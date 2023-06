La Fed “totalmente confusa” per inviare i tassi sia a zero che all’infinito?

Segui Invezz su Telegram , Twitter e Google News per restare aggiornato >

Dopo 10 aumenti consecutivi del tasso sui fondi federali, il FOMC ha sospeso (o forse saltato) gli aumenti dei tassi nella riunione di giugno.

Jerome Powell ha chiarito che la Federal Reserve sta cercando di aumentare i tassi a luglio e ancora una volta quest’anno, con l’annuncio più recente che funge semplicemente da respiro per l’ economia.

La principale preoccupazione di Powell rimane che l’inflazione sia vischiosa, in particolare l’IPC core.

I ritardi monetari e il modo in cui potrebbero manifestarsi nell’economia sono ancora un’incognita cruciale.

Ma George Gammon, un investitore e popolare Youtuber, ritiene che gli attori economici probabilmente sbagliano ad aspettarsi che l’inasprimento continui.

Infatti, dice,

…non crederai a cosa succederà dopo e posso assicurarti che i mercati sono totalmente impreparati…(ci sarà) un massiccio calo dei tassi di interesse.

Perché Gammon pensa che la Fed non manterrà le sue stesse promesse?

Bene, diamo un’occhiata a questo grafico.

Source: FRED Database

Parlando del track record della Fed, Gammon ha detto:

…all’inizio del 2000, la Fed era in un ciclo di aumento dei tassi d’interesse…hanno premuto il pulsante di pausa proprio come hanno fatto oggi e vedete cosa succede dopo? I tassi di interesse sono aumentati o sono diminuiti? Sono scesi dritti.

Ha aggiunto,

… poi hanno iniziato un altro ciclo di aumento dei tassi di interesse … nel 2006-2007. Cosa hanno fatto? Si sono fermati… Non pensi che Alan Greenspan… (e) Ben Bernanke stessero dicendo esattamente la stessa cosa che Jerome Powell è oggi? … Stiamo solo facendo una pausa, ma non ti preoccupare. Manterremo i tassi di aumento in pochi mesi.

Per quanto riguarda la recente crisi sanitaria globale, Gammon identifica un modello simile, osservando,

… non funziona mai in questo modo… lo stesso Jerome Powell stava aumentando i tassi di interesse (fino a) una pausa e sai esattamente cosa succede dopo.

Fattori mutevoli

Quindi, Gammon ha ragione ad aspettarsi che i mercati saranno colti di sorpresa da una massiccia inversione a U della Fed?

Fa riferimento a un tema che è emerso spesso nei miei precedenti articoli su Invezz.

Questa è l’idea che l’inflazione galoppante sia stata in misura considerevole il risultato di prolungate politiche monetarie a buon mercato, stimoli fiscali senza precedenti e l’interruzione delle catene di approvvigionamento globali.

La riluttanza dei funzionari della Fed e del Tesoro ad abbandonare la teoria “transitoria” ha spinto l’IPC ai massimi di quattro decenni.

Sebbene l’inflazione sia ancora al di sopra dei livelli target, è cruciale che sia notevolmente diminuita rispetto al suo massimo del 9,1% nel giugno 2022.

Di conseguenza, il motore principale della politica della Fed negli ultimi quindici mesi dovrebbe essere considerevolmente meno potente.

Source: BLS, FRED

Dati mancanti

Oltre all’IPC, ci sono una serie di indicatori preoccupanti che indicano non solo un imminente rallentamento recessivo, ma il potenziale per una stagnazione di tipo depressivo.

I mercati stanno affrontando contemporaneamente una curva dei rendimenti invertita, l’implosione degli immobili commerciali e il forte calo dei prezzi delle case che sta portando con sé il potere d’acquisto dei consumatori.

Source: FRED Database

Per non tralasciare il sistema bancario che ha visto tre delle quattro più grandi implosioni nella storia degli Stati Uniti all’inizio di quest’anno, ha osservato Raghuram Rajan, ex governatore della Reserve Bank of India,

…mentre la prima fase del problema bancario è probabilmente finita, nelle banche sta emergendo un’angoscia lenta, poiché scoprono di avere prestiti a lungo termine concessi a tassi di interesse bassi e i depositi stanno rivedendo tassi di interesse molto più alti, quindi la loro redditività, in particolare il settore medio e piccolo, ne risente…

Disoccupazione ed energia

In un articolo precedente, ho sostenuto che la forza del mercato del lavoro può essere pericolosamente sopravvalutata.

Ciò potrebbe aver indotto in errore i responsabili politici a una stretta eccessiva, introducendo nuovamente i rischi di ritardi monetari.

Gammon sottolinea,

Cosa sta cercando di fare Jerome Powell? Sta cercando di diminuire l’inflazione aumentando il tasso di disoccupazione.

Se il miglioramento dei salari non agricoli sta nascondendo la fragilità del mercato del lavoro, le metriche della disoccupazione potrebbero improvvisamente aumentare ben oltre le aspettative.

In tal caso, è probabile che molti dei fattori discussi sopra si deteriorino in modo significativo.

A livello macroeconomico internazionale più ampio, la riduzione di 2 milioni di barili al giorno della produzione di petrolio da parte di OPEC+ e Arabia Saudita non ha determinato un momentum rialzista sostenuto per i prezzi del greggio, segnalando una contrazione della domanda globale.

