”.

Altri numeri economici mostrano che alcune parti dell’economia europea non stanno andando bene. Un rapporto di Eurostat ha mostrato che la produzione industriale del blocco è aumentata dello 0,2% ad aprile, inferiore alla stima mediana dello 0,8%.

È in questo contesto che mercoledì e martedì la BCE terrà la sua riunione di politica monetaria di due giorni. Gli economisti ritengono che la BCE si allontanerà dalla Federal Reserve. Lo farà aumentando i tassi di interesse dello 0,25%. In tal caso, la banca spingerà il tasso di interesse al 4,0% e il tasso di deposito al 3,50%.

L’altra importante notizia EUR/CHF avverrà la prossima settimana, quando la Banca nazionale svizzera (BNS) terrà la sua riunione. La banca probabilmente lascerà i tassi intatti all’1,50% poiché l’inflazione svizzera si è moderata negli ultimi mesi.

Analisi tecnica EUR/CHF

Grafico EUR/CHF di TradingView

Il tasso di cambio da EUR a CHF ha raggiunto il livello di parità di 1,00 all’inizio di quest’anno. Da allora, la coppia è scivolata verso il basso e si è spostata al di sotto delle medie mobili a 25 e 50 giorni (MA). Ha anche formato un modello a coppa e manico invertito, che è un segno di una continuazione ribassista. Il lato inferiore di questo modello è a 0,9675.

Pertanto, è probabile che la coppia EUR/CHF abbia un breakout ribassista poiché i venditori mirano al prossimo livello di supporto a 0,9414, il punto più basso nel 2022.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI