USD/PKR: Ecco perché la rupia pakistana è condannata

La rupia pakistana sta vagando vicino al suo minimo storico mentre le differenze tra il governo e il Fondo monetario internazionale (FMI) continuano. La coppia USD/PKR è stata scambiata a 287,99, pochi punti al di sotto del suo massimo storico di quasi 300. Allo stesso modo, il tasso di cambio da sterlina a rupia è stato scambiato a 363,55, leggermente inferiore al suo massimo storico.

I disaccordi tra Pakistan e FMI sono continuati

L’economia pakistana è stata sottoposta a forti pressioni negli ultimi anni. Per prima cosa, il paese ha subito numerosi disastri naturali, tra cui inondazioni e terremoti. Nel 2022, la maggior parte del Paese è stata coperta da inondazioni, che sono costate migliaia di vite e danni economici per miliardi di dollari.

Anche il Pakistan è stato soggetto a grandi terremoti. Proprio questa settimana, alcune parti del paese hanno subito un forte terremoto vicino a Gandoh Bhalessa. Anche l’ambiente politico del paese è stato difficile, come evidenziato dall’arresto di Imran Khan il mese scorso.

Allo stesso tempo, l’economia pakistana sta crollando. Per prevenire una maggiore debolezza, il governo ha negoziato con il FMI, che detiene 7 miliardi di dollari di fondi di salvataggio. Questa settimana, il governo ha svelato un budget di 51 miliardi di dollari per l’anno finanziario che inizia a luglio.

In una dichiarazione, il FMI ha criticato il governo per non aver attuato le necessarie riforme. In una dichiarazione, il rappresentante del FMI ha criticato il bilancio per non aver ampliato la base imponibile in modo progressivo.

Di conseguenza, non è chiaro se il FMI rilascerà la prossima tranche di 1,1 miliardi di dollari del pacchetto di sostegno. Se il fondo non riesce a farlo, il paese si sforzerà di reperire più fondi. Gli analisti ritengono che i suoi alleati come l’Arabia Saudita e la Cina potrebbero fornire un supporto a breve termine.

Ma il futuro è cupo poiché il Pakistan ha bisogno di oltre 20 miliardi di dollari per far fronte ai suoi obblighi di debito estero. Si tratta di una notevole quantità di denaro per una società le cui riserve estere ammontano a 4 miliardi di dollari, sufficienti a coprire un mese di importazioni.

Analisi tecnica USD/PKR

Grafico USD/PKR di TradingView

Il tasso di cambio da USD a PKR ha avuto un forte trend rialzista negli ultimi anni. La rupia pakistana ha perso oltre il 150% del suo valore negli ultimi cinque anni e oltre il 245% nell’ultimo decennio. Sul grafico giornaliero, la coppia USD/PKR è rimasta al di sopra delle medie mobili a 25 e 50 giorni (EMA).

Pertanto, credo che la rupia pakistana continuerà probabilmente a crollare mentre la crisi economica del paese continua. Mentre un accordo con il FMI fornirà un certo sollievo, le prospettive a lungo termine della valuta sono ancora ribassiste. Per prima cosa, la maggior parte delle persone in Pakistan che hanno visto crollare il proprio valore, troveranno difficile investire o risparmiare nella propria valuta locale.