Domanda di asset sicuri e depressione

Jeff Snider della Eurodollar University prevede che con il peggioramento dell’economia, come dovrebbe accadere se i tassi rimangono elevati, ci sarà una corsa verso beni sicuri come oro, contanti, buoni del tesoro statunitensi e altri equivalenti in contanti.

Snider ha sostenuto che in tempi difficili, gli attori economici vogliono ridurre i rischi, quindi,

… (durante gli anni ’30) …i tassi di interesse sugli investimenti sicuri sono scesi perché durante la depressione la domanda di sicurezza è aumentata.

Questo è uno schema che sembra riemergere oggi.

Ciò diventa visibile quando si osserva che dall’ottobre 2022 circa, gli aumenti dei tassi della Fed non hanno mostrato alcun impatto sui tassi a 10 anni.

Source: FRED

Prima di questo, i rendimenti dei titoli di stato seguivano il tasso dei fondi federali più alto, con l’aumento dei costi di prestito.

Tuttavia, la situazione è cambiata radicalmente negli ultimi sette-otto mesi, con i rendimenti a 10 anni in calo di circa 11 punti base da inizio anno, mentre il corridoio dei tassi ufficiali è salito dal 4,25%-4,50% al 5,0%-5,25%.

Al momento della scrittura, l’oro era in rialzo del 7,32% YTD.

Ciò suggerirebbe che la domanda di beni rifugio è aumentata in modo significativo, indicando che l’economia potrebbe entrare in quello che Snider definisce,

…economia della depressione.

Tassi di interesse bidirezionali

Attingendo a Snider, Gammon osserva che poiché il rendimento degli asset sicuri sta diminuendo e le forze deflazionistiche stanno guadagnando slancio,

…dovremmo aspettarci che anche il tasso dei fondi Fed scenda. Diciamo che risalgono fino a zero… perché abbiamo una specie di situazione… crisi, depressione, recessione, Black Swan…

Non si tratta di uno scenario impensabile visto che ciò è accaduto in passato, durante la grande crisi finanziaria e anche in tempi molto recenti.

Un ambiente sciolto e stretto, insieme

Se si verifica una situazione di questo tipo, i tassi possono raggiungere una situazione in cui sono sia allentati che stretti allo stesso tempo.

Poiché i tassi sarebbero tecnicamente bassi, i grandi attori del settore bancario pagherebbero interessi pari allo zero per cento e beneficerebbero di politiche agevolate.

Allo stesso tempo, un ambiente ostile può essere aggravato da un evento imprevisto, portando il traballante sistema bancario a non essere disposto a prestare a imprese o iniziative imprenditoriali “mamme e pop”, spingendo all’infinito il tasso di indebitamento effettivo di questa categoria.

Contrazione del credito

Il credito mainstream si sta già prosciugando per l’americano medio con un rapporto LendingTree del maggio 2023 che rileva che un gigantesco 43% degli americani sta cercando di richiedere un prestito BNPL nei prossimi sei mesi.

Source: LendingTree

La maggior parte di questi prestiti viene portata avanti fino a quando non saranno disponibili gli stipendi, mentre sfortunatamente un quinto dei consumatori dichiara di aver bisogno dei fondi per acquistare beni di prima necessità come generi alimentari.

Un sondaggio condotto dalla Fed tra gli ufficiali di prestito senior ha mostrato che le condizioni si stavano già inasprendo nel primo trimestre.

Source: Federal Reserve

I lettori interessati possono trovare maggiori informazioni sul sondaggio qui.

Senza l’accesso al capitale circolante, la produzione e la fornitura di servizi inizieranno a subire una marcata riduzione il prossimo anno, esacerbando la debolezza delle condizioni economiche.

Gammon aggiunge,

Una volta che (i programmi di stimolo) fanno un passo indietro e fanno molto meno di ciò che ha creato l’inflazione dei prezzi al consumo, per cominciare, vedrai (vedrai) entrare in azione le forze naturali dell’economia ed è allora che iniziamo a vedere la disinflazione se non addirittura deflazione…

Ad esempio, l’indicatore cruciale M2 si è contratto.

Source: FRED

“Totalmente confuso” a lungo termine?

Mike Shedlock, un popolare blogger e voce rispettata in economia, ha scritto dell’ultimo annuncio della Fed,

Un diagramma a punti delle aspettative future rivela una totale confusione.

Source: Mishtalk, FOMC

L’ombreggiatura rosa rappresenta la previsione mediana per il tasso di interesse.

Shedlock sostiene che l’esito di diversi fattori è ancora avvolto nel mistero, tra cui la spinta del governo statunitense per l’energia pulita, le elezioni del 2024, le tensioni Cina -Taiwan e le crescenti forze della deglobalizzazione.

Pertanto, non dovrebbe sorprendere che ci sia così tanta confusione tra i membri del comitato.

Ha aggiunto,

La confusione totale è una posizione appropriata. Saremmo in una posizione molto migliore ora se la Fed avesse più opinioni diverse sull’inflazione, il QE infinito e le posizioni concordate da tutti i membri della Fed, tutte sbagliate per anni.

Questo articolo è stato tradotto dall'inglese con l'aiuto di strumenti AI